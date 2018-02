Una artista autosuficente y versátil

Inma solo tiene 29 años, pero desborda pasión por lo hace. Se dedica a la música, en rango tan amplio que abarca desde la clásica a la electrónica, y en estos momentos reconoce que está en una etapa de creatividad máxima que hace que su cabeza vaya a mil por hora.

Desde hace cuatro años el nombre artístico de esta pacense es Shatym Satey y este mes de febrero sacará su nuevo 'single', un trabajo en inglés que viene a ser la versión electrónica de 'I'll find you', tema propio del que ya hay versión acústica orquestal y que en los próximos días se lanzará actualizado por Internet en tiendas digitales y canales en 'streaming'.

Biográficos Nació en Badajoz en 1988. Tiene una hermana menor que es diseñadora y con la que produce sus videoclips. Estudió en el colegio Arias Montano y el instituto Rodríguez Moñino. Formación Toca el contrabajo y se formó en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Primer premio en el certamen de Jóvenes intérpretes 'Ciudad de Almendralejo'. Profesionales Ha formado parte de la Orquesta Joven de Extremadura y colaborado con numerosos artistas, desde el compositor Roque Baños a Bimba Bosé, Sergio Dalma o Laura Pausini. Ha formado parte del cuarteto StradivariaS y en la actualidad aprovecha su formación clásica para hacer música pop electrónica. Tiene varios temas en el mercado, todos en inglés. Esta semana es jurado del concurso de murgas del Carnaval de Badajoz.

Pero para llegar a este punto es preciso rebobinar y situarnos en Badajoz, donde nació Inma Pastor Cuesta en 1988, la mayor de dos hermanas. Hija de aficionados a la música, ella dio un paso adelante y se matriculó en el Conservatorio Superior de Badajoz. «Yo quería ser chelista, pero no quedaban plazas. Con el tiempo me di cuenta de que esto era parte de mi destino porque me decanté por el contrabajo, un instrumento enorme que he estado cargando toda mi vida, pero al final ha sido el que me ha dado trabajo porque no hay muchas mujeres que toquen el contrabajo y también me ha permitido innovar porque casi nadie canta y lo toca».

«Quería ser chelista, pero al final el contrabajo es el que más trabajo me ha dado y me ha dejado innovar»

Con 15 años fue solista de la Orquesta Joven de Extremadura, con 18 trabajó de becaria en la Orquesta Sinfónica de Extremadura y terminó como miembro del coro de la Orquesta de Extremadura trabajando y grabando discos con grandes maestros.

Shatym está en el grupo de artistas que rompe los estereotipos, en su caso sacando la música clásica de su horma habitual y llevándola al público joven o más desenfadado. Esto lo ha hecho posible como integrante de StradivariaS, grupo compuesto por violinistas y una contrabajista que lo mismo saca adelante un tema de Queen que un clásico de The Police. Aunque empezó a formarse en Badajoz ha pasado por Cáceres y Madrid, en cuyo Real Conservatorio de Música terminó sus estudios. También estudió canto y ha dado clases a niños y niñas de contrabajo, lenguaje musical, música y movimiento, iniciación instrumental, canto moderno y producción musical.

«Artista transmedia»

Sin embargo, su cabeza está ahora en un nuevo estilo musical impulsado por ella y que combina el cine con la música. En base a esto se autodenomina «artista transmedia». «Vengo de la música clásica y la llevo muy dentro, así que cuando empecé a componer quise ponerle música pop electrónica y a mis temas añadirle una historia como si fueran capítulos». En el primero de una serie que acaba de comenzar Shaytm se convierte en el videoclip en una heroína. Se trata de un tema que habla sobre la lucha contra el abuso y la violencia sexual, con el cual la artista afirma sentirse muy comprometida. «Quiero que mi música siempre mande mensaje y trato de hablar de estas cuestiones, pero sin hablar de dolor, más bien desde el punto de vista de la sanación, el crecimiento y el empoderamiento».

Otra faceta que define a esta artista extremeña es su autonomía. Además de cantante y compositora ella es su propia productora. Según explica, hoy día con conocimientos, tarjetas de sonido y un buen equipo informático es posible realizar mezclas por tu cuenta antes de llegar a un estudio de grabación. «Eso sí -aclara- el factor humano es imprescindible y hacen falta primero un par de orejas, además de esfuerzo y de haber tenido una formación porque si no empiezas a depender de muchas personas».

Una de las personas con las que colabora es su hermana, María Pastor, diseñadora y con la que tiene una productora con la que produce sus videoclips, el último de ello grabado en exteriores pacenses como La Alcazaba o el Puente de Palmas.

Una de las frases que suele pronunciar -de hecho aparece en su página de Internet, www.shatym.com- es «Nunca dejes de soñar, nunca dejes de creer en ti».

De momento, entre sus planes figura dejar de cantar en inglés y pasarse al español para ver qué posibilidades tienen entre el público latino, y explorar Estados Unidos como artista incipiente, donde afirma que ya ha hecho los primeros contactos.

Estos días puede verse a Shatym por Badajoz, donde tiene su campamento base en una etapa en la viaja constantemente. El Ayuntamiento de Badajoz le pidió que formara parte del jurado del Concurso de Murgas del Carnaval de Badajoz, donde se dedica a valorar el apartado musical de las agrupaciones. Para ella, dice, ha sido un orgullo.