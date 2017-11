Los bares podrán cerrar dos horas más tarde a partir del 1 de diciembre Veladores en la calle de San Juan de Badajoz. / HOY La mesa del ruido abordará este miércoles la posibilidad de que Badajoz pida que se restrinjan los días de ampliación horaria MIRIAM F. RUA Martes, 28 noviembre 2017, 23:43

La Junta de Extremadura ha decidido repetir la fórmula de las pasadas Navidades y permitir que los bares de la región cierren dos horas más tarde desde este viernes, 1 de diciembre, y hasta el 7 de enero. Este periodo amplio se probó por primera vez el año pasado de forma experimental y de nuevo estará vigente para las próximas fechas.

La medida será oficial esta misma semana con su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. De esta manera, se permitirá que los bares cierren dos horas más tarde de su horario habitual durante 38 días. Además, en Nochebuena, Nochevieja y la noche de Reyes, los establecimientos de hostelería podrán estar abiertos durante toda la madrugada.

«Esta decisión se produce a petición del sector de la hostelería extremeña y de los Ayuntamientos de mayor población de la región, debido al incremento de la actividad económica y al escalonamiento de celebraciones a lo largo de todo el mes de diciembre», explican desde la Junta de Extremadura. Añade, además, que el aumento de días «ayuda al sector hostelero a planificar mejor sus recursos, así como a aumentar el número de empleos».

El Gobierno regional entiende también que la medida ayuda a tener un mayor control, en cuestión de seguridad, sobre las celebraciones y aglomeraciones que se puedan producir en estas fechas.

La noticia ha sido recibida con asombro por Espantaperros, la asociación que lucha para acabar con el ruido en el Casco Antiguo de Badajoz. José María Iglesias, portavoz del colectivo, explicó este martes a HOY que en el mes de mayo se reunió con los responsables de la política territorial de la Junta de Extremadura. «Nos dijeron que la ampliación de horarios que se hizo el año pasado en Navidad fue una cosa excepcional, y que para este año se autorizaría una ampliación puntual. No cumplen su palabra», sentencia.

Esta ampliación genérica de horarios, dice Iglesias, «incumple la Ley del Ruido, porque el Casco Antiguo es una Zona Saturada de Ruidos y no solo no se puede ampliar el horario de cierre, sino que hay que restringirlo». El colectivo reconoce que está dispuesto a aceptar una ampliación horaria en los días fuertes de la Navidad y Reyes. «En días laborables no, solo ampliaciones puntuales. Creo que ya somos benévolos con eso», añade.

Su planteamiento lo podrán sobre la mesa en la tarde de este miércoles, cuando está previsto que se reúna la mesa del ruido, en la que hosteleros, vecinos y el Ayuntamiento pacense abordarán esta cuestión. La asociación Espantaperros va a solicitar al Ayuntamiento que pida a la Junta que la autorización horaria se restrinja en Badajoz. Así se hizo ya en Semana Santa y Almossassa.

Sin embargo, esta idea no es bien recibida por los hosteleros. Desde la Confederación de Empresarios Turísticos de Extremadura (Cetex) rechazan esta posibilidad. «Sería una discriminación total. Es una decisión que beneficia a toda la región y Badajoz no puede quedar fuera. Dudo de que sea legal», valora su gerente Antonio Martínez.

Para él, los casos de Semana Santa y Almossassa no son comparables con la Navidad, por eso desde su organización van a defender que se mantenga la autorización concedida por la Junta de Extremadura. «Al final, la ampliación de horarios se utiliza en cuatro días claves, pero es cierto que a los hosteleros nos vale para estar más tranquilos y contratar a personal durante todo un mes, no solo reforzar en días concretos», argumenta.