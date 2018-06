La ley de apoyo a las víctimas del ETA es una «chapuza», según Monago El presidente del PP afirma que la Junta pretende silenciar una iniciativa de su partido con un «parche» EUROPA PRESS Jueves, 7 junio 2018, 07:56

Badajoz. El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, criticó ayer que la Junta quiera tapar una iniciativa 'popular' en apoyo de las víctimas de ETA con una ley «de manera atropellada», en referencia al borrador de Ley de Apoyo y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo.

Según Monago, hace 30 días el PP presentó una propuesta de impulso que perseguía honrar a las 55 víctimas extremeñas de ETA, incidir en que hay casos sin resolver, además de mostrar una condena a los atentados terroristas. La propuesta 'popular' también incidía en la necesidad de dotar de instrumentos para que en Extremadura no se pueda hacer «un lavado de cara» de la banda terrorista ETA por parte de quienes puedan llegar a tener la tentación de hacerlo.

El líder de los 'populares' extremeños lamenta que el Ejecutivo regional haya presentado ahora «deprisa y corriendo» el borrador de Ley de Apoyo y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, un texto que «habrá que enmendar y mucho», ya que ha considerado que el mismo es un «parche y una chapuza».

«Yo le tengo que decir al señor Vara que así no, que así no. Yo respeto que él aplauda al señor Sánchez (Pedro Sánchez), que ha pactado con los radicales que apoyan a la banda terrorista, yo lo puedo entender porque ya conocemos al señor Vara, que pone una vela a Dios y otra al diablo, pero no puedo entender que en Extremadura se quiera tapar la voz del PP haciendo leyes de esta manera y sin contar con la Asociación de Víctimas del Terrorismo», aseguró.

José Antonio Monago reclama al presidente de la Junta que «se remangue, que escuche a todo el mundo» y que no tarde en hacer un homenaje a las más de 50 víctimas extremeñas del terrorismo porque el mismo es de justicia.

Sobre las palabras de Monago, la delegada de la AVT en Extremadura, Inmaculada Sánchez Polo, dijo que su asociación no entra a valorar posiciones políticas siempre y cuando no les afecten en su condición de víctimas del terrorismo.