ME permite usted, señor presidente, que le dé mi opinión ante lo acontecido con la diputada señora Ugalde Ortiz? No me cabe duda de que me concede la venia porque, de una parte, me dio vela usted en este entierro cuando antes de las pasadas elecciones autonómicas, tratando de cerrar la lista del PSOE por Badajoz, me llamó para pedirme el favor de que intercediera ante mi amiga y compañera, a fin de que accediera a acompañarle como número dos de la lista; de otra, porque notorio es el aprecio que usted tiene a expresar sus opiniones de forma pública, aún cuando se refieran a cuestiones internas del partido y a la persona que había sido elegida Secretario General y, afortunadamente, ha vuelto ser nombrada para el cargo, pese a su posición al respecto.

Sé que su atención está en cosas más importantes que un problema individual, que su presencia y dedicación tanto en las responsabilidades que tiene asumidas, como en todas aquellas a las que pueda aspirar, resultan básicas para el interés general de todos los extremeños. Sin embargo, permítame recordarle que, al igual que la bola de nieve antes de comenzar a rodar tiene una dimensión despreciable, hay problemas individuales que por su calado, afección de valores, terminan alcanzado una dimensión que puede derrumbar las torres más altas.

La historia se reduce a unos hechos, que representarían el conocido principio acción-reacción. La acción se concreta en la posición que ha mantenido la diputada Ugalde Ortiz en los tres procesos de primarias que en los últimos meses se han celebrado en el PSOE: en las federales apoyó a Pedro Sánchez, en contra no solo de su expreso respaldo a la otra candidata, sino poniendo en evidencia su actuación en Ferraz hace ahora un año; en la autonómicas apoyó un proyecto político distinto al que usted representaba y se sumó al cambio de modelo que defendía Eva Pérez; y en las provinciales se integró en el movimiento de cambio que representó la candidatura de Ramón Díaz Farias, frente a quien es su persona de confianza en Badajoz. La reacción se expresa en la retirada de la portavocía de la Comisión de Administración Pública y, para mayor escarnio, se escenifica en la deportación al extremo de la última fila de la Asamblea.

La explicación que el portavoz del grupo parlamentario ha dado no hace sino reforzar la sensación que tiene la opinión pública, que coincide con mi convicción personal, de que lo acaecido no es más que una purga, un castigo, una actuación ‘ejemplarizante’ utilizando el calificativo del propio portavoz.

El conflicto que subyace en esta historia no es baladí, afecta a la esencia de los principios y valores de nuestra sociedad y constituye la razón de ser de su partido y el mío. Afecta a algo tan básico como la libertad, condición indispensable de la democracia, esa que tanto le ocupa y le preocupa en otros estadios. Usted, señor presidente, manifestó de forma reiterada y pública que las primarias en el PSOE constituían una demostración de la fortaleza del partido, de la libertad en el debate, un elemento enriquecedor de las ideas y un ejemplo de democracia interna para otros, además de otras muchas manifestaciones en el mismo sentido que no quiero reiterar para que no resulten manidas.

La coherencia es una virtud que, desgraciadamente, parece ser desconocida o estar en desuso y se traduce en que las personas actúan de conformidad con sus ideas y con sus declaraciones. Y si como virtud dice mucho de cualquiera, resulta indispensable en aquellos que se dedican al arte de la política, porque la coherencia es la antesala de la credibilidad.

Señor presidente, denuncio que la decisión adoptada en el Grupo Parlamentario socialista de la Asamblea de Extremadura es errónea, incoherente y constituye una reacción que, siendo generoso en el calificativo, no respeta los valores democráticos. Es errónea porque termina despreciando la valía personal y profesional de una diputada, hasta ahora claramente desaprovechada, que podría haber desarrollado un trabajo brillante y útil para el conjunto de los extremeños; es incongruente porque contradice su decisión de que ella fuera la número dos por Badajoz, decisión que, salvo que el sentido común de la mayoría de los mortales esté equivocado, invitaba a pensar que iba a ser destinataria de responsabilidades que nunca se le han querido ofrecer; y antidemocrática, porque es la respuesta a opinar y actuar de manera distinta a lo que los ganadores manifiestan y quieren, además de hacerse con escarnio para la represaliada.

Señor presidente, la reacción no es un hecho accidental, ni siquiera fruto de una conducta imprudente, sino que es consecuencia de una decisión premeditada de responsables que tienen nombres y apellidos. Usted conoce la identidad mejor que nadie, por lo que le pido que actúe en consonancia con la gravedad de los hechos. Si no lo hace, yo lo acuso de falta de coherencia, por tanto de falta de credibilidad, y de ser el máximo responsable de todo lo sucedido.