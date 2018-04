María Seco, el baile callejero como forma de vida

Esta pacense es una 'millenial' hecha a sí misma. Totalmente integrada en su época, conectada a unas redes sociales que considera una herramienta de trabajo, ha puesto su talento al servicio de un sueño, bailar, profesión a la que se dedica en la modalidad de danza urbana.

María Seco Gómez (Badajoz, 1991) montó su propia escuela en septiembre de 2016 y en menos de dos años no da abasto con más de 200 personas, la mayoría niñas de entre 10 y 17 años, que siguen sus clases. «Es posible vivir de lo que te gusta. Si se quiere se puede porque la única persona de la que dependen las cosas eres tú», deja como mensaje esta joven de 26 años que se tituló en Magisterio por Educación Infantil en la Universidad de Extremadura e hizo un máster en Psicología, pero un día junto a una amiga decidió que lo que les gustaba era bailar.

A María Seco las adolescentes ya la conocen por la calle en Badajoz. Hace poco le sorprendió que en un McDonalds unas niñas le pidieran una foto con ella, lo que le sirvió para darse cuenta de la potencia que tienen las redes sociales.

Su historia tiene mucho de autodidacta y como tantos jóvenes se ha servido -se sirve- de tutoriales de Internet y vídeos de youtube para aprender cosas nuevas. Por Instagram (red social donde tiene más de 3.000 seguidores) se da a conocer y entra en contacto con un círculo de bailarines con los que comparte estilo y donde afirma que existe una gran camaradería.

Al rememorar los orígenes cuenta que nada más acabar sus estudios universitarios empezó a publicitarse como profesora de danza urbana hasta que se hizo con un pequeño grupito e impartió sus primeras clases en un gimnasio de Badajoz en 2013. «Después enseñé danza en cinco colegios como actividad extraescolar y llegó un momento en que tenía tantas alumnas que decidí abrir mi propia escuela». Al cumplir el primer aniversario el año pasado sus padres, Reme y Rufo, la felicitaron, «pero al principio me dijeron que era una locura, que el baile no se llevaba. Pero yo insistí y busqué local porque si algo me gusta pongo mucho empeño en ello».

Hace menos de dos años consiguió abrir Step Dance Studio en Badajoz. Lo hizo sin pasar por el banco, con sus propios ahorros. «La inversión más cara era el suelo de madera y los espejos. La madre de una amiga que trabaja en una asesoría me ayudó y un aparejador se encargó de todo el papeleo con el Ayuntamiento. El apoyo de mi pareja, Sergio, también ha sido fundamental».

María llevaba dentro la danza, pero bailaba sola en casa o para su familia. Como mucho había ganado el típico concurso escolar de playback. Años después se implicó con la salsa y la bachata, pero fue derivando hacia otros estilos anglosajones muy populares entre la gente joven. Y si bien es cierto que las adolescentes son mayoría entre sus alumnas (apenas hay chicos, dice), hace poco la animaron a que montara un grupo de adultos. «Son gente de 24 años en adelante que querían bailar sin verse rodeados de niñas. Ahora son todo chicas y empiezan con lo más básico, como los tiempos, una coreografía, la musicalidad, disociar la parte de arriba del cuerpo de la de abajo, ...». Su agenda no da más de sí y en la actualidad ya le ayudan dos profesoras a las que ella ha formado, Laura Cordero y Tatiana Tilo.

Sin darse cuenta se ha convertido en una empresaria con apenas 25 años que varios días al mes debe dirigir a distancia su negocio porque ella está de viaje formándose y haciendo contactos. Aunque se considera de la vieja escuela y su preferencia es el hip-hop, cuando enumera estilos de bailes callejeros no para: «Existe el 'house', 'afro', 'waaking', 'locking', 'experimental', 'popping', 'dance hall', 'breaking' o 'vogue', entre otros muchos».

Nueva etapa con cástings

Además del carnaval -es coreógrafa de la comparsa Cambalada-, hablar inglés, idioma que considera básico en este mundo, el deporte -pádel principalmente- y viajar son sus otras aficiones. Esto último lo aprovecha para estar en formación continua. «Unas veces voy yo a aprender, otras vienen a Badajoz bailarines a enseñar a mis alumnas, que ya se van acostumbrando a mis ausencias y saben que son para que la academia crezca en calidad (...). Por un lado, viajo por escuelas de toda España, desde Madrid, Sevilla o Barcelona a Cádiz o Granada, pero en cuanto pude me fui a Londres, un sueño que conseguí cumplir hace poco aprendiendo en clases maestras (se denominan 'masterclass' o 'workshops') con bailarines que son referencia mundial».

El verano pasado estuvo en Polonia en un campus que dice fue especialmente motivador, pero sin duda el viaje que más desea es el que emprenderá este verano. «Voy a Estados Unidos, a Los Ángeles, donde comenzó la danza urbana. En la escuela Millennium aprenderé de los mejores. Tener un vídeo allí es como ... ¡uau!», exclama emocionada antes de explicar que cada año beca a una alumna para que viaje con ella. «Si veo que hay aptitud, disciplina y esfuerzo le doy la oportunidad a alguien cuya familia no le puede pagar clases fuera», señala esta pacense que en breve dará un paso adelante. Su próximo objetivo pasa por presentarse a cástings para trabajos y espectáculos profesionales.

«Lo que no abandonaré nunca es Badajoz ni mi escuela después de haber podido conseguir algo que aquí no existía», asegura María Seco para tranquilizar a sus alumnas.