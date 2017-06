Más de 3.500 enfermeros han sido excluidos de las bolsas de empleo del SES Una enfermera atiende a un paciente en un hospital. :: HOY El órgano autónomo publica la relación definitiva de 15 listas de espera de esta categoría sanitaria ANA B. HERNÁNDEZ Miércoles, 28 junio 2017, 23:17

5.103 son los aspirantes admitidos en la bolsa general de Enfermería según el listado definitivo que ha publicado el Servicio Extremeño de Salud (SES), y 3.512 los que han sido excluidos de la misma. Los motivos que justifican esta situación son variopintos y se especifican en la relación definitiva de excluidos. Hasta 15 recoge el SES, que van desde no haber presentado la solicitud correcta o la documentación que justifica el pago de las tasas hasta no poseer la capacidad funcional necesaria, estar separado del servicio o inhabilitado y no tener la experiencia o el curso teórico-práctico que se requiere para las unidades especiales características.

Porque además del listado general de Enfermería, el SES también ha hecho públicos los referentes a la decena de bolsas de empleo de las llamadas unidades de especiales características, aquellas que requieren una formación concreta por parte de los enfermeros para optar por ellas. Es el caso, por ejemplo, de las unidades de hemodiálisis, UCI y oncología pediátricas, neonatología, etcétera.

Asimismo, la publicación de las listas definitivas se ha producido también en las cuatro categorías de Enfermería que están creadas en la región y que cuentan con bolsas propias: Atención Continuada, Urgencias en Atención Primaria, Salud Mental y Obstétrico-Ginecológico.

De hecho, tanto el sindicato Satse como otras centrales y enfermeras particulares llevan tiempo solicitando al SES que cree nuevas categorías profesionales que están reconocidas y existen en otras comunidades, como es el caso de familia o especialistas en pediatría.

El volumen de excluidos en las bolsas de las cuatro categorías que funcionan también es notable. Si bien, cabe señalar que muchos aspirantes que participan en estas, también lo hacen tanto en la general como en las de especialidades características.

Aun así, en la primera, Atención Continuada, hay 3.768 admitidos frente a 1.746 excluidos. En la de urgencias de Atención Primaria los admitidos son 2.740 y los excluidos, 1.559. En la categoría de Enfermero Especialista de Salud Mental figuran 85 admitidos y 84 excluidos. Y en la categoría Obstétrico-Ginecológico, la bolsa de matronas, hay 377 admitidas y 267 excluidas.

Los listados definitivos que ha publicado el SES conllevan la entrada en funcionamiento de estas bolsas, después de que la Administración haya comprobado los méritos aportados por los aspirantes hasta septiembre de 2016. Por lo que la bolsa entra en servicio casi un año después de que finalizara la actualización de los méritos y casi tres años después de que la bolsa fuera convocada.

No en vano, esa convocatoria se lanzó el 23 de septiembre de 2014. La demora en el funcionamiento real de las bolsas de empleo del SES, dada las miles de personas que se apuntan a muchas de ellas, sigue siendo por eso uno de los aspectos más criticados por sindicatos y aspirantes, que demandan mayor celeridad en las resoluciones.