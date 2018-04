«A Antonio le debo la vida de mi hija, ha sido nuestro ángel de la guarda» Antonio Gordillo Díaz, ayer, en el cuartel de la Guardia Civil en Zafra. :: IRINA CORTÉS El guardia Antonio Gordillo recibe el reconocimiento de la Benemérita por evitar que una bebé de 23 meses muriera asfixiada en Zafra CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 7 abril 2018, 08:44

«Fueron unos segundos de angustia que para mí se hicieron una eternidad. Antonio salvó la vida de mi hija. Si no llega a ser por él ese día se me hubiese muerto en los brazos sin poder hacer nada». Belén, que vive en Zafra, ya respira tranquila pero, por las palabras anteriores expresadas en una carta, se deduce cómo lo pasó en agosto pasado. Sucedió el día 11, a la hora de comer. Su hija de 23 meses se tragó un trozo de hielo. No había manera de que lo expulsara. Desesperada, llamó a su vecino de piso, el guardia civil Antonio Gordillo Díaz. El agente logró que echara el hielo tras practicarle la maniobra de Heimlich.

La actuación del guardia Gordillo ha sido reconocida por el instituto armado, que el pasado jueves hizo entrega en Madrid de los premios que resaltan la labor o servicios desarrollados por sus integrantes en toda España el año pasado. Antonio Gordillo fue el único agente que trabaja en un acuartelamiento de la región que consiguió un premio de la Benemérita, el de la Fundación Legado Alfonso XIII, «por haber participado en servicios de especial relevancia».

«Por nuestra profesión estamos acostumbrados a situaciones de tensión, de emergencia, aunque no es lo mismo intervenir, por ejemplo, en una pelea en la calle que cuando una vecina de bloque te entrega a su bebé y te pide ayuda para que no se asfixie», indica el guardia, de 50 años, padre de dos hijos jóvenes, y en el cuerpo desde hace 31 años, más los dos de formación en la academia.

Le practicó la maniobra de Heimlich a una pequeña que se había tragado un trozo de hielo en su casa

«Serían sobre las tres. Estaba terminando de comer. Sonó el timbre y llegó Belén con su hija en brazos. Me dicho: 'Mi hija no es capaz de echar un trozo de hielo. Lo he intentado muchas veces pero no hay manera'», indica el guardia civil que le dijo.

Antonio Gordillo se puso manos a la obra. Sabía que tiempo precisamente no era lo que sobraba ante una situación límite como la que se enfrentaba.

Agarró a la pequeña, la puso en su rodilla izquierda y le realizó la conocida como maniobra de Heimlich. Esto es, un famoso ejercicio de emergencia con el que se realiza compresiones en la zona abdominal para que el afectado pueda echar el alimento u objeto que le puede producir la asfixia por atragantamiento.

Ya actuó con su padre

«Era consciente de que no se trataba de una persona adulta sino de un bebé de 23 meses, así que había que hacer la operación, digamos, con más delicadeza», relata, aunque recuerda que no es la primera vez que lo hacía.

«Ya tuve que hacer una vez la maniobra de Heimlich. Fue con mi padre, hace unos cuantos de años. Se atragantó con un trozo de carne mientras comía con la familia. Pero entonces apreté bien. Tanto que mi padre estuvo dolorido varias horas», relata dejando caer unas risas el agente. Cuenta que tiene conocimientos de esa maniobra gracias a Cruz Roja y a charlas y prácticas que reciben sobre cómo actuar en situaciones de riesgo para las personas.

«Le debemos la vida de mi pequeña a Antonio. Gracias una, mil e infinitas veces. Supiste actuar con mucha calma. Te debemos la vida de nuestra pequeña. Gracias a nuestro particular ángel de la guarda», escribió la madre en una carta que remitió a los mandos del guardia.

Esos mandos, primero del cuartel de Zafra y después de la Zona de Extremadura, fueron los que trasladaron la 'candidatura' del zafrense a sus superiores en Madrid con vistas a un posible reconocimiento.

«No me lo pensé. Había que actuar y que la bebé pudiese respirar. Eran mis vecinos pero evidentemente lo hubiera hecho con cualquier otra persona que lo necesitase, estando de servicio o no, como era el caso», concluye a HOY.