«Agradezco estar solo un día a la semana enganchada a la máquina de hemodiálisis» El nefrólogo Miguel Ángel Suárez, junto a los pacientes Amalia Curto y Julio Jiménez. :: david palma Extremadura lidera un proyecto que posibilita hemodiálisis personalizada ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 18 marzo 2018, 09:19

El estudio piloto con 72 pacientes en cuatro años ha puesto de manifiesto que es posible reducir sesiones y costes y mejorar la calidad de vida.

Romper con la tradición, también en medicina. Los nefrólogos extremeños Javier Deira, desde el complejo hospitalario de Cáceres, y Miguel Ángel Suárez, desde el hospital de Plasencia, llevan más de cuatro años haciéndolo a través de una iniciativa, la hemodiálisis progresiva, que ya ha traspasado las fronteras regionales.

«Cuando un paciente requiere hemodiálisis porque sus riñones no funcionan bien, lo convencional es que empiece con tres sesiones a la semana de cuatro horas cada una», explica Miguel Ángel Suárez. Con el fin de que una máquina, a la que está enganchado el paciente durante esos tres días alternos (lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado), haga la función de sus riñones.

La hemodiálisis progresiva puede ahorrar 20 millones de euros anuales, según los investigadores

Sin embargo, frente a este sistema tradicional, «lo que nosotros proponemos y estamos llevando a cabo es una hemodiálisis progresiva», de tal modo que dependiendo de la función renal del paciente, «no empiece directamente con tres sesiones a la semana, sino con una». En definitiva, «personalizamos el tratamiento, para que el paciente no tenga que estar en la máquina más que lo que sea necesario, porque es dañina y siempre es mejor mantener el máximo tiempo posible la función residual del riñón, que se pierde de forma más rápida con la máquina».

Los resultados del estudio piloto que emprendieron los dos nefrólogos hace cuatro años han sido positivos. «En este tiempo han pasado 72 pacientes por la hemodiálisis progresiva y podemos decir que se han ahorrado de media 74 sesiones al año y que ello ha supuesto también un ahorro de 17.000 euros, si se tiene en cuenta que cada sesión tiene un coste de 110 euros», explica el nefrólogo del hospital de Plasencia.

Pero, sobre todo, los pacientes han ganado calidad de vida. «Porque al tener la hemodiálisis solo un día a la semana, pueden seguir con su ritmo, con su vida diaria el resto de la semana, mucho más tiempo por tanto». De ahí que el objetivo de estos especialistas sea continuar potenciando la hemodiálisis progresiva y lograr que más pacientes puedan beneficiarse de ella.

«Yo empecé en diálisis en abril, después de llevar muchos años con problemas renales, y la verdad es que estar solo un día enganchada a la máquina es algo que agradezco mucho». Amalia Curto Sánchez -Mora tiene 67 años y, aunque ya ha comenzado con dos sesiones a la semana, es una de las pacientes que se está beneficiando de la hemodiálisis progresiva. «Me explicaron la iniciativa y me encantó, creo que es estupenda, porque te permite pasar mucho más tiempo fuera del hospital, continuar con tu vida», resume. Sin olvidar, claro está, «que es solo un día, y no más, no tres, los que tienes que estar enganchada a una máquina que te agota, que te levanta dolor de cabeza y que te provoca un tremendo malestar general».

«Yo no me tengo en pie después de la sesión», reconoce Julio Jiménez Carrero, de 73 años, otro de los pacientes de hemodiálisis progresiva. «El día de la sesión me tengo que acostar directamente; por eso agradezco tener solo una sesión a la semana en lugar de tres, porque el resto de los días puedo continuar con mi vida», afirma.

No obstante, no todos los pacientes pueden permanecer con una sola sesión el mismo tiempo. «Y al final todos acaban con tres a la semana, pero el objetivo es retrasar esta fase el mayor tiempo posible», reconoce Miguel Ángel Suárez.

Según los resultados del estudio piloto llevado a cabo, «de media los pacientes están unos nueve meses con una sesión y otros tantos con dos a la semana». Casi dos años, por tanto, en los que pueden mantener una mayor calidad de vida, reduciendo las estancias hospitalarias. Motivo por el que el proyecto piloto emprendido por los nefrólogos extremeños no solo continúa, sino que se ha ampliado a otros hospitales. Para seguir avanzando en la seguridad y eficacia de la hemodiálisis progresiva frente a la convencional y determinar cómo este tratamiento, que reduce las sesiones semanales, puede mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Otros 12 hospitales

Para ello el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha firmado recientemente un convenio con la Fundación Caja de Extremadura que permite la ampliación del estudio. Además de los hospitales de Cáceres y Plasencia, hay ya otros 12 que se han sumado a la iniciativa auspiciada por Javier Deira y Miguel Ángel Suárez en Teruel, Manises, El Ferrol, La Coruña, Madrid, Salamanca, Zamora, Ávila, Jerez de la Frontera, Benidorm, Quito (Ecuador) y Buenos Aires (Argentina).

El objetivo es ampliar a 17 los hospitales que formarán parte de la investigación y que participen más de 150 pacientes que presenten los condicionantes requeridos. La mitad de la muestra se someterá a hemodiálisis de forma progresiva (es decir, una o dos veces por semana) y el resto realizarán el tratamiento de manera convencional (tres veces a la semana) para poder comparar la efectividad de ambos métodos.

Además de FundeSalud y la Fundación Caja Extremadura, que ha destinado 10.000 euros este año (la misma cantidad que el pasado), la Sociedad Española de Nefrología apoya también el estudio.

Cada año en España más de 5.000 personas se someten a tratamientos de hemodiálisis. Si este estudio arroja datos positivos, entre el 50 y el 70% de ellos podrían beneficiarse de la hemodiálisis progresiva, lo que supondría un ahorro estimado de 20 millones de euros anuales en gastos de sanidad, según los investigadores.

En Extremadura inician cada año hemodiálisis unos 120 pacientes al año, de ellos 53 en los hospitales de Cáceres y Plasencia, y el 80% de estos lo están haciendo ya en hemodiálisis progresiva.