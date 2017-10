Archivado el recurso de un grupo de enfermeras contra el Pacto de Oposiciones del SES Trabajadores del SES preparan a un paciente para una prueba en un hospital extremeño. / HOY José María Vergeles asegura que ha sido «archivado sin más trámites» por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida E.P. Miércoles, 11 octubre 2017, 16:04

El recurso presentado por un grupo de enfermeras contra el Pacto para la Mejora de los Procesos de Selección y Provisión de Plazas para el Personal Estatutario del SES ha sido «archivado sin más trámites» por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Mérida.

Con ello «los jueces han dado la razón» a la Junta sobre la cuestión, según ha aseverado durante la sesión plenaria de este miércoles en la Asamblea el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en respuesta a una pregunta oral del Grupo Popular sobre la valoración que hacía de dicho recurso.

En este sentido, Vergeles ha apuntado que con el citado pacto se logra evitar una judicialización de los concursos de selección y «blindar las oposiciones para que no ocurra el desastre de la pasada legislatura y que los opositores tengan que esperar cinco o seis años para que se resuelva su concurso de oposición», ha concluido en alusión a la gestión en materia de oposiciones del SES realizada por el anterior Ejecutivo regional del PP.

De este modo, Vergeles ha defendido el pacto suscrito para los procesos de selección y provisión de personal del SES, y ha mostrado su «profundo desacuerdo» con quien defiende que el mismo vulnere derechos fundamentales.

«Yo dialogo con las organizaciones sectoriales, yo me encargo de intentar blindar los procesos selectivos para que no ocurra el desastre que cometieron ustedes con los procesos del 2011, y yo soy capaz de recapacitar cuando me advierten y cuando me sugieren», ha espetado el consejero.

A su vez, el diputado del PP, José María Saponi ha indicado que el citado pacto para los procesos de selección y provisión de personal del SES está «lleno de errores», y ha pedido al consejero que rectifique en esta materia.

En este sentido, el popular ha afirmado que la decisión de no valorar en las oposiciones del SES la experiencia en el ámbito privado constituye «una vulneración palmaria del Estatuto Marco de los Trabajadores».