Alfonso Callejo: Amazonas aladas

La palabra verano conserva en mi corteza cerebral una evocadora resonancia coral que trasciende claramente cualquier significado circunscrito al mero ámbito de las estaciones climatológicas. Ese cliché del verano es un compendio sensorial difícil de definir, es como un caleidoscopio que entremezcla visiones, aromas y sonidos formando caprichosas estrellas hechas de recuerdo; o como un aleph borgiano que condensa en poco espacio el cosmos más placentero de la vida, esa vida de la que dijo Goethe que es la infancia de la inmortalidad. Lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre.

Yo comencé a amar, como premonición de hazañas inescrutables, aquellas maletas encima de la cama, el olor subido de la naftalina que se difuminaba por la habitación como en una apacible e inocua cámara de gas. Las prendas que paulatinamente iban acomodándose en su interior me parecían víveres para un largo viaje interplanetario donde no podía faltar la pesada Rolleiflex ni el cazamariposas; como la pequeña Calpurnia, yo capturaría también ejemplares por amplios castañares y riberas de olor a poleo, y volvería a reencontrarme con esas amazonas aladas, almirantes veloces y ninfas de los arroyos que disputaban las piedras inaccesibles de las gargantas a la presencia transparente de las libélulas, doncellas teñidas de añil y dueñas de un mundo libre al que me era dado asomarme; porque rompería estereotipos para convertirme temporalmente en colono de otro territorio, a menudo más primitivo y selvático. Fui un Robinson Crusoe cuyo cautiverio finalizaba todos los días a la hora de comer.

Amé aquellas estrechas carreteras sin rayas y la escolta de gruesos árboles a ambos lados del camino que, luciendo arrogantes una faja blanca, flanqueaban un verdadero túnel de vegetación que nos engullía como un agujero negro que representaba el tránsito a lo desconocido.

Lo amé desde la penosa estrechez de un biscúter (después un seiscientos y más tarde un 4L). Algunos veranos también amé el atávico traqueteo de un tren que ya no existe, un tren serpenteante con asientos de madera, con pasillos y viajeros tambaleantes, donde olía a jara y el paisaje irrumpía impunemente por las ventanillas…

Casi siempre las cumbres de Gredos, desde distintos ángulos, fueron el fondo estático de un lienzo donde se enmarcaban las pinceladas móviles de nuestras correrías, allí donde Extremadura se convierte silenciosamente en meseta: ese fondo podía ser la atalaya altiva de Cabezabellosa, vigilando cautelosamente el Valle del Jerte y el Ambroz.

Podía ser también la silueta imponente del Pinajarro como recortada y pegada en su eterno contorno azulino, que derramaba sobre Hervás y Aldeanueva del Camino la bendición húmeda de sus gargantas bravías. Otras veces la perspectiva cambiaba, y los neveros perpetuos de la serranía proyectaban su luminosa blancura sobre las florestas inmortales de Jarandilla de la Vera. Incluso en ocasiones, como quien se traslada a la cara oculta de la Luna, una gozosa apariencia inversa enfocaba su objetivo hacia el Tormes y la Nava del Barco de Ávila.

Finalmente, cuando la montaña se hastía de su elevada ventaja, también los valles pizarrosos de La Alberca y los pinares balsámicos de Hoyos conocieron veranos memorables, siempre amenizados por el sonido lejano y misterioso del inaprehensible cuco, y el sueño de la tierra que constituyen los grillos, como dijo David Thoreau en su confinamiento junto al lago Walden.

La niñez se fue alejando como un cometa que cambia de órbita para peregrinar errante por otras regiones inexploradas del espacio; pero los veranos siguieron atesorando sensaciones, esas emociones evolutivas que encontraban con avidez acomodo en el puzle insomne y sugestivo de mi memoria: busqué en la mirada de la chica lugareña el esbozo de una sonrisa cómplice que alimentara una ternura platónica en la penumbra de un cine de verano techado por las estrellas.

Los medios de transporte también evolucionaron. El auto-stop sustituyó al 4L paterno, posibilitando transitar con mayor autonomía por los mismos lugares, fielmente guiado por el soniquete infinito de las cigarras, buscando e hilvanando recuerdos desemparejados de la primera infancia como porciones olvidadas de mí mismo.

Es verdad que la adultez va ajando y deteriorando evocaciones hasta desubicarlas y despojarlas de su sentido primigenio, pero, como dijo Tom Stoppard, si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás. Pues en la antesala de esa vejez recóndita continúo actualmente vagando cada vez que puedo por aquellos senderos ancestrales, subiendo montes y bajando a los valles feraces donde en verano revolotean con gracilidad, como si el tiempo se hubiera detenido, amazonas aladas, almirantes veloces y ninfas de los arroyos.