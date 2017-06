En aceite vamos 'sobraos'

Una amiga vasca, Bea, que vive en Galicia, ha abierto en Carril, frente a la isla de Cortegada, una gastroteca llamada Augamar. Prepara para desayunar unas exquisitas tostadas con chocolate cremoso y caliente y aceite de oliva virgen extra (aove), que disfrutas mientras contemplas la ría de Arousa como si miraras un cuadro. He visto aceites embotellados con mucho primor, pero como los que vende mi amiga Bea, ninguno. De hecho, le pregunté si eran esencias de Chanel o colonias de Calvin Klein. Pero no. Eran aceite.

El aceite es ya un producto de lujo que alcanza precios que en Extremadura nos espantan. Las oleotecas especializadas ocupan los mejores locales de las calles comerciales. La clientela de las ciudades y de los lugares de veraneo entra a comprar aceite como quien accede a una joyería y el fenómeno crece, y crece, y crece...

En Extremadura, sin embargo, la situación es diferente. En Cáceres, por ejemplo, capital de una de las provincias españolas donde se elabora aceite de más calidad y donde las almazaras presumen de galardones internacionales de primera categoría, solo hay una oleoteca. Abren más tiendas especializadas en gastronomía, que ofertan gran variedad de aceites, pero oleotecas solo hay una. Y tiene mucha clientela, pero son turistas de paso fascinados por nuestro aceite, muy pocos extremeños. E imparten cursos de cata rigurosos y didácticos, sí, pero en Valencia o en la feria sefardí de Toledo.

Los extremeños, en esto del aceite, vamos un poco de 'sobraos'. Al fin y al cabo, quien más quien menos tiene sus olivitos en el pueblo, le compra el aceite a un pariente y toda esta movida del aceite lujoso nos parece cosa de cursis y de snobs. En mi caso, por ejemplo, mi padre plantó hace nada 80 olivos y saca aceite para el año y mi nuera elabora un aceite en Alía buenísimo. ¿Para qué quiero más?

Pues sí, hay más. Porque si un vino de uva syrah no tiene nada que ver con otro vino de uva tempranillo o garnacha, lo mismo sucede con el aceite, cuyo aroma, sabor y características organolépticas son diferentes si se trata de aceite extraído de aceituna arbequina, hojiblanca, cornicabra o manzanilla cacereña. ¿Y las catas? Bueno, hombre, ahora me van a enseñar a mí a catar aceite... Pues sí, nos sorprenderíamos si asistiéramos a una cata y nos enseñaran a descubrir los secretos del olor y del sabor del aceite con que desayunamos cada mañana.

Aunque lo peor no es que nos dé lo mismo que nos ofrezcan aceite de morisca pacense o de carrasqueña de Almendralejo, o sea, manzanilla sevillana, sino que nos cueste entender que lo tenemos todo para ser una potencia mundial en aceite de oliva y que, para conseguirlo, solo nos falte asumir que nuestros aceites han de tener la calidad y el envasado necesarios para estar, por ejemplo, en las estanterías de la gastroteca exclusiva de mi amiga Bea.

Tenemos las condiciones para elaborar el mejor aceite del mundo, solo falta que nos lo creamos. Para ello, debemos especializarnos en variedades autóctonas y no ponernos tontos con las variedades mediocres de cultivo intensivo. Porque a ese cliente capaz de gastarse 15 euros en un bote de un cuarto de litro de aceite aove, podremos tildarlo de snob, pero sabe que el aroma afrutado de un aceite perfecto, si lo colocas sobre una mesa y estás de pie, llega hasta tu nariz (nivel 6 de olor), mientras que si solo lo hueles si lo acercas a la nariz, entonces es de nivel 1 o 2 y no puede tener un precio tan alto.

Por ahí, empieza a entenderse que está tan claro que un coche bueno es caro como que un aceite bueno también ha de ser caro. Aquí no lo tenemos tan asumido y aún debemos mentalizarnos de que no podemos mezclar diferentes variedades de aceitunas ni las buenas con las malas y que no todos los aceites son iguales ni valen lo mismo. El día que lo entendamos, descubriremos, por fin, que vivimos en Extremadura, el país del oro verde.