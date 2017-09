La actriz que se metió a empresaria Raquel Bazo, fotografiada en Mérida. :: j. m. romero Raquel Bazo Actriz y directora de la compañía de teatro emeritense TAPTC SOLEDAD RODRÍGUEZ Lunes, 4 septiembre 2017, 07:22

Es una apasionada del teatro, y de la interpretación, que tiene la suerte de dedicarse a aquello que ama. Y así lo cuenta. «Actué en mi primera obra a los siete años, mi hermana comentó en casa que en el Instituto Santa Eulalia de Mérida estaban buscando a una niña para una obra y me presenté».

Así rememora Raquel Bazo, una de los directores de la compañía de teatro emeritense TAPTC, cómo comenzó a adentrarse en el mundo de la interpretación. «También hacía pequeñas obras con mis primas cuando éramos unas niñas, las escribía y luego las interpretábamos en el garaje de mi casa» añade.

ALGUNOS DATOS Personales Nació en Mérida en 1971 se crio junto a sus padres y sus cuatro hermanos. Lleva casada 30 años y es madre de tres hijos, dos niños y una niña. Actualmente dirige junto con dos socios la compañía independiente de teatro TAPTC de Mérida. Formación Comenzó sus estudios primarios en el colegio Santa Eulalia de Mérida. Realizó el grado de Historia del Arte en la Universidad de Extremadura y con 16 años ya formaba parte de la compañía de teatro TAPTC. Actualmente está acabando un grado en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Esad. Ha intervenido en decenas de obras desde los siete años Su polivalencia le ha permitido dirigir, escribir y organizar numerosas obras en este tiempo.

Raquel nació en Mérida en abril de 1971, se crio junto a tres hermanas mayores y un hermano menor. Comenzó sus estudios primarios en el colegio Santa Eulalia de Mérida, y en 1994 comenzó el grado de Historia del Arte en Cáceres. Además, en el año 95 consiguió un Certificado de Aptitud Pedagógica por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura.

Dice que hay que saber hacer de todo si se trabaja en una compañía de teatro independiente

En 1987, con tan sólo 16 años, ya formaba parte de la compañía de teatro TAPTC, de la que actualmente es socia. Su experiencia y conocimiento en el mundo de la interpretación los fue adquiriendo gracias a los cursos de formación que la compañía impartía en aquellos años.

En la actualidad, además de estar al frente de TAPTC, Raquel también dirige un programa de radio desde el año 2007 e imparte cursos de iniciación a la interpretación en la que hoy es su compañía.

Pero ella no quiere dejar de aprender. Actualmente está a tan solo tres asignaturas de adquirir el Grado de Dirección escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático (Esad).

A pesar de la gran cantidad de representaciones en las que ha participado, Raquel asegura tener especial cariño a una obra que se estrenó en el año 92 llamada 'El ascensor se ha bloqueado'. «Esta representación era una comedía muy divertida, y fue la última obra en la que mi padre me vio actuar. Recuerdo que me dijo que siguiera con el teatro si realmente era lo que me gustaba», rememora.

La obra que mayor satisfacción a nivel profesional le ha dado a esta polivalente artista fue 'La farsa del amor', ya que -según cuenta-, gracias a esta representación pudo viajar por toda la península. «Fueron un años muy intensos, entre 2001 y 2006 recorrimos prácticamente todas las comunidades autónomas. Fue una obra muy novedosa en ese momento porque rompíamos con todos los esquemas que tenía el teatro», afirma.

Según Raquel Bazo, 'La farsa del amor' fue creada por la compañía emeritense TAPTC y destacaba por no disponer de iluminación ni de puesta en escena, además apenas existían personajes. Estas peculiares cualidades fueron las que permitieron que la obra girara por toda la península.

«Representé esta obra junto con todos mis compañeros y me divertí muchísimo, hasta que en el año 2006 me quedé embarazada y una compañera tuvo que sustituirme», rememora.

Cada montaje

Aunque 'El ascensor se ha descolgado' y 'La farsa del amor' hayan sido las obras que más han marcado la trayectoria profesional de Bazo, ella asegura haberse divertido y haber aprendido con cada montaje en el que ha participado.

La actriz siempre ha sentido debilidad por la interpretación y la comunicación, pero confiesa que en este siglo tan avanzado, los componentes de una compañía independiente como es el caso de TAPTC deben ser polivalentes y saber desempeñar todas las ocupaciones. «Aquí no puedes decir: yo solo quiero ser actriz», explica.

Raquel Bazo asegura que su labor principal está en el escenario, pero no siempre actuando, a veces cumple el rol de presentadora en diferentes galas o eventos. Aunque también ejerce una labor muy importante detrás del escenario, que abarca desde escribir hasta adaptar obras de otros, pasando por generar nuevos proyectos, redactarlos y buscar nuevos clientes. «Afortunadamente, con mis dos socios hemos formado un equipo bastante interesante, ya que lo que no cubre uno, lo puede hacer el otro», afirma.

Bazo asegura de que a pesar de que la profesión en la que está inmersa a veces produce muchos sinsabores, los que se dedican al teatro tienen la suerte de trabajar en lo que realmente les apasiona. «Nuestra profesión es nuestro mayor 'hobby', aquí no estamos esperando a que pasen las horas».

Respecto al machismo que en muchas profesiones se manifiesta constantemente, Raquel asegura no haber vivido ninguna situación de este tipo en sus muchos años de trayectoria profesional. «Yo he viajado con seis chicos de gira teatral y jamás me han discriminado por ser mujer». Además, asegura no haberse sentido nunca excluida por su sexo. «Yo estoy al mismo nivel que mis dos socios», remarca.

La falta de personajes femeninos, según Bazo, sí es un problema existente dentro del mundo del teatro, por lo que la compañía que dirige junto a Javier Llanos y Juan Carlos Tirado, apuesta por la igualdad entre sexos, por lo que están creando cada vez más obras cuyos personajes femeninos tengan un gran peso dentro de la producción. «Es necesario crear este tipo de obras para que exista igualdad».

La directora de la compañía emetitense de teatro TAPTC asegura no haberse planteado nunca vivir fuera la región. «He viajado lo suficiente como para saber que quiero vivir y trabajar en Extremadura, a través del desarrollo de su vida teatral».