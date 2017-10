CN de Almaraz 2020

Nadie pone en duda que, cuando se realiza una gran inversión en una zona determinada, se producen efectos externos positivos. La contribución de la nueva actividad a la economía indudablemente se centraría en el sector económico directamente relacionado pero, no se limitaría exclusivamente a ese sector, adicionalmente se generarían efectos indirectos sobre otros sectores de la economía. Aún más, también se producirían efectos inducidos por el intercambio comercial de la nueva actividad. Efectos directos, indirectos e inducidos son la forma que tenemos los economistas de computar el análisis económico de una determinada inversión.

Imagine que se construye un nuevo centro comercial cerca de donde vive. Con independencia de que el tema le agrade o le moleste, los efectos económicos directos resultan claros. Por la contratación directa del personal asociado a la actividad, por las obras que han de realizarse, por todos los inmovilizados que han de crearse, por el mantenimiento de todos los servicios, etc., se generará riqueza de forma directa.

Aunque el nuevo centro ofrecerá actividades de negocio diversificadas, centrémonos sólo en la restauración y miremos el efecto que se produce exclusivamente por los nuevos restaurantes.

Imagine nuevamente que decide ir a comer con su familia a uno de ellos. No piense que sólo beneficia directamente al restaurante en cuestión, su dinero también irá a parar a las empresas proveedoras del mismo, a los profesionales que dirigen la gestión contable, a las empresas que hicieron el diseño del local, etc. Indiscutiblemente, el sector más beneficiado es el de restauración directa pero otros sectores menos ligados a la restauración, sector servicios a empresas o sector primario se benefician igualmente de la fantástica comida.

Imagine por último que, las personas que se han beneficiado de todo lo anterior pueden también aumentar su gasto en el resto de economía. Es lo que conocemos como efecto económico inducido, es decir, el consumo añadido que genera el mayor consumo del personal del restaurante, de los proveedores de materias primas o de la empresa de gestoría que lleva las cuentas. En conjunto, son los denominados efectos directos, indirectos o inducidos, más conocidos como efectos de arrastre de una inversión. El efecto escala es obvio, es decir, a mayor inversión más efectos multiplicadores sobre el conjunto de la economía.

Si lo anterior está claro y admite poca discusión, por la misma razón, tampoco debería ponerse en duda lo contrario. Es decir, si lo que se produce es una desinversión, deslocalización o cierre definitivo de una determinada actividad económica lo que se generan son efectos externos negativos. Cualquier evaluación realizada con seriedad debería tener en cuenta los tres efectos comentados. Por tanto, la potencial clausura de una empresa como central nuclear de Almaraz, completamente asentada en su entorno y de sus dimensiones económicas, generaría este tipo de efectos. La pregunta sería pues, ¿qué impacto tendría sobre la economía?

La bibliografía empírica sobre análisis de impacto económico en general es amplísima fundamentada sobre la base de Tablas Input – Output (TIO) y en menor medida en Matrices de Contabilidad Social (SAM), a partir de la utilización de modelos específicos. Si el análisis se orienta al sector energético la bibliografía existente es mucho menos densa y si el mismo se ubica en el análisis de impacto de desinversiones por centrales nucleares entonces es prácticamente inexistente, y hablamos de un ámbito internacional.

Los problemas que conlleva el desmantelamiento de una planta nuclear no son sólo técnicos sino también sociales y socioeconómicos. Es curioso ver cómo los procedimientos técnicos se han estudiado cuidadosamente con protocolos de actuación específicos, de hecho casi milimétricos y, sin embargo, las implicaciones socioeconómicas en muchos casos siguen siendo desconocidas. Tales impactos pueden ser de al menos dos tipos: microeconómico y macroeconómico. Los impactos microeconómicos suelen ser importantes debido a los efectos directos, indirectos e inducidos en los alrededores de la planta. Los macroeconómicos se producen al tratarse de centrales muy competitivas en generación por tratarse de instalaciones amortizadas, pero con cuantiosas inversiones anuales. La desaparición de las centrales nucleares de España supondría un incremento directo del 25% en el recibo de la luz, de forma automática, por la razón descrita.

Y ahora ya ciñéndonos a la central de Almaraz, se encuentra en un entorno rural que afecta aproximadamente a 30.000 personas en una serie de municipios dispersos unos 180 km al oeste de Madrid, ciudad que recibe la mayor parte de su producción. La empresa emplea directamente a unos 900 trabajadores y produce aproximadamente el 7% de la electricidad consumida por todos los españoles. Es una planta fundamental en la estructura productiva de energía en un ámbito nacional con una aportación de 270 millones de euros a través de distintos impuestos, tasas y cánones sobre la actividad. Pero también y sobre todo lo que importa aquí es que es una importante empresa en el entorno económico en el que se ubica, por infraestructuras, por empleados y por generación eléctrica.

Los principales resultados del trabajo realizado y que exponemos en este artículo se derivan de la utilización de la metodología arriba indicada TIOEx y SAM para Extremadura junto con modelos de entropía cruzada específicos para el trabajo. El estudio se ciñe al ámbito económico, ‘caeteris paribus’, suponiendo lo demás constante. Los modelos recogen de forma realista el impacto socio económico de una potencial clausura y desmantelamiento de la central, ya que permite capturar por completo el flujo circular de la renta a partir de la cuantificación de los efectos de arrastre.

Los resultados del trabajo son robustos y no dejan lugar a dudas. Podemos hablar de un importante impacto tanto en términos de output como de empleo, dado que la potencial clausura de la central de Almaraz supondría una caída significativa de ambos. En 2020 los resultados sugieren una pérdida de unos 2900 trabajadores por efectos directos, indirectos e inducidos y unos 90 millones de euros como efecto de output total.

Llegado este punto es importante indicar que, una de las críticas más duras que se recibe en el entorno de este tipo de estudios argumenta que los mercados son suficientemente eficientes. Es decir, que tras una deslocalización o cierre de una empresa no hay que preocuparse en exceso puesto que aparecerá otra empresa similar que sustituirá a la desaparecida. El enfoque puramente neomonetarista se deriva de la teoría de mercados eficientes y de hipótesis de expectativas racionales y, en parte, sólo en parte eso sucede. Es posible que, si se cierra un supermercado o una gasolinera y se genera una demanda insatisfecha pueda aparecer una nueva tienda o una nueva estación de servicio que suministre los servicios de la desaparecida, de hecho muchas veces sucede. El asunto es que una central nuclear no es un supermercado o una gasolinera y si deja de funcionar y se desmantela una planta nuclear no aparece otra para sustituirla, ni en un corto ni en un medio plazo.

El impacto descrito amplía el escaso conocimiento actual de lo que puede suponer en términos económicos la no continuidad de la central de Almaraz. El análisis debiera tenerse en cuenta por todas las autoridades afectadas, nacionales, regionales y locales.