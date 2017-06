144 alumnos de la UEx devuelven sus becas por suspender demasiado Fachada de la Facultad de Filosofía y Letras del campus de la UEX en Cáceres. :: hoy La normativa obliga a aprobar la mitad de los créditos, excepto en Ciencias, Ingenierías y Arquitectura, donde basta con superar el 40% ANTONIO J. ARMERO Cáceres Lunes, 26 junio 2017, 09:22

144 alumnos de la Universidad de Extremadura (UEx) han tenido que devolver las becas que recibieron para el curso 2015-2016, según el dato facilitado por la propia Universidad. En la mayoría de los casos, el motivo por el que estos jóvenes tienen que reembolsar el dinero recibido es haber suspendido más de lo que marca la normativa para los beneficiarios de este tipo de ayudas públicas.

En concreto, es lo que le ha ocurrido a 107 estudiantes, o sea, al 74 por ciento. En números redondos, son casi tres de cada cuatro. En otros 29 casos -esto es, el veinte por ciento del total-, la causa fue que anularon la matrícula. Por último, hay otros ocho alumnos que figuran en el capítulo de 'Otros', según las cifras del Servicio de becas, posgrado y títulos propios de la UEx.

Como elemento de comparación, hay que señalar que el curso precedente hubo 8.400 alumnos becados por el Ministerio de Educación en la UEx. Supusieron el 40% del total de matriculados.

El importe medio de lo que tienen que reembolsar es de 2.105 euros

Entre los 107 universitarios obligados a reintegrar lo recibido porque no han aprobado las asignaturas suficientes hay que distinguir dos grupos. Por un lado están los 45 que no superaron la mitad de los créditos en los que se matricularon. Y por otro, quienes no lograron el aprobado en el cuarenta por ciento de los créditos. Estos últimos a los que se concede ese margen de un diez por ciento son los alumnos de Ciencias, Ingenierías y Arquitectura.

La Universidad de Extremadura explica también que la mayoría de los jóvenes a los que se comunica que tienen que reembolsar las cantidades percibidas, acceden a hacerlo. En concreto, aceptaron voluntariamente reintegrar el dinero 117 de los 144 afectados, o lo que es lo mismo, el 81 por ciento. En los 27 casos restantes, lo que hizo la administración universitaria fue abrir un expediente, tal como establece la resolución de fecha 30 de julio de 2015 de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.

En él se especifica que si se produce alguno de los motivos que obligan a devolver la subvención, es preciso notificárselo al beneficiario, para que proceda a reintegrar el dinero antes de que transcurran dos meses. "De no efectuarse la devolución en el plazo indicado -concreta la normativa-, las administraciones educativas correspondientes y/o las universidades incoarán el correspondiente expediente de reintegro".

En todos los casos, el estudiante puede presentar sus alegaciones. Si son atendidas, el expediente se cierra y se procede al sobreseimiento de las actuaciones. Si por el contrario, procede el reintegro parcial o total de la beca, la administración universitaria o de la comunidad autónoma tiene cinco meses -contados desde la fecha de inicio del expediente- para proponer al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que proceda a dictar la resolución de reintegro ya no solo de la cantidad principal, sino también con los intereses que procedan, según marca la citada resolución ministerial.