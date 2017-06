«Echo la vista atrás y todos los recuerdos que tengo míos son jugando al fútbol»

Oyéndola hablar da la impresión de que de su boca podría haber salido la misma frase que dijo el técnico inglés Bill Shankly: «Se equivocan los que piensan que el fútbol es cuestión de vida o muerte; es mucho más importante que eso». Y es que para Estefanía Lima Díaz 'Estefa' (Badajoz, 1989), capitana del Santa Teresa, el único equipo que en Extremadura milita en la máxima categoría de su deporte, el fútbol es una de las razones por las que merece la pena vivir. Estefa no lo dice con estas palabras tan solemnes pero se deduce de su biografía y de esta entrevista, que rezuma amor al fútbol. Y es que siempre que el fúbol la ha puesto a prueba ha salido victorioso. La primera vez que fue puesto a prueba y ganó el fútbol fue cuando dijo en casa -una casa más amante del baloncesto- que quería probar por el club de fútbol de cantera más prestigioso de Badajoz, el Flecha Negra: entonces era una niña de apenas 6 años. Después, con 11, cuando se fue al Puebla porque ya no podía jugar en un equipo de chicos; y después a los 16 años, cuando se fue a Alicante sola porque quería cumplir el sueño de ser internacional sub-19. Lo consiguió con creces y jugó con España dos europeos siendo la más pequeña de la selección. Y después... Después siempre en pos del fútbol. Estefa ha ido adonde el fútbol la ha llevado. Ahora está en casa y está feliz, desde hace seis años en el club de su ciudad, al que le profesa un compromiso a prueba de bombas y en el que espera seguir aportando su calidad y su experiencia -ha sido la máxima goleadora del Santa Teresa los tres últimos años, con 37 goles-, para conseguir que el fútbol femenino alcance la notoriedad y el interés social que merece.

¿Por qué se aficiona al fútbol?

Al principio porque me gustaba estar en la calle. Siempre me ha gustado la calle, y en la calle se juega al fútbol. Después me pasó al revés, que me gustaba el fútbol y el fútbol se jugaba en la calle. Así que, siempre calle y siempre fútbol, a toda hora. Vivía en el barrio de Valdepasillas, en la avenida Godofredo Ortega Muñoz. Detrás había un descampado que hoy es el parque de La Molineta. Allí pasábamos las horas. Echo la vista atrás y todos los recuerdos que tengo míos son jugando al fútbol. Iba al colegio de los Salesianos. Entonces teníamos clase por la mañana y por la tarde. En cuanto acababa de comer salía pitando al colegio para aprovechar el rato de antes de entrar en clase.

¿En su casa estaban sorprendidos de su afición?

Sí, porque el deporte familiar era el baloncesto. Yo era la oveja negra. Todavía recuerdo el momento en que le dije a mis padres que me quería apuntar a un equipo de fútbol y que iba a hacer las pruebas nada menos que con el Flecha Negra. Tenía 6 años. De aquello hace, por tanto, 21. Las pruebas se hacían en Pardaleras, otro barrio que como sabemos la gente de Badajoz está relativamente lejos del mío. Pues yo estaba dispuesta a ir sola si nadie de mi familia me acompañaba. Una locura. Por supuesto, me acompañó mi padre. Hice las pruebas para entrar en el Flecha Negra y tuve la suerte de que me cogieron.

¿Qué veía en el fútbol para tener una afición tan grande?

No sabría decirlo exactamente. Sencillamente, era mi pasión. Después los propios amigos del fútbol me hicieron que me aficionara más.

¿Pero le veía algo al fútbol que no viera, por ejemplo, al baloncesto? Usted mide 1,74. Tiene planta para el baloncesto.

A mí me gustaban todos los deportes, no es que uno me quitara la afición de otro. También se me daba bien el BMX, pero ya en eso mi madre me dijo que tenía que elegir porque si no no daba abasto. Y no lo dudé: elegí el fútbol, claro.

Y llegó al Flecha Negra, en el que imagino era la única chica.

Al principio sí. Yo estuve en el Flecha cinco años. Hasta alevines, que era la categoría en que dejaban jugar en un mismo equipo a niños y niñas. En el último año en que estuve, entró otra chica. Era Alba Merino. Otra vez estaremos juntas porque precisamente acaba de fichar por el Santa Teresa, pero fui la primera en el Flecha y estuve sola la mayor parte del tiempo.

¿Le trataron de otra manera que al resto?

Me trataron igual de bien que al resto. Ni me discriminaron por ser niña ni me trataron con mimos. Todo fue muy bien en el club y dentro del equipo, pero en algunos campos me insultaban por ser chica. Me llamaron muchas veces 'de macho perico' para arriba.

En los últimos tiempos hemos visto cómo ha habido insultos y peleas entre los padres de equipos de fútbol base. ¿Usted ha sufrido por ser chica algún episodio así?

No, nunca he sufrido nada parecido. Los problemas que yo he tenido no se pueden comparar con eso. Eran insultos muchas veces, creo yo, por impotencia. Si regateaba a algún chico, a lo mejor a sus familiares le gustaba todavía menos que fuera una niña quien lo regateaba.

En el Flecha Negra no entra cualquiera. Jugar en ese equipo en Badajoz es un signo de un notable nivel futbolístico. ¿Usted lo tenía ya cuando hizo las pruebas o lo fue adquiriendo después?

No era mala. De hecho cuando fui a hacer las pruebas vino conmigo un vecino. A mí me cogieron para el equipo A, que era el considerado de los mejores, y a mi vecino para el B. Al año siguiente fuimos campeones benjamines de Extremadura.

¿Y en el equipo de los mejores era de los mejores?

Allí había muchísima calidad. En aquel equipo estaba Fausto Tienza, que este año ha jugado en Primera División con el Osasuna. Y también había otros compañeros que han jugado en Segunda. ¿Cómo era yo entre mis compañeros? Contaba con la confianza del entrenador y jugada cotidianamente.

¿Se sentía diferente?

No hacía falta que me sintiera. Yo era diferente, pero aun siendo diferente es posible ser uno más en el equipo. No es que estuviera integrada, no. Era uno más. Como el resto de mis compañeros.

¿Metía muchos goles?

Muchos, la verdad. Jugaba de delantera o de medio centro. Jugábamos un dos-dos.

¿Qué pasó cuando llegó a alevín y tuvo que dejar el Flecha Negra por no poder seguir jugando en un equipo con chicos? Imagino que se sentiría sola. En Badajoz no había ningún equipo femenino.

Tuve la suerte de que estuviera el Puebla, de Puebla de la Calzada. Hizo un equipo base y ahí fuimos las chicas de diferentes pueblos que estaban en la misma situación que yo.

Eran ustedes las raras.

Pues sí, las niñas a las que les había dado por jugar al fútbol y no tenían un equipo a mano donde hacerlo. Chicas que, como yo, estaban locas por jugar. El Puebla ponía un autobús que nos iba recogiendo para ir a entrenar. Era una paliza, pero me compensaba. Se hizo una competición de fútbol femenino y jugamos un campeonato de Extremadura. Lo ganamos. Había gente de mucho nivel. En el Puebla estuve hasta los 16 años, en que me fui a Alicante a jugar en el Hércules, de Segunda División. Me fui sola.

La locura por el fútbol debía ser intensa porque no es fácil irse con 16 años a 800 kilómetros de casa.

La locura por el fútbol la tenía por todo lo alto. Pero era una oportunidad de mejorar. Además, fue el equipo alicantino el que me llamó para que jugara un torneo en Alicante. Estaba empeñada en irme.

¿Qué dijeron en su casa?

Se resignaron. En mi casa veían que el fútbol era mi vida, que sin el fútbol no sería feliz. Yo por entonces tenía el sueño de jugar en la selección española y sabía que estando aquí no lo iba a conseguir. Tuve además muchos problemas con el Puebla porque tardaron meses en darme la carta de libertad y eso que yo no cobraba nada. Llegué a Alicante en agosto y no pude jugar hasta febrero. Tuvimos juicio y todo. Pero mereció la pena la espera porque estuve tres años en el Hércules y fue una gran experiencia.

Andrés Iniesta ha hablado muchas veces de lo mal que lo pasó cuando salió de casa de sus padres en Fuentealbilla, cuando tenía 11 o 12 años. Dice que se hartaba de llorar. Usted tenía 16, pero a esa edad también se es demasiado joven para dejar a su familia.

Y además yo no había salido nunca de mi casa. Fue una auténtica locura. Ahora, cuando echo la vista atrás, me digo que debería haber salido unos años más tarde. Porque sólo venía a mi casa dos veces al año, en Navidad y en verano, pero mis padres compensaron la ausencia yendo a todos los partidos que podían. Allí donde jugaba yo, estaban ellos. Ahora también lo hacen: son los mayores forofos que tiene el Santa Teresa. Al final también saqué cosas positivas de mi estancia en Alicante: en tres años me hice mayor. Maduré como no podría imaginar que lo haría. Mi madre me dice ahora lo preocupada que estaba porque temía que pudiera tomar malos caminos. La verdad es que lo pasaron mal. Con el tiempo me voy dando más cuenta del sacrificio que hicieron para que yo pudiera seguir jugando.

¿Tanta confianza tenía en sí misma como para que mereciera la pena todo el sacrificio que suponía salir de casa? Además imagino que ganaría poco.

Lo justo para vivir. Pero yo no pensaba en el dinero. Entonces tenía entre ceja y ceja ir con la selección española sub-19. Me veía con posibilidades y hubiera ido al fin del mundo con tal de encontrar un club que me permitiera mejorar para lograr ser seleccionada.

Y lo logró.

Lo logré enseguida, además. No lo podía imaginar pero en realidad el seleccionador me estaba esperando porque en cuanto empecé a jugar me seleccionó. Estuve dos años en la Sub-19. Hasta que tuve que dejarlo por la edad. Era la más pequeña de todas. Fui al Europeo de Polonia, primero, y después al de Amsterdam.

Pero después no ha vuelto a ser seleccionada. ¿Por qué?

Ocurrió que empezaron los problemas económicos en el Hércules y me tuve que venir a casa. Fiché por el Extremadura, que jugaba en Primera. En Almendralejo estuve otros tres años antes de venir definitivamente a casa, al Santa Teresa, donde llevo seis años. Es muy complicado que te seleccionen si no juegas en los equipos grandes, el Barcelona, el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid...

¿Influye el equipo?

Muchísimo. De hecho la selección absoluta está formada por jugadoras de esos equipos. No es que el seleccionador tenga que llamarme a mí. Es que creo que hay futbolistas de otros equipos que son buenísimas y que deberían estar en la selección.

¿Por qué cree que ocurre eso?

No lo sé. Tendrá el seleccionador confianza en esas futbolistas. El caso es que desde hace muchísimos años a la selección absoluta van siempre casi las mismas jugadoras. Aunque que quede claro que creo que todas las que van se lo merecen. Lo que digo es que no son las únicas que se lo merecen.

¿Estaría dispuesta a cambiar de equipo si eso le facilitara ir a la selección?

No quiero salir del Santa Teresa por ninguna razón. Este es el equipo de mi ciudad. He conocido dos etapas: los primeros tres años en que nuestra aspiración era el ascenso, que conseguimos al tercer año. La segunda etapa es la de los últimos tres años, con un proyecto cada vez más sólido. Sé lo que ha costado llegar hasta aquí y mi compromiso con el Santa Teresa es absoluto.

Este año han sido novenas. La mejor clasificación de la historia, pero a las puertas de jugar la Copa de la Reina. ¿Es el objetivo de la próxima temporada?

Ese es el objetivo, sí. La Directiva se está moviendo ya para formar una gran plantilla. Está haciendo fichajes muy ilusionantes, no sólo el de Alba. Lo conseguiremos.