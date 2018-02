Un águila en la terraza

La otra tarde, bajando de la Montaña de Cáceres, me quedé atónito al ver un pajarraco inmenso en la terraza de una vecina del barrio. Me acerqué y comprobé que era un águila. Mis conocimientos ornitológicos solo me permiten asegurar que se trataba de un águila bastante grande, a Imperial no llegaba, a Real, quizás. Supongo que mi vecina la tendría atada. El pájaro no intentaba volar, sino que comía lo que ella le ponía en el pico.

Han pasado varios días desde esta visión inquietante y no he vuelto a descubrir el ave rapaz en esa terraza. Yo creo que situaciones tan alucinantes solo se pueden dar en esta tierra donde los animales domésticos son nuestros compañeros desde hace siglos, no por moda, sino por tradición.

Porque lo del águila es raro, pero yo recuerdo haber tenido un corderito en mi terraza de Antonio Hurtado. Es verdad que de eso hace quizás 50 años o más, pero no dejaba de ser un corderito. Se llamaba Norit y nos lo comimos en la romería de la Montaña. Al menos, el águila morirá de vieja, supongo.

La misma tarde en que descubrí el águila terracera, me fijé en un caballero que paseaba con su perro. El can llevaba un arnés del FBI y lo olfateaba todo muy en su papel mientras el dueño ponía cara interesante, de sabueso policial. Esa noche, vi la película 'Verano del 93' de Carla Simón, donde sale una divertida gata llamada Feldespata y en los títulos de crédito aparece un profesional cuyo trabajo en la peli es el de cuidador de gato.

El mundo de los animales domésticos da cada vez más de sí, pero el de los animales racionales también se las trae. La escena sucede en una multitienda. Delante de mí, un chico magrebí y una estudiante emeritense. El chico compra un refresco, paga y se despide educadamente. La estudiante lo califica: «¡Qué majo!». La vendedora expone su concepto del género humano sin que nadie se lo pida: «No te fíes, hay razas con malas intenciones». Se sorprende la emeritense y pregunta: «¿Eres racista?». La vendedora replica inmediatamente: «Yo no soy racista, si hasta tengo un cuñado francés».

No sé si reír o llorar. Salgo a la calle. Me aborda un caballero. Me propone un tema para escribir: «¿Por qué no se da una vuelta por el servicio de recaudación de la Diputación de Cáceres en Ronda del Carmen? Está en un rincón, junto al mercado y aquello se encuentra muy descuidado, lleno de pintadas y hasta hace nada no había ni puntos de luz. Con un entorno tan degradado, ¿cómo van los hosteleros a querer instalarse en ese mercado?». Como los lectores suelen tener razón, me doy una vuelta por el entorno del mercado y sí, esas traseras no invitan al ocio ni a instalar bares en la planta primera del mercado, sino a escapar de allí, sobre todo cuando anochece.

Llego a casa, introduzco la loza en el lavaplatos y me riñen por meter los cuchillos con la punta hacia arriba. Esto de los lavavajillas es un tema muy personal, cada uno tiene su librillo y sus manías y a mí, la verdad, siempre me riñen. Por eso procuro estar lejos de los electrodomésticos, no como mi padre, a quien le fascinan hasta el punto de que cuando llegó a casa la primera lavadora de carga frontal, se sentaba delante a ver la colada como si fuera un programa de televisión. A veces, hasta venía su amigo Germán, un señor encantador que examinaba del carné de conducir y descansa en paz, a admirar juntos el milagro de la colada automática. A mi padre, en realidad, solo le interesa ver el Tiempo en el salón y los programas de la lavadora en la terraza: prelavado, lavado y centrifugado. Es un águila.