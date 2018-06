Billy el Putín

En el pueblo de mi suegra, Aldea del Cano, un muchacho es muchacho hasta que se muere. «Ayer vi a un muchacho muy simpático de mi pueblo», me comenta ella mientras tomamos un poco de queso en la terraza de casa. Yo pongo cara de extrañeza porque me llama la atención que conozca a muchachos de Aldea del Cano si no va por allí nada más que a los entierros. Pero mi suegra aclara inmediatamente mis dudas: «Ese muchacho salía con nosotras en la pandilla cuando éramos jóvenes, aunque él era un poco más chico que yo».

¿Qué edad tiene entonces ese muchacho? Pues resulta que 84 años. Lo dicho: en Aldea del Cano, uno es muchacho a los 18 y adquirida esa condición, ya no la pierde para los restos. Aunque el caso de mi suegra es bastante general entre las personas mayores, sean del pueblo extremeño que sean. Los abuelos se reencuentran con otros abuelos y, por autodefensa o por autoilusión, se consideran muchachos, como si el tiempo no hubiera pasado y esos saludos en medio de la calle fueran los mismos que aquellos saludos en medio de una verbena popular en el año 1950.

Supongo que lo de llamar Billy el Niño al famoso policía torturador, natural también de Aldea del Cano, no tiene nada que ver con esta costumbre de mantener la juventud o la niñez en el apelativo hasta el final de los días. Pero lo cierto es que en el pueblo de mi madre también hay una estirpe motejada con un remoquete referido a la infancia. Se trata de los Putines.

En Ceclavín, estaban El Putín, patriarca de la familia, la Patro Putina, una de sus herederas, y siguen viviendo allí Los Putines, descendientes de esta saga de nombre tan sorpredente. Recuerdo que una vez conté esta historia de los Putines en la revista de los jubilados extremeños de Telefónica. Lo hice porque mi abuelo, que llevaba la central de teléfonos de Ceclavín, tenía unas hojas de color amarillo (sostengo que fue el inventor de las famosas páginas amarillas) donde escribía los motes de los abonados y sus números telefónicos. En el pueblo de mi madre, no pedían a mi abuelo que los pusiera con el 25 ni con Julián Amores, sino con El Pelillo, con Canchalá, con Clavija o con El Putín.

El caso es que esta historia del Putín fue luego publicada en varias revistas de jubilados de Telefónica de España e incluso me llamaron de España Directo para hacer un reportaje sobre las primeras páginas amarillas de España y sobre personajes de nombres tan inesperados y chocantes como los Putines.

Cuento todo esto porque lo de Putín no tiene nada que ver con el 'zar' de Rusia ni con el oficio más antiguo del mundo. Putín significa niño en portugués, Ceclavín es pueblo rayano y a aquella familia, quizás descendiente de Portugal, se la motejó como si fueran niños para los restos: putines-niños de nacimiento y hasta la muerte. Billy el Niño hubiera sido Billy el Putín en Portugal y en Ceclavín.

En la conversación con queso de la Serena y vino, un semidulce Eva Beba que le encanta a mi suegra y un tinto Payva muy equilibrado para mí, la conversación tomó derroteros cotillas y hablamos de un muchacho de la vecindad que se ha enamorado de una chica de Portugalete. Tras el planteamiento del comadreo, me interesé por la edad de los novios y, como no podía ser de otra manera, resultó que el muchacho del barrio tiene más de 80 y la chica de Portugalete frisa los 70.

Me encanta esta eterna juventud enamorada que llena Cáceres los fines de semana. Mi ciudad se ha convertido en una de las capitales españolas del amor maduro. Los sábados y los domingos, se ven en los restaurantes, las terrazas y los cafés a decenas de parejas muy maduras, chicos y chicas sexagenarios y septuagenarios, que se arriman, se acurrucan y se entregan al arrumaco. Suelen conocerse por internet y quedan en esta ciudad bonita y tranquila, donde recuperan la pasión y son felices. En fin, muchachos.