Las extremeñas afectadas por el Essure piden su retirada definitiva María Luisa Peralta. :: hoy Según sus datos, 17 mujeres a las que les ha sido retirado el dispositivo hasta la fecha han perdido las trompas y 18 más también el útero A. B. H. Miércoles, 23 agosto 2017, 08:23

plasencia. 95 son ya las mujeres extremeñas que se han unido a la Plataforma Libre de Essure por los problemas de salud que sufren a consecuencia de este anticonceptivo, según los datos facilitados por María Luisa Peralta, coordinadora de la organización en la región.

De estas mujeres, 35 se han sometido hasta la fecha a una operación para que el anticonceptivo les fuera retirado. Y de ellas, a 17 les han tenido que quitar las trompas de falopio durante la intervención y a las otras 18 también el útero.

«Estos son nuestros datos, los de las mujeres afectadas que estamos en la plataforma y que no tienen nada que ver con los que da el SES», señala María Luisa Peralta.

Según los datos del órgano autónomo, son cerca de 2.000 las mujeres a las que se les ha implantado el dispositivo en los diferentes hospitales de la región. Y de este total, «solo se le ha retirado a 16 pacientes y otras 24 han tenido diversas complicaciones, en la mayoría de los casos molestias inespecíficas».

La plataforma reclama a la Consejería de Sanidad la retirada definitiva del anticonceptivo en la región. No le basta con que el SES señale que ya no se implanta en ningún hospital de la región, si a la vez mantiene que «se trata de un método seguro y con escasas complicaciones». Así como que la retirada temporal, hasta el próximo 2 de noviembre, no se debe a la polémica generada por los efectos adversos que provoca en algunas mujeres -hemorragias, cefaleas, dolores pélvicos crónicos, cansancio, alergia al níquel- sino debido a la falta de certificación CE.

María Luisa Peralta asegura que la plataforma lleva desde abril esperando una reunión con los responsables de la sanidad extremeña para plantearles sus inquietudes y demandas, «como es también que cuando una mujer se somete a una operación para la retirada de este anticonceptivo se especifique que es por los problemas de salud que le ha acarreado, por los efectos adversos y no por decisión propia, porque así estamos asumiendo la responsabilidad y esto no puede ser».

Essure fue autorizado en Estados Unidos en 2002 y un año más tarde en España. Se posicionó rápidamente como una alternativa no quirúrgica y mucho más barata que la ligadura de trompas. Mediante una sencilla intervención, es una especie de muelle que se coloca en las trompas de falopio de manera que produce una inflamación del tejido que lo va rodeando hasta que la trompa se obstruye e impide el paso del espermatozoide.