Abogados de Extremadura piden cobrar más por el turno de oficio Concentración en Cáceres / JORGE REY Señalan que en algunos casos de justicia gratuita, les pagan por hora menos que a una empleada de hogar SERGIO LORENZO Cáceres Viernes, 20 abril 2018, 08:10

«Por la dignidad del turno de oficio. En defensa de la abogacía y de la Justicia». Esos son los motivos por los que ayer se concentraron abogados en los Palacios de Justicia de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Los letrados extremeños exigen que el Ministerio de Justicia aborden con urgencia reformas en siete apartados.

El más importante para ellos es tener un turno de oficio digno. Afirman que garantizan algo tan importante como el que una persona tenga asistencia letrada gratuita cuando no tiene recursos económicos, algo que reconoce la Constitución Española de 1978 para eliminar la discriminación en la justicia por la falta de medios económicos.

Concentración en Badajoz

La justicia gratuita se realiza en los turnos de oficio, pero recalcan que se les paga poco, ya que su minuta no se ha actualizado desde diciembre de 2005, es decir desde hace más de 12 años. El letrado de Cáceres José Ramón Ramírez, señala a HOY que por un servicio de guardia de 24 horas para asistir a detenidos cobran 114,1 euros , «lo que equivale a 4,75 euros por hora de guardia localizada, asistas a un detenido o a cinco. Si estás en un partido judicial pequeño, te pagan por asistencia a detenido 60,10 euros. Si asistes a uno implica 2,5 euros por hora de guardia; pero, más lamentable aún, si no se asiste a nadie has estado 24 horas con disponibilidad absoluta y sin poder salir del partido judicial y no cobras nada. Como ejemplo comparativo, una empleada de hogar (profesión dignísima, pero que no requiere especial cualificación, ni conlleva un plus de responsabilidad) si trabaja por horas percibe 5,54 euros la hora». Afirma que en casos complicados como un asesinato en un juicio por jurado, con numerosos días de trabajo, perciben 300,51 euros, si los autos tienen más de 10.000 folios se suman 180 euros, y si el juicio dura cuatro días otros 108 euros.

Concentración en Cáceres / BRÍGIDO

Los abogados de Cáceres afirman que tienen un caso sangrante: el de los abogados del turno que están en el juicio por blanqueo de dinero que se celebra en Cáceres con 117 acusados, en donde el juicio se desarrolla a lo largo de más de seis meses.

El segundo punto que reivindican es una conciliación profesional de la abogacía, en los que se tenga en cuenta los supuestos de maternidad o paternidad, enfermedad o fallecimiento de familiares.

Quieren más jueces

Otras reivindicaciones son el tener más jueces, ya que la ratio en España es de 12,2 por cada 100.000 habitantes, frente a 21 de media en Europa; y que el poder político no participe en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Los abogados quieren que se eliminen totalmente las tasas judiciales , y que se modernice la Administración de Justicia con sistemas informáticos de calidad.

Concentración en Plasencia / DAVID PALMA

Por último, los letrados extremeños solicitan que se supriman los Juzgados Provinciales de Cláusulas Suelo. Aseguran que suponen un sobrecoste añadido a los ciudadanos, al generar una clara desigualdad entre las entidades financieras demandadas y los ciudadanos, ya que los usuarios de productos hipotecarios necesitan destinar más recursos económicos para defender sus derechos, al tener que gastar dinero y también tiempo en sus desplazamientos.