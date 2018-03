Alfonso Gallardo pide a las autoridades que apoyen a los jóvenes empresarios Alfonso Gallardo y Javier Sánchez, consejero delegado del Grupo, (en el centro) junto a los emprendedores premiados. :: P. L. El industrial entregó ayer un premio de su fundación a la empresa almendralejense IT-Corte Extremadura PAULA DÍAZ Viernes, 23 marzo 2018, 08:07

Jerez de los Caballeros. La Fundación Alfonso Gallardo entregó ayer su I Premio Joven Emprendedor del Año a la empresa IT-Corte Extremadura, con sede en Almendralejo. Acto en el que el consejero delegado del Grupo Gallardo Balboa, Francisco Javier Sánchez, defendió la importancia de la industria como motor de la economía y la necesaria implicación de todos, junto al apoyo de los responsables políticos, para favorecer su impulso. «El sector industrial mantiene y crea empleo de alta cualificación con unos salarios más altos y con una mayor productividad que otros sectores de la economía y, por lo tanto, esto repercute en el Estado de Bienestar», expresó.

Sánchez incidió también en la necesaria apuesta de Extremadura por la industria para generar empleo y favorecer la generación de servicios e infraestructuras en materia de comunicación, un ámbito en el que resaltó la justa y necesaria reivindicación de un tren digno para nuestra comunidad autónoma.

Fue Alfonso Gallardo el encargado de entregar el premio a los responsables de la empresa IT-Corte Extremadura, especializada en el corte metálico con tecnología láser. Sus miembros entregaron un obsequio realizado en su empresa a Alfonso Gallardo, quien lo agradeció con un «esta es la chapa que me faltaba». Gallardo pidió a las autoridades que apuesten por los jóvenes y que les apoyen en su emprendimiento, al tiempo que afirmó que no ha tirado la toalla con respecto al proyecto de la refinería, pues ha habido intención por parte de empresas extranjeras de comprarle el proyecto y él no ha querido. El acto tuvo lugar en la Siderúrgica Balboa, donde se dieron cita autoridades como la delegada del Gobierno, Cristina Herrera, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, la alcaldesa de Jerez, Virginia Borrallo, y el expresidente regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.