Enfermería en Badajoz es la carrera en la que más crece el número de alumnos

Dentro de unos días, las aulas de la UEx (Universidad de Extremadura) se llenarán de jóvenes más o menos nerviosos. Es la hora de los exámenes. En Enfermería en Badajoz, suponiendo que acudan a la cita todos los matriculados, los harán 316 estudiantes. Una cifra con la que probablemente ni siquiera soñaban en la facultad allá por el curso 2010/11, cuando tenía 79 alumnos. O sea, 237 menos que ahora. En seis cursos, el número de inscritos ha aumentado un trescientos por ciento, el mayor alza entre todas las facultades universitarias de la comunidad autónoma, según la web de transparencia de la UEx.

Los únicos estudios que se acercan a esta tasa de crecimiento son los del grado de Ingeniería Informática en Ingeniería del Software, que en el mismo periodo pasó de 90 matriculados a 343, lo que equivale a una subida del 281 por ciento. Las siguientes titulaciones con mayores alzas son Veterinaria (tenía 271 matriculados en el curso 2010/11 y en este suma 630), Biología (ha pasado de 200 a 555) y Medicina (de 301 a 816).

El punto de partida

Entre los estudios que han ido perdiendo interés para los jóvenes destacan Edificación y Trabajo Social

No obstante, a la hora de analizar estos datos hay que tener en cuenta que no todos los estudios parten de la misma situación. Es decir, no es lo mismo tener 79 alumnos, como le ocurría a Enfermería en Badajoz hace siete años, que 617, que son los que sumaba entonces Educación Primaria, que ahora alcanza los 1.237. La evolución de esta última carrera equivale a una subida del cien por cien, que aunque menor que la de Enfermería, conviene valorar en su justa medida, ya que parte de un número de alumnos casi ocho veces superior.

A la luz de esta recopilación estadística, queda claro que el ámbito sanitario es el que acapara el interés de los jóvenes cuando llega el momento de elegir qué cursar en la universidad, pues a él pertenecen cuatro de las cinco carreras con mayores subidas en el número de inscritos. De hecho, los estudios de Enfermería no han dejado de ganar alumnos en los otros tres campus de la región en los que se imparten. En Cáceres lo ha hecho en un 107 por ciento, al pasar de 187 a 387 inscritos; en Plasencia, también un 107 por ciento (de 191 a 396); y en Mérida, un 93 por ciento (de 110 a 212).

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la cantidad de estudiantes de cada titulación no depende solo de la demanda, sino también de la oferta. Todas las carreras tienen un cupo de matrículas, que además en ocasiones varía de un año para otro. Esto último, de hecho, es un argumento a tener en cuenta a la hora de intentar explicar las subidas importantes experimentadas en el alumnado de algunas carreras de un curso para otro.

Otras de las que han visto incrementado su número de alumnos son Ciencias de la Actividad Física (tiene ahora 426, frente a los 168 de hace siete años) y el PCEO (Programación Conjunta de Enseñanzas Oficiales, comúnmente llamadas dobles titulaciones) en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, que ha pasado de 142 a 365. El grupo de las diez carreras con mayores incrementos en la cifra de inscritos a cada inicio de año académico se completa con Ingeniería Mecánica (rama industrial), que tenía 157 en el curso 2010/11 y suma ahora 368, Administración y Dirección de Empresas en Cáceres (de 274 a 637) y Educación Primaria en Badajoz, ya citada.

El informe de la UEx incluye quince estudios. Los que ocupan las posiciones del once al quince en esta clasificación de las que mejor han evolucionado en estos años en cuanto al interés de los alumnos son Educación Infantil en Badajoz, Derecho, Educación Infantil en Cáceres, Administración y Dirección de Empresas en Badajoz y Educación Primaria en Cáceres.

En el otro lado de la balanza están aquellas titulaciones que retroceden en número de alumnos. Y el primer lugar en esta clasificación lo ocupa el grado en Edificación, que ha pasado de tener 774 matriculados a sumar 252, lo que equivale a una caída del 67 por ciento en seis cursos. En grados, aparece también Trabajo Social, que tenía 96 y se ha quedado en 55. Entre los másteres universitarios, pierden alumnado el de Seguridad y Salud Laboral y el de Investigación en Ciencias.