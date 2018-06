Más de 3.000 estudiantes extremeños repetirán la selectividad por una filtración de exámenes El presidente del tribunal de la EBAU, Javier Benítez, y el vicerrector de Estudiantes, Ciro Pérez, ayer. / HOY Un error permitió un acceso no autorizado a la web de la UEx, por lo que el martes tendrán que repetir las pruebas de siete asignaturas NATALIA REIGADAS Badajoz Sábado, 9 junio 2018, 12:28

Más de 3.000 estudiantes extremeños tendrán que repetir alguno de sus exámenes de la selectividad, ahora llamada EBAU. El problema es que las pruebas se filtraron a través de la web de la Universidad de Extremadura. El fallo afectó a siete asignaturas (Matemáticas, Latín, Fundamentos de Arte, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales, Geología, Griego y Diseño), por lo que la UEx decidió ayer que los alumnos repitan las pruebas el próximo martes día 12.

La Universidad admitió ayer el problema y pidió disculpas. La comisión organizadora de la EBAU indicó que se produjo un error que llevó a un acceso no autorizado a la página web de la universidad. En concreto se realizaron 14 descargas de exámenes. El fallo se detectó el miércoles a mediodía y se subsanó en unas horas, pero ya habían quedado al descubierto los exámenes de ese día, salvo los de primera hora de la mañana, y todos los del jueves.

Los organizadores decidieron cambiar los exámenes de ayer jueves. Para ello usaron el fondo de reserva de ejercicios con el que cuentan. Durante la noche realizaron 20.000 fotocopias para que las pruebas se realizasen ayer con normalidad. Decidieron no informar para que no hubiese inquietud, según aseguró ayer el vicerrector de Estudiantes, Ciro Pérez.

En cuanto a las pruebas del miércoles, que ya se habían realizado y podían haber sufrido filtraciones, la comisión organizadora de la EBAU se reunió ayer y decidió que la única solución era repetir los exámenes de las siete asignaturas afectadas.

Será el próximo martes. Los estudiantes tendrán que acudir a las sedes donde ya se examinaron. A las 10.00 horas se celebrarán las pruebas de Matemáticas, Latín y Fundamentos de Arte y a las 12.15 el resto de asignaturas afectadas. Ese ejercicio será el que finalmente cuente para su nota.

La universidad pide disculpas ayer y Fernández Vara exige que se depuren responsabilidades

¿Cuantos alumnos deben examinarse de nuevo? Más de 3.000 de los 4.891 que se han presentado este año al EBAU ¿Por qué? Porque Matemáticas, Latín y Fundamentos de Arte son muy comunes. Estas pruebas las realizaron el miércoles 3.056 estudiantes, por lo que al menos estos deben repetir. Las otras cuatro materias reunieron a 1.955. Las cifras no se suman. Habrá algunos que deban afrontar dos exámenes y otros solo uno.

Por ejemplo, hay 204 que deberán hacer dos pruebas seguidas, Latín, y luego Griego, porque han quedado invalidados sus dos ejercicios anteriores. Otro caso. 136 tendrán que examinarse de los dos tipos de Matemáticas de nuevo.

Ciro Pérez fue el encargado de leer la declaración en nombre de la comisión organizadora de las pruebas. Recalcó las disculpas por las molestias causadas, especialmente a los estudiantes, pero insistió en que lo primero es garantizar la igualdad de oportunidades.

El presidente del tribunal de la EBAU, Javier Benítez, por su parte, aseguró que ellos mismos detectaron el problema y que se subsanó en unas pocas horas. «Si ocurre en Google o en Facebook, nos puede pasar a nosotros», dijo Benítez. «Lo importante es la detección, la transparencia y que se pusieron todos los medios humanos y técnicos. Agradezco la labor de la comisión organizadora», añadió Ciro Pérez.

Lo que no desvelaron ayer los responsables de la UEx es cómo se produjo el error y esa es la gran pregunta que se repiten los estudiantes. Desde la Universidad indican que los servicios informáticos están investigando los hechos. Descartan que se enterasen por una denuncia ciudadana e insisten en que ellos mismos detectaron el error.

¿Cómo ocurrió?

Una practica habitual, según explicaron ayer estudiantes consultados por HOY, es que la UEx publique los exámenes, pero una vez finalizados. Los afectados quieren saber si se dejaron al descubierto antes de tiempo, si fue un error humano o informático.

Otra opción es que se produjese un hackeo, pero ayer los organizadores no lo aclararon. Avanzaron, eso sí, que no habían interpuesto ninguna denuncia ante la policía, al menos por el momento.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, solicitó ayer que se depurasen responsabilidades por lo ocurrido. «Se tiene que saber quiénes son los responsables y que les pidan disculpas a los estudiantes», añadió.

La Consejería de Educación y Empleo también exigió a la UEx máximas garantías en el procedimiento de custodia de las pruebas. La consejera Esther Gutiérrez indicó que instó a la Universidad a esclarecer los hechos para constatar si se ha producido, o no, un error en la cadena de custodia de las pruebas. «Desde la Junta de Extremadura lamentamos que la UEx haya tenido que tomar esta decisión, pero consideramos que es la única manera de restituir los principios de igualdad, mérito y capacidad que han sido vulnerados», añadió.

15.000 firmas en dos horas

La respuesta más encendida sin embargo fue de los propios estudiantes, que incluso se concentraron ante el Rectorado a última hora de la tarde y anunciaron que hoy retomarán su protesta en la universidad al mediodía. Su consigna es: la selectividad no se repite.

Siguiendo esta petición abrieron ayer una recogida de firmas en Internet. En solo dos horas sumó 15.000 apoyos y continuaban aumentando al cierre de esta edición.

Los estudiantes se dirigieron a HOY por el fallo de las pruebas. Entre ellos, Gonzalo Figueriedo Rivera, de Olivenza, que terminó ayer sus exámenes de selectividad tras unos meses muy duros y comenzó a soñar con su viaje a Mallorca este domingo. «Pensé: por fin, se acabó». Pero se equivocó. No puede ir a su viaje y pierde 600 euros porque tiene que volver a ponerse a estudiar. El próximo martes debe repetir su examen de Matemáticas. «No lo puedo creer. Me lo corrigió mi profesora del instituto, y creo que tengo un 8 o más. No se si podré repetirlo tan bien», dice este estudiante entre el enfado, la tristeza y el cansancio.

«Es que no entienden que nos estamos jugando el futuro de nuestra vida», afirmaba ayer Gonzalo Figueriedo, que representaba con su frase a muchos afectados. Él intenta entrar en Ciencias del Deporte. Javier González, del instituto Zurbarán de Badajoz, quiere estudiar Diseño de Interiores en Madrid. «El examen de Latín era el que mejor que había salido y ahora tengo que repetirlo y sé que lo haré peor. Es injusto».