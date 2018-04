Una asociación nacional de interinos recurre las oposiciones de Educación Dalia Gómez, Sagrario Rubio, Santos Pascual y María José Altamirano, ayer en Cáceres. :: a. méndez La plataforma estudia también impugnar las sanitarias y exige un proceso de consolidación de las plazas que prime los años de experiencia ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 21 abril 2018, 08:54

La Asociación Nacional de Interinos y Laborales ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación. Y adelanta también que hará lo mismo con las sanitarias, porque ambas sacan a concurso plazas de la oferta para la estabilización del empleo.

Esta organización, que aglutina a más de 2.000 interinos y que preside el abogado Manuel Martos, ha recurrido previamente el acuerdo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó hace un año con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF para la estabilización del empleo, con el objetivo de reducir hasta el 8% la tasa de temporalidad en la administración. Para ello se permite la convocatoria en los próximos años de una oferta pública de empleo de 250.000 plazas en el conjunto del país, para convertir trabajos interinos en fijos y reducir así la temporalidad.

Ha sido el sistema elegido para la convocatoria, el de concurso-oposición, el motivo por el que la plataforma nacional ha decidido recurrir el acuerdo, porque desde su punto de vista perjudica a los interinos, especialmente a los de mayor edad y que llevan años trabajando. Y motivo por el que está recurriendo los diferentes procesos selectivos convocados en las comunidades autónomas que conllevan la salida de plazas extras para la estabilización del empleo.

«Pedimos que a los docentes de más años se nos habilite otra vía de acceso a las plazas»

En el caso de Extremadura, ya ha presentado un recurso ante el TSJEx contra las oposiciones docentes y estudia hacer lo mismo con las sanitarias. Ambas está previsto que comiencen el próximo mes de junio. Las primeras, las educativas, tienen más de 8.000 aspirantes inscritos y ofertan 1.267 plazas de las que 570 corresponden al plan de estabilización del empleo; las segundas, las sanitarias, cuentan con más de 100.000 solicitudes para las 3.205 plazas finales que han sido convocadas, 1.837 de ellas pertenecientes a la oferta extraordinaria, que el SES decidió el pasado marzo acumular a la oferta ordinaria lanzada en septiembre. Acumulación, por otro lado, que ya ha llevado al proceso sanitario a la vía judicial, porque ha sido recurrido por el sindicato de enfermería Satse, al entender que se perjudica a los opositores porque en lugar de dos exámenes solo tienen la oportunidad de hacer uno.

Ofertas escasas

Ahora, son las oposiciones docentes las que llegan a los tribunales de la mano de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales.

«La estabilización del empleo se puede realizar a través de un proceso de consolidación, que es el que reclamamos, por medio de un concurso de méritos», explica Manuel Martos. «Porque el sistema de concurso-oposición fijado no solo exige aprobar un examen, sino que, además, fija una puntuación máxima por los años de experiencia; en definitiva, no permite que se valoren todos los años de trabajo de los interinos», añade. De hecho, la fase de oposición será un 60% de la nota y la de concurso, el 40% restante. «Ni siquiera se ha establecido para la oferta extraordinaria que busca estabilizar el empleo un 50-50», critica Manuel Martos.

La asociación asegura que, por eso, en el caso de las plazas que conforman el plan de estabilización del empleo no se cumplen los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

«Hemos recorrido muchos kilómetros por Extremadura para que ahora nos echen sin más»

Dalia Gómez, Santos Pascual, Sagrario Rubio, María José Altamirano, Nieves de Lorza y Felipe Dávila son algunos de los interinos extremeños, con edades desde los 43 hasta los 56 años, que forman parte de la asociación nacional que ha recurrido las oposiciones docentes.

«Hemos impugnado las oposiciones de Secundaria de este año en Extremadura a través de la Asociación Nacional de Interinos porque nuestro objetivo es la consolidación de la plazas a través de la aplicación del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público», explica Felipe Dávila. Todos llevan más de una década trabajando para la Consejería de Educación, en algunos casos más de 20 y 30 años consecutivos. Y todos también han aprobado al menos en una ocasión las oposiciones docentes.

«En las de 2011 me quedé solo a cinco décimas de coger plaza», detalla por ejemplo Felipe Dávila. Porque ante la escasez de plazas convocadas por las administraciones, aunque muchas más fueran necesarias puesto que después los docentes eran contratados como interinos, no tuvieron opción de lograr una en propiedad.

«En mi especialidad, Procesos de Gestión Administrativos, de FP, hemos pasado 10 años sin oferta, y ahora, cuando lanzan 45 plazas nos obligan a hacer una oposición al uso», señala Dalia Gómez. «Yo he estudiado muchas oposiciones, he aprobado y me he quedado sin plaza, precisamente porque siempre han salido muy pocas», critica. «Y ahora lanzan una oferta importante, pero yo tengo 56 años, llevo 35 como interina, y no tengo ni fuerzas ni ánimos para estudiar otra oposición».

El peso de los años

«Han sido muchos años de ofertas ridículas, de 3, 4, 5, 6 plazas, y ahora se saca una oferta generosa pero no se prevé un plan de estabilidad para los interinos que les hemos sacado a la administración las habichuelas del fuego durante más de 20, 25 o 30 años», declara María José Altamirano.

Estos interinos explican que los criterios de mérito y capacidad han sido probados sobradamente en personas que tienen una larga trayectoria laboral. Y, en cuanto a la igualdad, afirman que un interino que desarrolla su labor diariamente no puede competir en condiciones de igualdad con un joven recién licenciado. No solo por la disposición de tiempo para estudiar, muy reducida cuando se trabaja, sino porque la capacidad de retención y aprendizaje se ve mermada con el paso de los años.

Por eso consideran que ahora, cuando la administración tiene que resolver por mandato de Europa un problema que ha generado, reducir la temporalidad por no llevar a cabo ofertas acordes con la realidad en los últimos años, no debe perjudicar a los interinos. «No estamos pidiendo que no entren los jóvenes en el sistema, estamos pidiendo que a los profesores con más años y experiencia docente se nos facilite otra vía, creemos que nuestra labor realizada durante años nos da el derecho a exigirla», dice Dalia Gómez.

«No competimos en igualdad de condiciones, se deben consolidar personas y no plazas», afirma María José Altamirano.

«Lo que quieren hacer es un ERE encubierto. Hemos demostrado que valemos para dar clases, hemos recorrido muchos kilómetros por toda Extremadura para que, ahora, nos echen a la calle sin más», concluye Felipe Dávila.