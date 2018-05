Más de 56.000 personas buscan un trabajo en el SES a través de sus bolsas Opositores exigen la apertura de todas las bolsas en una protesta celebrada en 2016. :: hoy Sanidad anuncia que las listas de celadores, pinches y trabajadores sociales no comenzarán a funcionar hasta después del verano ANA B. HERNÁNDEZ Domingo, 27 mayo 2018, 08:53

Una oportunidad para entrar a trabajar en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y así comenzar a lograr o seguir sumando experiencia y, por tanto, puntos que pueden determinar en unas oposiciones alcanzar o no una plaza en propiedad, un trabajo para toda la vida.

Por eso, las bolsas de empleo del SES tienen tan alta demanda. Son una fórmula de acceso a la experiencia en el sector público. Ahora, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, son 56.775 los aspirantes inscritos, los cuales han generado 143.483 solicitudes, en función de las categorías y especialidades en las que se han apuntado. Porque hay quienes figuran en más de una y dos bolsas de empleo.

Hasta el momento, siempre según la información facilitada por el SES, se han convocado las bolsas de trabajo de 99 categorías y especialidades, de las que 96 están ya operativas y en funcionamiento y son actualizadas cada año. Porque el pacto de 2013 que las regulan determina que las bolsas de empleo del SES están permanentemente abiertas, de tal modo que los aspirantes pueden ir incorporando los méritos que vayan logrando.

Sin embargo, y aunque en los últimos años desde la Consejería de Sanidad se ha hecho un esfuerzo para ir abriendo las bolsas en función del pacto de 2013, aumentando el personal de la unidad de baremación, lo cierto es que cinco años después de que entrara en vigor aún no están todas ni convocadas ni operativas. Es el motivo por el que muchos aspirantes no han tenido casi tiempo para trabajar desde las anteriores oposiciones del SES y motivo también por el que otros más, incluso, no podrán hacerlo antes de que se celebren las siguientes, que comenzarán en menos de un mes.

Por eso, son muchos los aspirantes que, aun habiendo aprobado las últimas oposiciones, no han tenido opción de sumar experiencia en el sector sanitario público entre un proceso selectivo y otro, como de forma reiterada han venido denunciando los sindicatos con presencia en la Sectorial de Sanidad y la plataforma de opositores que se constituyó, precisamente, para exigir la apertura de todas las bolsas de empleo y que hoy cuenta con cerca de 4.000 personas.

De hecho, el SES reconoce que las tres últimas bolsas que se han convocado, algunas de las más numerosas que hay, no podrán estar operativas hasta después del verano, por lo que sus integrantes no serán llamados para las sustituciones en la época en la que se produce el mayor número de contratos por parte del SES.

Cabe recordar que, según los datos facilitados por Sanidad, este verano está previsto realizar unos 7.000 contratos entre junio y septiembre, ambos incluidos. Pero los 17.655 aspirantes apuntados a las bolsas de celador, trabajador social y pinche no serán llamados. El SES asegura que ahora se está revisando la documentación que les fue requerida y que, una vez se finalice esta tarea, se publicarán los listados provisionales de aspirantes admitidos y excluidos.

Quedarían, no obstante, tal como reconoce la Consejería de Sanidad, por convocarse «las bolsas de trabajo de aquellas categorías en las que existe un escaso número de plazas y que afectarían a un número muy reducido de aspirantes, como son cocinero, telefonista o lavandero». Y también otras como las de fotógrafo o planchadora, que está previsto que se reestructuren antes de que sus bolsas de empleo puedan ser convocadas.