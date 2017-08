Alfredo Liñán: Veraneo en costa Diputación

Aunque a los profetas del tiempo nuevo les cueste creerlo, en los tiempos del pre-cambio climático el termómetro también reventaba los cuarenta. Y era el momento en el que la familia –«pobrecitos los niños con este calor»– ponía pies en polvorosa marchando con los abuelos a tierras en donde el sol no fuera un enemigo declarado e inmisericorde y ahí te quedabas, tarareando aquello de «marchábase el soldado», encuadrado en la difusa y solidaria comunidad de los Rodríguez y con un ventilador ronroneante como toda defensa, pero eso sí, en la sugestiva libertad de convertirte en el monstruo comedor de salchichas y de vivir en la zahúrda en que se había convertido tu antes impoluta casa, en tiempo récord. Eran, a pesar de todo, buenos tiempos.

Los días a la sombra del curro o de mostrador en mostrador como la calentorra de «tatuaje», las noches entre la terraza de «La Marina» o refugiado en el «S’ailors» –¡ay!– para recalar a altas horas en la complicada ingeniería de hacer corriente en casa abriendo puertas y ventanas, hábilmente bloqueadas con sillas por evitar portazos si acaso despertaba el aire a punta de mañana.

Pero las tardes –¡ay las tardes!–. La casa se recalentaba, las paredes ardían, la brisa huyendo hacia esas playas lejanas, o esas montañas o vaya usted a saber, la calle achicharrada y el ventilador dale que dale repartiendo sofocos. Ni siquiera nos quedaba la solución del coche, porque en aquellos benditos trastos el «aire acondicionado» consistía en abrir la ventanilla –o los triangulillos delanteros– para que el aire-fuego circulara abrasándolo todo.

Pero quiso el cielo iluminarme y cavilando, cavilando, recordé que en mi despacho de la Diputación Provincial tenía un aparato de aire acondicionado de esos de ventana que, aunque zumbaba, retemblaba y tosía como como el motor de un viejo Focker, ¡enfriaba! Y «a más a más», que dicen en la España catalana, caí en la cuenta de que en mi última razzia por los almacenes provinciales me había hecho de un antiguo y magnífico sofá de cuero, desechado por algún creativo decorador, que ahora lucía instalado en mi madriguera laboral, justo al lado del tonante enfriador.

¿Cuál era entonces el problema? Camuflada en una cartera por aquello del qué dirán –los administrados siempre tan suspicaces– introduje en tan formal organismo una almohada pequeña y ¡voilá!: tras el obligado trance de degustar la salchicha del día, ora con mostaza, ora con tomate, ora con nada, me presentaba solemnemente en el Palacio Provincial con ademán de burócrata ejemplar agobiado por la responsabilidad. El primer día el traspuesto ordenanza de puertas me saludó restregándose los ojos con incredulidad, a las cuatro de la tarde y con el mercurio en pleno cambio climático debí de resultarle un espectáculo por demás sospechoso. Tuve pues que confesarle mi secreto y el hombre, solidario y comprensivo como solo un probo funcionario puede serlo se ofreció a despertarme hora y media más tarde tras advertir al servicio de limpieza que no osaran molestar porque estaba «reunido». Que Dios te lo pague, hermano.

Han pasado muchos más veranos de los que quisiera reconocer y he sesteado en muchos sitios, algunos memorables, pero el recuerdo de aquellas horas sosegadas en costa-Diputación ha quedado grabado para siempre en mi memoria histórica, aunque quizá esté entrando en terrenos prohibidos y haya que borrarlo como algo que, a pesar de los pesares, nunca sucedió. Vaya usted a saber, pero tras enterarme de que los primeros treinta años de mi vida no existieron estoy algo confuso. Al final va a resultar que la historia comenzó el año 1978 y que mi abuela fue ‘La Pasionaria’. Sin problemas. Pero por mucho que se empeñen aún resuena en mi recuerdo el rún-rún delicioso de aquel aire acondicionado provincial que me acompañó en las tardes de verano. De verano del… uf, me faltan dedos. Para que los sacamantecas de siempre vengan ahora a proclamar que hay que suprimir las Diputaciones. Malhaya…

Por eso cuando me pidieron de nuestro HOY una colaboración sobre recuerdos veraniegos extremeños no lo dudé. Ya entiendo que este texto no fomenta mucho el turismo, pero peor es lo del tren y eso que nuestra ínclita Consejera de la cosa se ha dado al fin cuenta de que esto está pero que muy mal, que con este tren que más pita que anda la cosa tiene poco remedio y, al fin, ha saltado a los medios en santa indignación. Avanti tutto. Verano, botijo y sombra. Amén.