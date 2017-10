«Ser alcalde es muy duro. Ocho años es un tiempo extraordinario» El alcalde placentino, en el balcón del Ayuntamiento, ante la bandera de su ciudad. :: andy solé A.T. Domingo, 22 octubre 2017, 09:12

-Usted fue el único alcalde del PP de las cuatro grandes ciudades que mantuvo la mayoría absoluta en las últimas elecciones, pero parece que el partido no tuvo en cuenta ese éxito y le quitó la portavocía regional.

-No, no, eso no es así. Yo pedí dejarlo. Me la quité de encima. Cuando me propusieron ser portavoz regional era una oportunidad interesante, pero es una tarea que tiene que hacer alguien que esté en Mérida. Además, mi objetivo primero es Plasencia. Se lo propuse al presidente Monago, lo entendió y convinimos hacerlo en el momento adecuado: en el congreso regional, pero yo sigo estando en el Comité de Dirección y estoy al tanto de la política regional.

-Habla del congreso regional. ¿No mereció Monago en esa cita la reconvención del partido? No hubo autocrítica ante el fracaso de perder la Junta a la primera oportunidad.

-Sobre ese asunto hago un análisis distinto. Yo he vivido momentos de tensión en el PP de Plasencia. Algunos terribles, como en 2003, con José Luis Díaz por un lado y María Victoria Domínguez por otro. Mi miedo era que en unas circunstancias así, cuando se pierde nada menos que la Junta, se estableciera una guerra que nos llevara a la fragmentación y que nos resultara muy complicado recomponer. El mérito esencial de Monago está en que, aun habiendo perdido las elecciones, mantiene la unidad del partido. Eso era muy importante. Si no hubiera sido por el firme liderazgo de Monago tal vez estaríamos ahora dándonos palos. Los partidos no pueden quitar y poner líderes como si tal cosa. El PP necesita aprovechar la experiencia de Monago. Además, en los órganos internos él ha hecho una autocrítica honesta.

-Mi compañero Claudio Mateos dice que el misterio de usted es que nadie sabe cuál es su meta en política. ¿Cuál es?

-¿La verdad? Embajador ante la Santa Sede (risas). Ahora en serio y con sinceridad: no me lo planteo. Posiblemente lo más importante y lo más difícil que yo sea en política es ser alcalde de Plasencia.

-Es decir, que quiere seguir

-Ser alcalde es muy duro, muy duro. Es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Es una tensión permanente. La gente en la calle te premia con la confianza, pero también te echa la bronca. Ocho años de alcalde es un tiempo extraordinario. Pero si el partido me lo pide... ¿Se entiende lo que digo?

-Yo lo entiendo así: continuaría por obediencia, pero le gustaría cambiar.

-Sin que esto me disguste.

-Sin que esto le disguste, cierto. Pero insisto: le gustaría cambiar.

-Bueno, volvería a dar clases.

-Acaba de decir que el PP necesita aprovechar la experiencia de Monago. Imagino que también la suya. Además, está bien valorado.

-Haré lo que me digan. Donde me mande mi partido.

-¿Si Monago vuelve a perder en el 2019 y hubiera que renovar el PP, se ve encabezándolo?

-No. Hay gente mas importante.