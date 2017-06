Transporte sanitario: un concurso con polémica

La alarma había saltado antes de que el Servicio Extremeño de Salud (SES) anunciara la adjudicación provisional. El Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario, integrado por siete empresas de la región y encargado del servicio hasta ahora, sabía que podía perder el concurso desde que conoció el pliego de condiciones que lo rige porque la oferta económica es la que prima. No obstante, conviene aclarar que por ley el mínimo peso que debe tener la oferta económica es del 51%, y en este caso ha sido del 55%, apenas cuatro puntos por encima de ese suelo obligatorio.

Sus presagios se cumplieron el pasado día 2, cuando el gerente del SES, Ceciliano Franco, anunció que la Mesa de Contratación había resuelto adjudicar de forma provisional el servicio de transporte sanitario de Extremadura a una empresa andaluza, Ambulancias Tenorio e Hijos, con domicilio social en Sevilla. Su oferta económica fue la mejor, la más barata para las arcas regionales. El consorcio venía percibiendo 34.545.000 euros al año por encargarse del transporte sanitario en la comunidad autónoma. La mercantil sevillana está dispuesta a hacerlo por 3.945.000 euros menos.

Exactamente, la Junta ha sacado el transporte sanitario por 139.635.540 euros durante cuatro años. Ambulancias Tenorio ha ofertado hacerlo por 122.600.000 euros y el consorcio extremeño, por 131.676.314 euros. Ha habido cuatro aspirantes en total, pero las otras dos mercantiles han presentado ofertas económicas más altas y han quedado en tercera y cuarta posición.

Eulalia Fontán Gerente del Consorcio «Estamos decepcionados; simplemente el esfuerzo de los últimos 30 años ha caído en saco roto»

El anuncio de la ganadora por Franco no generó sorpresa, aunque sí desató una oleada de enfados, críticas, comunicados de protesta, recursos y recogida de firmas que hoy se mantienen, a pesar de los mensajes de tranquilidad que ha venido dando desde entonces el Gobierno regional.

Ayer mismo el sindicato CSIF aseguró que defenderá el cumplimiento del convenio colectivo del sector tras esta adjudicación. Se lo transmitió el presidente autonómico de este sindicato, Benito Román, al comité de empresa del consorcio extremeño, una reunión previa a la que mantendrá Román con el consejero de Sanidad, José María Vergeles, esta semana. En cualquier caso, CSIF no duda de la transparencia y legalidad del concurso.

Tanto Vergeles, como el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, han garantizado que ninguno de los 812 trabajadores en nómina en el consorcio se quedará en la calle porque la nueva adjudicataria está obligada a subrogarlos. Del mismo modo, ese mensaje también se ha lanzado desde la empresa andaluza. Tanto el administrador de Ambulancias Tenorio e Hijos, Cristian Tenorio, como el director de Operaciones, Javier Sánchez, han declarado que mantendrán a los trabajadores en cumplimiento del pliego de condiciones y de la legislación vigente.

Tenorio ya lo ha hecho en otras ciudades y comunidades autónomas donde se ocupa del servicio de transporte sanitario público. Hay que saber que la actividad de esta compañía andaluza ha aumentado de forma notable desde que en 2014 comenzó su expansión.

Hoy tiene presencia en las comunidades de Madrid y Murcia, las ciudades de Sevilla y Cádiz, la ciudad autónoma de Melilla, Tenerife en las Canarias y Menorca, Ibiza y Formentera en las Islas Baleares.

Desde la razón

Antes de que acabe el año posiblemente, siempre que la adjudicación provisional se convierta en definitiva, Ambulancias Tenorio sumará Extremadura a sus clientes. «Nos hemos presentado al concurso porque podemos hacer el servicio perfectamente, puesto que de lo contrario no habríamos concurrido», asegura Cristian Tenorio.

La entrada en Extremadura duplicará el número de trabajadores de la mercantil sevillana. Así, a sus 870 actuales se sumarán los 812 que tendrán que subrogar del consorcio extremeño, del mismo modo que su flota actual, unos 500 vehículos, crecerá de forma notable para garantizar el servicio.

Ambulancias Tenorio e Hijos ha ganado no solo porque en su oferta incluye el mínimo establecido por la Junta en el pliego de condiciones, sino también porque es, de las cuatro que han concurrido, la que ha sumado 15 puntos más por más vehículos mejor equipados. En definitiva, una oferta que no ha podido superar ninguna de las otras tres empresas en liza, incluida la extremeña, que sumó 30 puntos, igual que la andaluza, en los otros nueve criterios técnicos.

Por todo lo anterior, el Gobierno regional ha defendido la propuesta de adjudicación provisional a Ambulancias Tenorio y el consejero de Sanidad ha garantizado que el proceso de adjudicación ha sido «totalmente transparente y legal». El portavoz de PSOE en la Asamblea, Valentín García, destacó que «ni Vara ni ningún dirigente puede asegurar que todos los concursos sean para empresas extremeñas», porque incurriría en una «ilegalidad».

Ambos han respondido así a las críticas del PP. Su portavoz en la Asamblea, Cristina Teniente, ha dicho que en la adjudicación a la sevillana ve un «casi fraude electoral» por parte del presidente de la Junta. Y, por ello, ha acusado a Vara de olvidar «ir al rescate de las empresas extremeñas», como prometió en la campaña electoral.

La realidad es que la extremeñidad no puntúa en el concurso y que no forma parte de baremo alguno. Motivo por el que empresas de fuera pueden participar y ganar concursos de servicios públicos en la región y motivo también por el que empresas de la tierra pueden hacerlo en otras comunidades del país. También en aquellos servicios que las regiones no gestionan de forma directa, sino que dan en concesión a empresas privadas para que los lleven a cabo.

Quizás por eso el portavoz de Podemos en la Asamblea, Álvaro Jaén, ha rechazado que se puedan poner «trabas» a empresas de dentro o de fuera de la comunidad y ha destacado que, en su opinión, lo importante, más allá de quiénes y de dónde sean los adjudicatarios finales, es que «cumplan con las cláusulas sociales y con los derechos de los trabajadores». Una postura con la que coinciden algunos de los empleados del consorcio que forman la denominada Plataforma de Técnicos de Emergencia Sanitaria en Lucha.

A través de un comunicado, critican «el circo mediático que se ha producido en torno al concurso publico», al que no han dudado en sumarse políticos de distintos colores «y muchos de ellos intentando sacar su propia tajada, sin importarles demasiado el fondo ni el porqué de las cosas».

Según dicen, hace mucho tiempo que llevan intentando hablar sin éxito con esos políticos para exponerles su complicada situación laboral, con jornadas interminables y horas de más sin cobrar, igual que las dietas. Motivos que les llevan a mirar con esperanza el resultado del concurso. Confían en los aires de cambio que pueda traer en beneficio de las condiciones laborales de los trabajadores la nueva adjudicataria. «Es lo único que queremos, que se cumpla el convenio colectivo y es por eso que lo que pedimos a la Junta es que vigile este cumplimiento», señalan.

Una petición que también han trasladado los sindicatos y a la que se ha comprometido Vara en la reunión que esta semana ha mantenido con representantes de los trabajadores. Uno de ellos, Rubén Serradilla, valoró al término del encuentro el compromiso del presidente del Gobierno regional, «que nos permite irnos con un poco más de tranquilidad». Aunque agregó que «la incertidumbre asoma por nuestras cabezas», en alusión a las condiciones laborales, los salarios y la movilidad geográfica. Motivo por el que subrayó la necesidad de que los trabajadores del consorcio mantengan «las mismas condiciones dignas como hasta ahora».

Porque lo cierto es que la subrogación es lo único que establece el pliego y que, por tanto, la nueva adjudicataria deberá cumplir. Es el motivo por el que, más allá de formar parte de la nueva empresa, los trabajadores temen que su vida laboral cambie y lo haga para peor. Porque sus sueldos desciendan o porque simplemente se les traslade y se les impida continuar trabajando en la zona en la que residen.

Desde el corazón

Es la incertidumbre que acompaña cualquier cambio y que se agranda si se tiene en cuenta que el Consorcio Extremeño de Transporte Sanitario y las siete empresas que lo integran -Amcoex, Ángeles Amigos, Aravei, Coexam, Copa Servipark, Francisco García Galván y Guadiana- llevan ocupándose de este servicio en la región desde siempre. Antes, por separado, cada una en su zona o provincia. Después, desde el 2003, cuando sale el primer concurso regional, agrupadas en el Consorcio que se constituyó para esta licitación. De nuevo agrupadas concurrieron al siguiente, al de 2008, cuando nadie más lo hizo. Aquel fue el último concurso anterior al actual.

Entonces el servicio salió por cuatro años, prorrogables otros tantos. Y cuando acabaron esos ocho años, Junta y consorcio firmaron un convenio por un año más, el noveno, para que el servicio se continuara prestando en favor de los pacientes extremeños hasta que la administración sacara el nuevo, el que supone ahora que las empresas extremeñas dejarán de prestar el servicio.

«Estamos tristes, nos sentimos defraudados y decepcionados». Eulalia Fontán, gerente del consorcio extremeño y con 20 años de experiencia en el sector, explica con estas palabras el sentimiento de un amplio colectivo. A pesar de que reconoce que «en cuanto vi el pliego de condiciones, supe que estaríamos fuera».

No porque en él no puntuara la extremeñidad, sino porque en él solo se tienen en cuenta los números. La oferta económica supone 55 puntos, pero 43 más hasta los 45 que restan para los 100 también se basan en inversiones. Mejoras técnicas en cuanto a número de vehículos y dotación de los mismos que han hecho que, con los números sobre la mesa, la oferta de la empresa andaluza sea la mejor.

El pliego nada tiene que ver con el que salió en 2008, en el que la oferta económica permitía alcanzar 35 puntos, y en el que más allá de los dígitos poco se ha tenido en cuenta, a juicio del Consorcio. Solo dos puntos hasta los 45 máximos en el apartado de otros criterios de adjudicación por «el compromiso expreso de contratación durante la ejecución del contrato de personas de colectivos desfavorecidos (se incluyen mujeres víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración)».

Es el motivo por el que, según el consorcio, el pliego solo está basado en inversiones. A su juicio, no se tiene que puntuar la extremeñidad, «pero sí se podrían haber utilizado herramientas que usan otras comunidades autónomas para dar igualdad de oportunidades a todas las empresas», deja claro Eulalia Fontán.

«Por eso creo que es lícito que estemos indignados», añade. «Porque no se ha tenido en cuenta el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 30 años para dar un servicio de transporte sanitario de calidad; simplemente ese esfuerzo ha caído en saco roto», lamenta.

Su argumento: «No ha habido sobre 2», en el que se podrían haber incluido esas otras herramientas para la igualdad de oportunidades. Solo se han tenido en cuenta el 1 y el 3 , la documentación administrativa y la oferta económica y técnica. Pero no ese sobre 2 en el que se valoran otros criterios. «Por ejemplo, el sistema de comunicaciones, las instalaciones, los planes operativos, los tiempos de respuesta a una demanda urgente....».

Desde el consorcio consideran que con otro pliego de condiciones el resultado hubiera sido diferente. «Pero ni el saber hacer ni la experiencia se han tenido en cuenta».

Aun así, a su juicio y solo con los números que prima el pliego, los presentados por Ambulancias Tenorio no cuadran a las empresas extremeñas. «Cobrarán 30 millones de euros anuales, 28 son para el personal y solo tres más se van en gasolina... no parece que cuadren». De hecho, estos números son los que han llevado al consorcio a recurrir el pliego de condiciones ante el TSJEx, al entender que el precio de licitación está por debajo de los costes.

La justicia hablará, pero el tiempo también y determinará si la balanza se decanta por la razón o el corazón. Hasta entonces la incertidumbre acompañará a los trabajadores y también a muchos de los usuarios del transporte sanitario. «Es normal que sintamos incertidumbre ante lo desconocido, pero confiamos en que todo continúe funcionando en las mismas condiciones», afirma Melchor Trejo, presidente de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer-Badajoz), que representa a unas 1.800 personas, entre usuarios y familiares, y una, por tanto, de las que más utiliza este servicio público.

No en vano, un paciente de diálisis tiene que acudir a su hospital tres días cada semana. «El funcionamiento del transporte sanitario es aceptable y ante cualquier incidencia, porque las hay, los vínculos de cordialidad y respeto que hemos establecido permiten que se resuelva en el menor tiempo posible», añade Trejo, cuya confianza es plena en los responsables de la sanidad extremeña pues considera que con el nuevo concurso han perseguido ahorrar dinero, lograr un mejor servicio desde el punto de vista técnico y garantizar que los trabajadores de la región que han venido dando este servicio conserven sus puestos de trabajo.

En cualquier caso, la incertidumbre seguirá hasta que Ambulancias Tenorio asuma el transporte sanitario y sobre el terreno verifique los temores de unos o las esperanzas de otros.