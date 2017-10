El bandolero Chico Cabrera

Les contaba el otro día muy someramente la historia de Chico Cabrera, el último bandolero extremeño. Lo hacía cuando les resumía algunos de los estudios de historia del libro 'Del Puerco a de la Luz', escrito por el doctor Francisco Javier García Carrero. Uno de los capítulos cuenta la historia de este bandido legendario: Bernardo Abujeta Cabrera (Brozas, 1833), conocido popularmente como Chico Cabrera.

Algunos lectores me han hecho llegar detalles de la vida de este hombre, que tienen quizás más que ver con la leyenda que con la historia, pero que me han parecido demasiado curiosos como para guardármelos y no contarlos. Pero primero vamos con la historia del bandido, recogida por García Carrero en su libro, que, como ven, es de inexcusable lectura.

Chico Cabrera trabajó desde niño de jornalero en fincas cercanas a la Sierra de San Pedro como La Rapaza y Juan Ramos. En esta última finca, entrará en contacto con Fernando Mogollón, dueño de la finca y alcalde de Malpartida de Cáceres, que ayudará a Cabrera a cambio de la seguridad de sus propiedades.

Según los datos fidedignos a los que ha tenido acceso García Carrero, Chico Cabrera era bajito: medía poco más de metro y medio, era de pelo castaño, ojos pardos, nariz afilada, cara y boca regular y barba lampiña de color trigueño. Inicia sus correrías en los años 60 del siglo XIX. Aunque se le atribuye falsamente un asesinato, lo suyo era la delincuencia menor, pero será detenido y encarcelado en Cádiz, de donde se escapará en el verano de 1868. Empieza entonces una serie de asaltos a viajeros hasta que en 1871 es detenido de nuevo. Pero un año después, se había fugado.

Lo que sigue son asaltos y relaciones amorosas por la Sierra de San Pedro, que encumbran al forajido, lo idealizan y lo convierten en leyenda hasta que, el 12 de marzo 1877, el guardia primero Ambrosio Gil Mayorga y fuerzas a sus órdenes lo capturan y dan muerte en Herreruela.

Su figura legendaria inspirará versos y artículos. Un lector, DC Rodríguez Fernando, me hace llegar lo que ha escuchado en Brozas, Navas del Madroño y Garrovillas de Alconétar sobre Chico Cabrera. Son narraciones de viejos de estos pueblos, que cuentan que Cabrera «se echó a la sierra por vengar la violación de su hermana menor, perpetrada por un burgués de Brozas, y que no ejerció el bandolerismo como tal».

En una finca de la Sierra de San Pedro hay una cueva donde dormía, denominada popularmente La Cueva de Chico Cabrera. Contaban los viejos de la comarca que nunca fue apresado y que fue muerto por la traición de una familia que vivía en el campo, donde iba a veces a comer y les daba dinero por ello. Estos pusieron en alerta a la Guardia Civil, que lo mató nada más acercarse a la puerta. El atestado de la Benemérita, recogido por García Carrero, no refleja nada de esto, es mucho más aséptico y solo dice que los guardias civiles «capturaron y dieron muerte, al tratar de fugarse, al famoso criminal Bernardino Abujeta alias Chico Cabrera».

Cuenta Rodríguez Fernando que la madre del violador de la hermana de Cabrera falsificó papeles y montó una trama para hacer pasar a Chico por bandido en lugar de vengador y justiciero. Asegura Rodríguez que cuando Cabrera estaba en la Sierra de San Pedro, pararon las violaciones a criadas en Brozas y comarca. La razón estaría en la letra de esta coplilla popular de la época: «Señoritos de Casino, guardad bien la meaera», que si atacáis a las criadas, ya se encargará Cabrera». Esta es la leyenda y esta, la historia rigurosa. Mezclando ambas, como dice Rodríguez Fernando, los americanos hubieran hecho varias películas.