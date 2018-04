El SES se apunta al movimiento 'No hacer' Uno de los carteles que lucen en los hospitales extremeños contra la medicalización de la vida. :: hoy Emprende distintas acciones para reducir el consumo de medicamentos, en la misma línea de trabajo en la que ya están otras comunidades autónomas ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 1 abril 2018, 10:14

Muchas veces en medicina menos es más. Es la filosofía que está promoviendo en los últimos tiempos diferentes acciones por parte de autoridades sanitarias en el convencimiento de que es preciso disminuir las intervenciones innecesarias, clínicas o farmacológicas, que aportan poco o nada a mejorar la salud del paciente y que, además, elevan el gasto.

En este marco, el SES se ha apuntado al llamado 'No hacer', al igual que han hecho otras comunidades autónomas. Según señalan fuentes de la Consejería de Sanidad, el SES está trabajando fundamentalmente en dos líneas, el uso y abuso de antibióticos y, sobre todo, la deprescripción a los polimedicados.

Tal como argumentan, Extremadura es una de las comunidades con uno de los índices de prescripción más altos de todo el Estado: «Por eso estamos trabajando especialmente para reducir ese índice mediante talleres, otras acciones de formación y revisión de las prescripciones por parte de médicos de familia y farmacéuticos».

Con este fin, con el de ahondar en este camino, la Escuela de Administración Pública de Mérida ya ha acogido la primera jornada-taller «Recomendaciones de 'No hacer'». En la misma, diversos expertos expusieron y analizaron estrategias a seguir, y se presentó una de las experiencias que se está desarrollando en el ámbito extremeño en esta materia.

Es el Programa de optimización de antibióticos, que coordina el doctor Juan Luengo Álvarez en el complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Comenzó en junio de 2016 y durante su primer año en vigor permitió un ahorro de 301.995 euros. Según informó la Junta entonces, se logró disminuir un 10% el consumo global de antibióticos y, en el caso de los antibióticos de amplio espectro, la disminución rondó el 30%.

La preocupación por las actuaciones que nada aportan a la salud del paciente en los sistemas de salud ha llevado a un número de organizaciones como 'Less is More' (Journal of the American Medical Association) o 'Too much medicine' (British Medical Journal), entre otras, a consolidar listados de actuaciones sanitarias que son ineficientes, innecesarias o inseguras.

En España destacan también algunas iniciativas que van en la misma línea, como 'Compromiso por la calidad de las sociedades científicas' impulsada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como comisiones activas de mejora de la práctica clínica en algunos hospitales.

Extremadura se está sumando a esta nueva línea de trabajo, especialmente con el objetivo de reducir el consumo de antibióticos, como destaca el SES, a través de la revisión de las prescripciones por parte de médicos de familia y farmacéuticos.

«Estamos trabajando en ello, junto con los médicos, para reducir las prescripciones y conseguir que el paciente solo tome lo que necesita; en definitiva, trabajando en la buena prescripción para que el medicamento cumpla los criterios que marca la OMS de calidad, seguridad y eficacia», destaca Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

No son estas acciones o medidas las únicas que se llevan a cabo en la región. Desde el verano de 2013, con el objetivo de frenar lo que los expertos llaman la medicalización de la vida, el SES puso en marcha una campaña para este fin. Desde entonces, por eso, en los centros sanitarios regionales lucen carteles que señalan, de forma ilustrativa, que un desengaño amoroso no es una enfermedad, sino la vida misma.

Se trata de carteles que formaron parte de una campaña más amplia puesta en marcha entonces con motivo del Mes de Seguridad del Paciente. Ya en su presentación los expertos, al igual que siguen haciéndolo hoy, insistieron en la necesidad de hacer entender a los ciudadanos que no se debe recurrir a los medicamentos para todo.

Otros ejemplos

Ahora, además, el SES avanza en la desmedicalización promoviendo acciones que reduzcan la prescripción por parte de los facultativos, especialmente en los pacientes polimedicados. De hecho, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (Camfic) ha pedido a los profesionales «sensibilidad» y disponer de tiempo en la consulta y en el domicilio para facilitar una buena «desprescripción», es decir, retirar medicamentos a los pacientes frágiles polimedicados. Según la Camfic, un 40% de los pacientes mayores de 65 años están polimedicados y un 48,2% de ellos sufren efectos adversos por los propios medicamentos.

En otras comunidades, como es el caso de la vecina Castilla y León, su Consejería de Sanidad ha dado un paso al frente en la política de 'No hacer', que va más allá de reducir el consumo de medicamentos, en general, y de antibióticos, en particular. Ha pedido a los médicos abandonar hasta 175 prácticas habituales que no aportan utilidad ni beneficio al paciente, consumen recursos económicos, tiempo e incluso podrían causar daños. El argumento es que lo dicen las sociedades científicas y diversos estudios internacionales, que arrojan que entre el 20 y el 25% de las prácticas clínicas que se realizan no añaden valor.

Castilla y León ha puesto en marcha la medida enmarcada en una campaña dirigida a los pacientes que lleva por lema 'Si no es necesario, puede hacer daño' y que se centra tanto en la realización de pruebas como en el consumo de medicamentos, en especial los antibióticos. Sacyl ha incluido como un objetivo prioritario de su Plan Anual de Gestión esta estrategia del 'No hacer'.