«Arriesgo mi futuro deportivo por una mala gestión de la UEx»

«Después de haber hecho mis exámenes y tener la maleta acabada, nos dicen que tenemos que volver a examinarnos el martes, cuando yo ese día tengo que arbitrar dos partidos». En esta tesitura se ha visto Andrea Alejo, una placentina de 17 años que había sido designada como árbitra del Campeonato de España de Baloncesto infantil, que comienza hoy en Pontevedra.

Desde que el jueves por la tarde leyera en HOY que la Universidad de Extremadura (UEx) iba a obligar a los estudiantes a repetir exámenes el próximo martes, ha intentado mover cielo y tierra para no perderse el campeonato. Ha sido en vano y este viernes, con mucha rabia, tuvo que renunciar. Habría sido la única chica en el equipo arbitral, de no ser porque tiene que volver a examinarse de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales.

«Es un palo grande. Porque he estado trabajando para llegar al campeonato a la vez que estudiaba segundo de Bachillerato y me preparaba para la selectividad y a dos días de irme me quitan la oportunidad de vivir la experiencia», se lamenta la placentina, estudiante del IES Pérez Comendador.

La distancia con Pontevedra, sede del campeonato de baloncesto, y las malas comunicaciones de transporte le han obligado a deshacer su maleta. «Siento que estoy arriesgando mi futuro deportivo por una mala gestión de la Universidad. Me siento mal porque me han obligado a renunciar a algo cuando no he hecho nada para merecerlo».

No ha tenido otra opción. Alejo quiere entrar en el doble grado de Derecho y Finanzas y Contabilidad de la Universidad de Sevilla. Y, para esta carrera, la asignatura que tiene que repetir el martes le puntúa doble. «Hay solo 50 plazas. Ahora mismo no tendría ningún problema en acceder pero si no me presento al examen, me arriesgo a que suba la nota de corte y me quede fuera».

Ante esto, lo tiene claro: «El deporte es muy importante para mí y por lo que he estado trabajando mucho tiempo, pero está claro que esta situación determina mi futuro. Me estoy jugando entrar o no en la carrera y al final, por mucho que me guste el baloncesto y arbitrar mi futuro es lo primero».

La joven comparte la decisión de la UEx de que se repitan los exámenes, pero le recrimina la falta de competencia en la custodia de los exámenes y la rigidez a la hora de fijar la fecha para repetirlo «sin dar oportunidades ni alternativas».