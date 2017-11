La Asamblea de Extremadura pide redoblar el compromiso contra la violencia machista EFE Viernes, 24 noviembre 2017, 15:05

La Asamblea de Extremadura ha instado hoy a redoblar el compromiso como comunidad autónoma para luchar contra la violencia machista, en una declaración institucional aprobada por los cuatro grupos y que se ha leído en el acto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En este acto ha intervenido por primera vez la nueva consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, así como la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín y las portavoces de Igualdad de Podemos, PP y PSOE, Jara Romero, Gema Cortés y Ascensión Godoy, quienes han leído entre las tres la declaración institucional.

También ha participado en este acto, en el que se ha guardado un minuto de silencio por la última víctima de la violencia machista, la mujer asesinada hoy por su expareja e Vinaroz (Castellón), la artista Lourdes Murillo, cuya exposición contra el micromachismo ha sido inaugurada en el Patio Noble de la Asamblea.

En el acto, que se ha celebrado con sillas vacías en el escenario en memoria de las víctimas mortales, se ha puesto de relieve que en lo que va de año ya son 45 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas (77 según las asociaciones feministas), dos de ellas extremeñas, así como ocho niños, mientras que otros 22 han quedado huérfanos.

«Basta ya» ha sido la frase más repetida en las intervenciones de este acto que se ha celebrado bajo el lema de que «controlar no es amar», ya que el objetivo de la Junta este año es que las jóvenes asuman que cualquier forma de control es violencia.

En ese sentido, la declaración institucional leída pone de manifiesto que «son cientos de miles las mujeres que aún hoy sufren violencia, sólo por el hecho de que el sistema permite que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control».

Tras insistir en que la lucha contra esta lacra tiene que ser una prioridad para toda la sociedad en su conjunto y abordarse de manera integral y coordinada, se insta a poner en marcha las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recientemente aprobado, así como a destinar los fondos necesarios para su desarrollo.

La declaración institucional reitera la necesidad de «tolerancia cero» para cualquier acción violenta contra las mujeres, «independientemente de su intensidad» y advierte de que «no podemos ser cómplices de los maltratadores con nuestro silencio».

Leire Iglesias ha dicho que el 25 de Noviembre «sigue siendo un acto necesario pero también es un acto tremendamente doloroso»y ha dicho que «no hay sociedad que se pueda construir» mientras sigan muriendo mujeres por el hecho de serlo.

Según la consejera de Cultura e Igualdad, «ya no vale decirle a las víctimas nunca más eso de que no están solas. Tenemos que pasar a algo más, tenemos que demostrarlo y poner todos los instrumentos y herramientas para que eso sea posible».

En ese sentido, ha advertido que no va a ser suficiente con el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha instado a decir «ya basta de escuchar algunas cosas, ya basta de tener que dar explicaciones, de soportar bromas o de tener que demostrar credibilidad frente a una denuncia».

Iglesias ha mostrado su alarma por el nivel de tolerancia de los jóvenes, como ha puesto de relieve el estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), en el que se indica que el 30% de los jóvenes no perciben el control o la vigilancia del móvil y las redes sociales como violencia de género.

Según ha recordado la consejera, en Extremadura hay más de 1.500 órdenes de protección activas y de ellas 13 corresponden a menores de edad.

Tras criticar duramente la cosificación del cuerpo de la mujer y su banalización, Leire Iglesias ha declarado que «ya no vale con alarmarnos, ya no vale con sorprendernos y ya no vale con asquearnos».

«Ya basta», ha insistido una y otra vez, para concluir recordando a Frida Kahlo y destacar que sólo cuando se supere la violencia de género y el machismo, «tendremos alas para poder volar».

Por su parte, Blanca Martín ha sido también contundente y ha afirmado que no puede ser normal que más 900 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España desde el año 2003 y ha mostrado su alarma ante el hecho de que 21,2% de los jóvenes considera que la violencia machista se exagera o está politizado, según el estudio de la FAD.

Martín se ha preguntado en qué se está fallando y ha considerado fundamental la educación en igualdad, así como visibilizar y luchar contra los micromachismos, además de destacar que «sin feminismo no será posible abordar ningún futuro mejor ni ninguna esperanza».