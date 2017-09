Con quién andas

El pasado jueves, en el acto institucional que se celebró por la mañana en la Asamblea regional con motivo del Día de Extremadura, un nombre propio protagonizó los corrillos que, tras los discursos, acostumbran a formarse en las salas y patios anexos al hemiciclo. Ese nombre fue el de Iván Redondo. El miércoles por la tarde se supo que la dirección nacional del PSOE le ha contratado como asesor. El revuelo en las filas del PSOE, y también en las del PP, se debió a que esta persona pilotó la campaña que permitió a Monago ganar las históricas elecciones de 2011 (y luego gobernar con apoyo de IU hasta 2015) y la que en mayo de hace dos años acabó en sonora derrota y un segundo mandato de Vara. Y sobre todo, se debió a que Iván Redondo fue nombrado el 7 de septiembre de 2012 director de Gabinete de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Resumiendo, que Pedro Sánchez y el resto de militantes del PSOE, también por supuesto los extremeños, van a pagar una nómina –que sospecho no será pequeña; si yo fuese afiliado del partido sería lo primero que preguntaría– a una persona que fue torre de control y coronel de todas las operaciones de importancia que durante años llevó a cabo el ‘Gobex’, como fue bautizado el Ejecutivo de José Antonio Monago. Si la cosa quedara ahí, quizás habría que calificarla de jugada maestra del líder socialista y, cómo no, logro profesional del protagonista. Como si el Barça fichara a Butragueño de entrenador o algo parecido. De hecho, entre los diputados del PP se percibía el jueves cierto recelo, ya que Redondo estuvo también en las tripas de todas las decisiones del partido.

Nada, ni en la Junta ni en el PP, escapaba al conocimiento, indicaciones u órdenes (si era menester) del que fue modestamente apodado como ‘el octavo consejero’ de Monago. Sin embargo, la cosa no se queda ahí. Durante los tres años que ejerció responsabilidades públicas en Extremadura, Iván Redondo no solo practicó sus dotes de asesor técnico. No, fue gobierno del PP puro y duro. A veces del más puro, a veces del más duro. Mostró cuál es su modelo de gobierno y de gestión de lo público –el poder político entendido como un fin en sí mismo, al servicio de una consultora de marketing según le reprochó en su día el propio Vara–. Demostró por qué escala de valores se guía –de lo que yo conocí, que fue bastante, poquitos y endebles–, qué límites deontológicos y profesionales se autoimpone –mínimos y en todo caso muy elásticos– y cómo entiende las relaciones con agentes sociales, medios de comunicación, resto de fuerzas políticas y otros actores de la ciudadanía –siempre en clave ‘o estás conmigo o contra mí’–.

Pedro Sánchez no ha metido en Ferraz a un currante más o menos especializado que se conformará con aconsejarle sobre si debe usar un mensaje u otro, camisa blanca, vaqueros o pantalón corto. El secretario general podría preguntar por él, por ejemplo, a cualquier cargo socialista extremeño, a cualquier alcalde o diputado del PSOE o el PP –incluido el de Don Benito, José Luis Quintana–, a cualquier periodista relacionado con el mundo de la política regional. En cuatro pinceladas se haría una idea. Porque en Extremadura Redondo no fue solo un asesor, fue muchísimo más. Fue una especie de llave maestra que cerraba y abría todas las puertas de la administración, a pesar de lo cual nunca quiso conceder una entrevista. El jueves, en los corrillos de la Asamblea, no se hablaba de otra cosa, entre otros motivos por el enfado y perplejidad visible en la expresión de muchos socialistas, muchos de los cuales interpretaban el nombramiento –y su oportunista publicidad, nada habitual por cierto, en una fecha tan señalada en el calendario extremeño– como una innecesaria puñalada de Sánchez al presidente Vara. ¿Cómo era aquello?, dime con quién andas... Y te diré hasta dónde puedes llegar.