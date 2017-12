Una administración a medio gas Una eventual de la Junta sale ayer de Presidencia por la mañana en Mérida. :: j. m. romero El puente festivo ralentiza el trabajo del sector público en una semana atípica | La Junta adelantó al lunes su habitual consejo de gobierno mientras las localidades más pobladas han pospuesto sus juntas municipales CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 7 diciembre 2017, 23:39

El macropuente festivo de diciembre tiene un impacto evidente en las administraciones. De un lado, en sus empleados públicos, mucho de los cuales lograron que el día de ayer fuera un festivo más y no acudir a su puesto de trabajo. De otra parte en sus jefes, los responsables políticos. La imagen más llamativa, de nuevo, volvió a mostrarla la Asamblea regional. Como es habitual cada vez que hay un día laboral cerca de otro festivo o un fin de semana no programó actividad alguna para sus diputados. Ayer ninguno tuvo que acudir al Parlamento.

El Ejecutivo regional, que celebra sus consejos de gobierno los martes por la mañana, adelantó la reunión esta semana al lunes por la tarde. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sin agenda pública ayer, acudió el martes por la noche a Sant Andreu de la Barca (Barcelona) para participar en un mitin del PSC y el miércoles festivo fue a Madrid para participar en los actos del día de la Constitución.

El gabinete de prensa de la Junta no concretó si el presidente y los consejeros estaban en Mérida aunque especificó que todos «estaban operativos». Algunos como José María Vergeles, consejero de Sanidad, sí estuvieron en sus despachos. También acudió por Presidencia la portavoz del Ejecutivo, Isabel Gil Rosiña.

Desde la Junta se indicó que la «gran mayoría de secretarios generales y directores generales» estaban en sus puestos de trabajo. De hecho, se cifró en un 75 u 85% el porcentaje de los que no habían hecho puente. Otros no estaban en la región y se encontraban fuera de España pero por motivos profesionales. Es el caso de José Ángel Calle, director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aexcid). Está en Centroamérica.

Agendas cortas

En la agenda que la Junta publicó ayer se contaban dos citas. Una, la presencia de Manuel Mejías, secretario general de Desarrollo Rural, en Cabeza del Buey para la inauguración del salón MercoNavidad, la feria de la pequeña y mediana empresa de esa localidad, y otra era la asistencia en Montánchez de Nieves Esteban, directora general de Administración Local, para la XV jornada gastronómica del cerdo ibérico.

Tampoco abundaron las convocatorias de los gobernantes de los municipios más poblados. Así, en Badajoz solo apareció que la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, presentó ayer el encuentro de corales Hermano Daniel. Mientras, en Cáceres, el primer teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Valentín Pacheco, habló del III festival Aguinaldo Fest.

En Mérida, el Ayuntamiento no publicó agenda del Gobierno local aunque su edil de Turismo y Diversidad LGBTI, Pedro B. Vadillo, recibió por la tarde a 300 personas que acuden a la capital extremeña por el VI encuentro estatal de familias LGBTI. Por último, en Plasencia, el concejal de Juventud, Luis Domingo Díaz, presentó una obra de teatro.

En cuanto a los alcaldes, el gabinete de prensa del Ayuntamiento pacense no informó si Francisco Javier Fragoso estaba ayer en su despacho o de libranza. En Cáceres, la alcaldesa, Elena Nevado, estaba en la ciudad. La noche anterior fue a la Feria del dulce conventual.

En Mérida, Antonio Rodríguez Osuna no acudió al Consistorio. Viajó al pueblo castellano del que es natural su mujer. Osuna regresa el fin de semana a Mérida para la festividad de Santa Eulalia. Por último, en Plasencia, Fernando Pizarro pisó el Ayuntamiento para firmar varios documentos. Pizarro suele publicar todos los días en Facebook su agenda de actividades. Ayer no lo hizo. Estos consistorios no han celebrado juntas de gobierno en esta semana.