La Audiencia rechaza investigar los bienes de Manuel García si no se abre un nuevo proceso penal Manuel García, Manuel Corrales y Carmen Teixeira. :: hoy El nuevo auto sostiene que el tercer grado que le permite salir de prisión no se le habría concedido si la Fiscalía se hubiese opuesto en alzada EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Lunes, 16 abril 2018, 07:52

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado un auto en el que rechaza por segunda vez una solicitud realizada por la Fiscalía de Badajoz para que se autorice poner en marcha una investigación sobre el patrimonio del exgerente de Caval, al que se le concedió el tercer grado penitenciario después de ser condenado a 23 años de prisión.

La solicitud presentada por la Fiscalía de Badajoz solicitaba autorización para realizar una investigación patrimonial que pusiera de manifiesto «las rentas y el patrimonio presente y futuro del condenado hasta que no haya satisfecho la responsabilidad civil derivada de la sentencia», que alcanza un valor superior a los 12 millones de euros.

En concreto, pedía que se librara un mandamiento a la Agencia Tributaria para que facilitase información desde el año 2007 tanto de Manuel García como de su esposa y su hijo, así como de las empresas Extremadura de Fruta y la Asesoría Seasa, que eran de su propiedad.

Igualmente solicitaba librar otro mandamiento a los registros de la propiedad de Valdelacazada y las localidades limítrofes para conocer sus propiedades, y preguntar a las principales entidades bancarias por los movimientos de sus cuentas durante los últimos once años.

A esa solicitud se opuso la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado 1 de febrero por entender que esa investigación patrimonial debió impulsarse durante la fase de instrucción de la causa y no ahora que el penado ha sido sentenciado y disfruta de un tercer grado penitenciario que le permite salir de prisión para cuidar a una nieta que presenta una discapacidad. En aquel auto se indicaba que «por loables y justificables» que resulten las intenciones de la solicitud presentada por el Ministerio Fiscal, la Audiencia no puede darle cobertura si no se incoa un nuevo procedimiento penal dado que la investigación afecta a personas que no fueron condenadas en la causa que se abrió contra Manuel García.

Tras esa negativa, la Fiscalía presentó un recurso de súplica en el que atacaba con dureza la decisión tomada por la Audiencia y solicitaba que fuese reconsiderada.

Esa petición ha vuelto a ser rechazada ahora por la Audiencia, que además de insistir en sus argumentos se pregunta por qué el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la concesión del tercer grado penitenciario a Carmen Teixeira, la esposa del director comercial de Caval, condenada a tres años de prisión por «un solo delito de apropiación indebida», y no hizo lo mismo cuando se se propuso el tercer grado de Manuel García.

El tribunal asegura que la negativa de la Audiencia a la salida de prisión de Manuel García habría sido «rotunda» si la Fiscalía hubiese rechazado en su momento la decisión tomada por el Juzgado de Vigilancia Penitencia. «A tan incomprensible e inmotivada desigualdad es ajeno este Tribunal», se le un auto en el que se dice que «huelga decir que los criterios jurídicos sustentados para confirmar la segunda decisión -la continuidad en prisión de la esposa del director comercial- con mayor elocuencia y rotundidad hubieran sido aplicados en el caso de haberse conocido en alzada respecto de Manuel García, lo que no fue posible -insistimos- por la ausencia de recurso por parte del Ministerio Fiscal».