«La bicefalia no es buena para el liderazgo social del PSOE»

Aspira a ser reelegido secretario general del PSOE extremeño. Sería su tercer mandato consecutivo, y el último por las normas del partido. También tiene intención de volver a ser candidato a la presidencia de la Junta en 2019. Si consigue el cargo, sería también su último mandato, por la limitación legal a 8 años en dos períodos consecutivos. Guillermo Fernández Vara, que en 2008 pasó de ser prácticamente militante de base y secretario local de su agrupación, Olivenza, a líder regional del PSOE, está convencido de que puede ganar otras elecciones y de que su candidatura en estas primarias para la secretaría general que se resolverán con la votación del próximo 16 de julio, es la que representa un mayor cambio y participación para los militantes. Entre sus propuestas estrella está el compromiso de que el 50 por ciento del comité regional sea elegido directamente por los afiliados y que el 25 por ciento de la ejecutiva sean militantes sin cargos orgánicos ni institucionales.

–¿Qué se siente al someterse por primera vez al escrutinio del militante soberano?

–Ya hubo un proceso de primarias antes, pero no se presentaron más candidatos. Se siente la sensación de estar viviendo algo muy especial y con todas las consideraciones que se puedan plantear sobre hacer primarias en sitios donde estás gobernando, a mí me apetece participar en este proceso. Estoy convencido de que cuando pase algún tiempo, no mucho, esto que ahora parece una excepcionalidad, será una normalidad en todas las partes. Además, yo he intentando hacer todo lo posible por facilitar el proceso y por eso propuse que fuera prácticamente sin avales, con un dos por ciento, y a doble vuelta para que fuera todavía más participativo.

–Con todo, los otros candidatos han apuntado que podría haber dado algo más de tiempo.

–Sí, pero hay algunos que llevan dos meses de campaña y yo gobernando no lo puedo hacer. La fecha inicial era el 23 de julio, pero cuando introdujimos lo de la doble vuelta, para que el congreso pueda ser el día 30 hubo que adelantarlas al 16. Siendo importante y necesario el contacto personal, más importante y necesario es cuando no te conocen, en unas elecciones institucionales, pero no en unas orgánicas, donde los compañeros nos conocemos hace ya mucho tiempo y sabemos de nosotros, de nuestras virtudes y de nuestros defectos.

–Usted ha explicado en un encuentro con militantes que llegó a poner su cargo a disposición de Pedro Sánchez tras ganar este las primarias y no la candidata que usted apoyaba, Susana Díaz. ¿Cómo fue?

–En la vida uno tiene que intentar ser coherente y yo lo intento ser siempre. Yo he dicho que esas primarias unos las ganaron y otros las perdimos, pero el PSOE las ganó y si el PSOE ganó, pues ganamos todos. Unos apoyábamos a uno, otros a otro, pero yo era consciente de que ganara quien ganara, el PSOE ganaba. Por eso, cuando se produce la victoria de Pedro Sánchez, lo que hago es felicitarle, lo primero, y ponerme a su disposición, lo segundo, para ver en qué puedo ayudar, siendo secretario general de Extremadura o siendo militante de la agrupación de Olivenza, me da igual. Es la cultura de partido que yo he mamado: que uno compite, uno defiende algo, pero cuando la mayoría decide, todos apoyamos lo que la mayoría decide. Entonces lo que hice fue poner mi responsabilidad a disposición del secretario general. Le dije: «Si tú entiendes que yo no debo estar al frente del PSOE de Extremadura, me lo dices y yo doy un paso al lado». Creo que eso era necesario por pura cultura democrática y además porque me salió de dentro. Evidentemente, él me dijo que no y por esa razón estoy aquí.

–¿Fue a los pocos días de la votación de las primarias?

–Sí, comí con él pasados unos días y le dije «si tú entiendes que no debo presentarme, yo doy un paso al lado y no me presento».

–¿No presentarse a estas primarias a secretario general?

–Obviamente.

–Es que usted ha contando que le dijo a Pedro Sánchez que también le ponía a su disposición el cargo de presidente de la Junta.

–No, hombre, obviamente si no te presentas a secretario general, pues luego no vas a ser candidato a presidente de la Junta dentro de dos años.

–Precisamente, quienes apoyan las otras dos candidaturas creen eso mismo: que usted, con la derrota de Díaz, debería haber dado ese paso al lado y no presentarse ahora.

–Probablemente porque entienden que cuando tú te posicionas, ya te has posicionado para toda tu vida. Y cuando la persona que tú has apoyado se va, pues entonces ya no podrías apoyar a otra... Es absurdo. Un partido es una cosa dinámica y viva y el hecho de apoyar a Pedro, y así se lo trasladé también, no significa que yo renuncie a defender las cosas que defiendo. A mí me preocupa el sur, me preocupa el peso que tenga el sur dentro del PSOE, me preocupa la visión que podamos tener en nuestro partido de nuestro modelo territorial y yo voy a defender las cosas en las que creo. Así lo he hecho siempre y eso significa ser leal al partido: defender las cosas en las que tú crees.

