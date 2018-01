Dos aviones más para el Infoex Avión similar a los que alquilará la Junta. :: hoy La Junta alquilará por 1,9 millones dos aparatos que pueden cargar el triple de agua que la mayoría de helicópteros del operativo extremeño El próximo verano habrá en Mérida dos aeronaves más para combatir incendios ANTONIO ARMERO CÁCERES. Domingo, 7 enero 2018, 10:39

La pelea que Extremadura mantiene cada verano contra los incendios forestales contará el próximo año con dos nuevas herramientas. Serán dos aviones anfibios con capacidad para cargar tres mil litros de agua, o sea, el triple que la mayoría de helicópteros que integran el operativo de la campaña de riesgo alto. La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio invertirá un máximo de 1.862.080 euros -es el presupuesto base de licitación- en alquilar estos aparatos, que operarán desde el aeródromo de Mérida-Royanejos, ubicado a cinco kilómetros de la capital autonómica. Se trata, probablemente, de la mayor novedad de los últimos años en lo referente a los recursos autonómicos para luchar contra el fuego en el monte.

La incorporación de estas dos aeronaves no será a costa de renunciar a otras, sino que se sumarán al despliegue de medios habitual en la campaña de riesgo alto, que es la que suele comenzar a mitad de mayo o principios de junio y acabar el 15 de octubre. En la actualidad, el plan Infoex tiene diez bases de helicópteros repartidas por la región. Todas están legalizadas, algo que no es demasiado frecuente en España, pues el proceso burocrático que hay que cumplir para lograrlo es complejo.

Siete de ellas se localizan en la provincia de Cáceres. Están en Plasencia, Pinofranqueado, Hoyos, Valencia de Alcántara, Serradilla, Guadalupe y Jarandilla de La Vera. La de Plasencia aloja a un helicóptero que envía el Estado, y la de Pinofranqueado a la BRIF (Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales), igualmente adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). También se utiliza la base de Malpartida de Cáceres, donde está el helicóptero del 112. En la provincia de Badajoz hay tres: Herrera del Duque, Calera de León y Manchita.

Permitirán descargar agua con retardante, algo que no se ha hecho hasta ahora en la región No operarán desde una base del Infoex sino desde el aeródromo de Royanejos

En esta última sí habrá novedades para la próxima campaña veraniega. En los últimos años, desde ella viene operando un helicóptero bombardero, llamado así por su mayor capacidad para almacenar agua. Precisamente esta particularidad hace que normalmente, estos aparatos no sean enviados a los incendios desde un inicio, sino que se reserven para cuando el escenario se ha complicado y hay que ampliar el ataque a las llamas. Ese Kamov con helibalde -la bolsa para almacenar el líquido, y a la que coloquialmente se le suele llamar 'bambi'- de 4.500 litros será sustituido por un helicóptero ligero, de los que pueden descargar hasta mil litros. O sea, uno similar a los de las otras bases del operativo regional.

El cambio en Manchita

La ubicación de ese Kamov de Manchita (entre Mérida y Don Benito) venía determinada, explica la Consejería, por la presencia de un helicóptero con las mismas características que el Mapama viene enviando cada año a la base Infoex de Plasencia. Desde la Junta explican que no parecía lógico que los dos bombarderos con base en la región durante el verano estuvieran en localidades cercanas la una a la otra.

Sin embargo, explica la administración, ese Kamov de Manchita no solía operar en una área cercana a su base, sino que mayoritariamente era enviado a incendios en el norte de Cáceres. Ahí, en la Alta Extremadura, es donde están las comarcas más boscosas y donde, por tanto, se producen los fuegos más dañinos desde el punto de vista medioambiental, económico, turístico y paisajístico. Con una particularidad a añadir: la normativa aeronáutica no permite a los helicópteros de extinción de incendios permanecer en el aire más de dos horas seguidas, lo que en la práctica suponía que buena parte de las horas de vuelo del bombardero de Manchita se dedicaran al viaje desde y hacia la base. En una región con las dos provincias más extensas del país, no era extraño, apuntan desde la Consejería, que este Kamov tuviera que hacer su parada técnica al poco de llegar al lugar del incendio. «Se ha estimado -concluye la Junta- que técnicamente no se obtenía todo el rendimiento que se supone para un aparato de sus características y coste».

Como el pasado octubre terminó el contrato con la empresa que gestionaba este servicio, la administración autonómica ha preferido cambiar el guión establecido. En Manchita seguirá habiendo un helicóptero, pero no un bombardero sino uno ligero, que se usará sobre todo para atender los fuegos cercanos, algo que con el Kamov no era muy habitual, pues solía reservarse para siniestros mayores.

La pérdida de capacidad de carga -de los 4.500 litros del bombardero a los 1.000 del ligero- se compensará y ampliará con los dos aviones anfibios que estarán en Mérida-Royanejos, la instalación que se asienta sobre terrenos municipales cedidos al aeroclub de la capital autonómica. Es una infraestructura autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como aeródromo de uso restringido con clave de referencia 1A. Es decir, la longitud del campo de referencia para las aeronaves no supera los 800 metros y está destinado a aparatos de hasta quince metros de envergadura y no más de cuatro y medio de tren de aterrizaje.

El servicio de prevención y extinción de incendios ya ha pedido el permiso necesario para usar la pista. Y ha solicitado autorización también para hacer las obras necesarias para cumplir con la normativa en vigor, que básicamente están relacionadas con la seguridad de las operaciones de vuelo.

El hidroavión de Talavera

La previsión que maneja la Consejería es que si no ocurre nada que retrase la resolución del concurso público, los dos aviones anfibios estén al servicio del plan Infoex en la próxima campaña de riesgo alto. Con ellos, llegará a la región otra novedad: el uso desde el aire de las sustancias retardantes de llama (habitualmente, polifosfatos). A ellas se debe el color, normalmente rojo, del agua que helicópteros y aviones dejan caer sobre los incendios. En Extremadura, los retardantes se han usado en alguna ocasión durante el verano pasado, después de formar específicamente a algunos trabajadores del Infoex, pero siempre desde tierra, no desde el aire.

Los dos aviones que reforzarán el operativo autonómico contra los incendios forestales pueden recargar agua en algunos de los embalses de la región. No en todos, porque requieren que la lámina de agua tenga una extensión mínima. Le ocurre lo mismo que al hidroavión que el ministerio envía cada verano a la base de Talavera la Real, y que manejan pilotos del Ejército del Aire, en concreto del Ala 23. No es el caso de los dos anfibios que se alquilarán ahora, a cuyos mandos estarán pilotos civiles. Su llegada al aeródromo de Mérida-Royanejos es independiente de la presencia en Talavera la Real del hidroavión del Mapama, que presumiblemente se repetirá una vez más el próximo año.