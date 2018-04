Ni una bala pudo con 'Cule' El centro de Amus consigue operar el ala de un águila culebrera que ha vuelto a emigrar a Mauritania contra todo pronóstico Una miembro de Amus con 'Cule', una especie protegida. / HOY J. LÓPEZ-LAGO Sábado, 7 abril 2018, 08:57

'Cule' tenía su extremidad más importante dañada por un disparo que recibió a finales del verano pasado cuando tenía cuatro años. Tras dos intervenciones quirúrgicas, sesiones de láser, fisioterapia y masajes para que recuperara el tono muscular, consiguió llegar a Mauritania en tres días. Sus recuperadores lo celebraron como un éxito porque acababan de confirmar que un nuevo protocolo para operar animales salvajes había funcionado. 'Cule' es un águila culebrera hembra que rescató la organización Acción por el Mundo Salvaje (AMUS) en su hospital de fauna de Villafranca de los Barros (Badajoz).

Este animal suele pasar los inviernos en África. Acababa de abandonar este continente tras superar el desierto del Sáhara, los vientos del Estrecho, los parques eólicos de Tarifa, y cuando llegó a Extremadura fue disparada durante la media veda por algún «insensato» incapaz de distinguir un ave protegida, explicó ayer el presidente de AMUS, Álvaro Guerrero.

AMUS cuenta con un centro de fauna en Villafranca de los Barros (Badajoz) en el que colaboran instituciones científicas, universidades, gobiernos y otras entidades especializadas. Hasta allí llegan en torno a 1.400 animales al año.

Un emisor vía satélite

«Pensamos que su recuperación iba a ser muy difícil, si no imposible porque un águila migratoria vuela de manera muy potente y volver a hacer que funcionara el ala era todo un reto», según Guerrero. Tras las intervenciones y los trabajos de recuperación decidieron soltarla con un emisor satélite, que mediante GPS permite conocer su ubicación. Pensaban que no iría muy lejos porque los animales migratorios no se van si no se sienten fuertes.

Según Guerrero, primero se alejó de Extremadura, luego estuvo unos días costeando por el Estrecho y en cuanto su señal reveló que Cule ya volaba por Mauritania tras recorrer más de 3.000 kilómetros en tres días en Amus sintieron que el trabajo realizado había merecido la pena.