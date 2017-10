Adif gastó en la región hasta junio la tercera parte de lo prometido para todo el año Obra de los viaductos sobre el río Tajo para el futuro tren de alta velocidad. :: M. Cortés La empresa pública que gestiona la alta velocidad ferroviaria ejecutó entre enero y junio 59 millones cuando el compromiso anual es de 183 millones J. LÓPEZ-LAGO/L. EXPÓSITO BADAJOZ. Lunes, 16 octubre 2017, 00:13

En el primer semestre de este 2017 la empresa publica Adif Alta Velocidad, que gestiona la construcción del ferrocarril en España, invirtió en Extremadura el 32% de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Dicho de otro modo, ha pasado la mitad del año y la inversión no ha llegado a un tercio de lo comprometido.

En cifras esto supone que entre enero y junio las obras destinadas a tener un tren de alta velocidad o mejorar la red existente recibieron en la región 59,6 millones de euros, cuando para todo el año la inversión presupuestada en Extremadura en el anexo de inversiones reales es de 183,1 millones.

ALGUNAS CIFRAS Inversiones de la Administración General del Estado En lo que se conoce comúnmente como capítulo 6 de los Presupuestos, las obligaciones reconocidas ascienden a 21,3 millones, el 28,8% del total presupuestado. Por ministerios La mayor ejecución es la del departamento de Educación (un 66%, pero solo 302.000 euros), seguido del de Fomento (8,8 millones, 24,4%), Justicia (23,4%), e Interior (23,4%, 1,2 millones de euros). Organismos autónomos De un total de 12 millones presupuestados en la región, se ha comprometido el pago de 8,1 millones, el 68%. A nivel nacional el porcentaje es del 22,8%. Por entes La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha comprometido el pago del 111% de lo presupuestado, 2,2 millones. Y la del Tajo ha hecho lo propio con el 100.6%, hasta los 5 millones. El Instito Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria también ha disparado su inversión. De 6 millones prometidos se ha gastado 9. La inversión de otros departamentos es testimonial. Por ejemplo, en materia de infraestructuras del deporte solo se ha invertido un 0,8% de 5 millones. Empresas públicas Adif Alta Velocidad es la que más volumen de dinero invierte, pero Renfe Operadora ha gastado el 40,4% de los 3,6 millones comprometidos. SEITT (dedicada a obras de transporte terrestre) ha invertido el 59,6 de los 1,8 millones presupuestados. Y Acuaes (dedicada a obras fluviales en los ríos) ha ejecutado 994.000 euros.

La reivindicación de un tren digno y la llegada de la alta velocidad se ha convertido en un asunto clave para Extremadura, todavía más en un año en el que se han registrado más de 500 incidencias en la línea que pasa por Extremadura. Los principales agentes sociales y políticos de la región han firmado un Pacto por el Ferrocarril y el próximo 18 de noviembre hay convocada una concentración-protesta en Madrid.

De los 74,1 millones asignados por la Administración General en Extremadura se han gastado 21,3

Pero a pesar de que el grado de ejecución de Adif está siendo bajo, la realidad es que supera al de años anteriores. La diferencia es que ahora el ministro Íñigo de la Serna repite que ha llegado la hora de darle un impulso a la obra. Hasta tres veces ha venido a Extremadura a asegurarlo.

En 2016 el gasto fue casi testimonial en el primer semestre, puesto que de los 200,7 millones de euros que había presupuestado para todo el año solo había gastado 12 millones, un exiguo 5,9%. La razón de este bajón hay que buscarla en la paralización de los contratos por discrepancias entre las empresas adjudicatarias y la Administración.

La situación solo fue algo mejor el ejercicio anterior. En 2015, el grado de ejecución de las obras de Adif en Extremadura en junio era del 19,6%, puesto que de los 200 millones que se habían consignado solo se habían invertido 39,5.

En todo caso, la empresa pública no se ha caracterizado por apurar sus presupuestos en Extremadura desde que comenzó a construirse el AVE. Entre los años 2009 y 2011, el Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero presupuestó un total de 1.190 millones de euros, pero solo gastó 458,1 millones. Es decir, la ejecución no llegó al 40%, siempre refiriéndose a ejercicios completos.

Mejor fueron las cosas los primeros años de Mariano Rajoy. En 2012 y 2103 se invirtieron 265,2 millones de euros; es decir, un 78% más que con el PSOE. El punto álgido se alcanzó en el año 2015, cuando se invirtieron 225,8 millones, que era un 112,5% de lo que se había presupuestado. Es decir, se gastó incluso más de lo que estaba previsto.

La ejecución presupuestaria de Adif es uno de los aspectos más llamativos que se desprende del último informe de la Intervención General de la Administración del Estado (Igae).

Este organismo da a conocer de forma periódica los datos de inversiones regionalizadas de las entidades que forman parte del sector público estatal. En 2015 incluyó por primera vez a las empresas y fundaciones, información que ahora también se contempla. Así, es posible conocer el estado real de lo gastado en cada comunidad por parte del Gobierno de España en función de lo que haya sido comprometido en los Presupuestos Generales del Estado.

Desde un punto de vista global, Extremadura no está siendo la peor tratada si se tiene en cuenta que entre las obligaciones reconocidas la región contaba a mitad del año con una ejecución del 28,8% cuando la media en España durante el primer semestre de 2017 era del 13,6%.

El concepto 'obligaciones reconocidas' se refiere al compromiso de pagar y es el barómetro más fiable a la hora de medir la inversión de una administración pública, ya que estas suelen encargar primero los trabajos y abonar luego las facturas bastante más tarde. Sin embargo, las empresas públicas como Adif no usan ese término y tienen que utilizar 'inversión real' porque no tienen presupuesto limitativo y se rigen por el Plan de contabilidad de la empresa española y no por el Plan general de contabilidad pública, que es el que manejan en cambio las Administraciones.

Sea como fuere, de los 74,1 millones presupuestado por la Administración general se han contabilizado 21,3. Hay que tener en cuenta que este montante global no incluye lo anteriormente atribuido a Adif, que se considera una empresa pública cuya gestión es ajena a las cuentas estatales.

Las comunidades donde se ha observado un mayor grado de ejecución durante el primer semestre han sido Murcia (46%), Madrid (42%) y Castilla la Mancha (37%). Las que menos, Cantabria (8,1%) y Baleares (6,9%).

Por áreas, este informe detalla que es el Ministerio de Fomento el que más dinero pone desde Madrid en inversiones en Extremadura, aunque de los 36,2 millones previstos solo haya asignado 8,8 millones como obligaciones reconocidas, esto es, el 24,4%. En este punto hay que insistir en que el dinero que moviliza Adif se contabiliza aparte.

En cuanto al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el crédito inicial asignado a Extremadura para inversiones reales fue de 31,5 millones y ya se han ejecutado como obligaciones reconocidas 10,4 millones, el 33,2%.

Como organismo adscrito a este ministerio, en este ámbito figura Confederación Hidrográfica del Guadiana, que en Extremadura ha tenido que gastar más de lo previsto. Si su crédito inicial eran 2 millones de euros, ya se han ejecutado actuaciones por 2,2 millones, el 111,5%. Esto se puede explicar por las iniciativas que se han tenido que llevar a cabo en la lucha contra el camalote y el nenúfar mexicano, plantas que invaden el río Guadiana y cuyo crecimiento y propagación siguen sin estar controlados.

Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha gastado ya el 100% de su crédito inicial, de 5 millones de euros.

En general, los organismos autónomos, agencias estatales y otras entidades dependientes de la Administración General del Estado gastaron en Extremadura en el primer semestre el 68% de lo asignado, esto es, 8,1 millones de un crédito inicial de 12 millones.

Otros ministerios

El Ministerio de Justicia tiene apartados para Extremadura 5,2 millones de euros, pero en los primeros seis meses solo ha gastado 1,2 millones, el 23,4%.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha ejecutado el 66,2%, si bien en este ámbito la asignación es mucho menor, de 456.620 euros, de los cuales se han ejecutado 302.219. Un montante similar maneja el Ministerio del Interior para Extremadura en el capítulo de inversiones reales, concretamente de 586.000 euros, si bien entre enero y junio de este año tan solo se gastaron 40.565 euros, el 6,9%.