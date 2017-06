«Mi colegio era un infierno»

Armando recuerda a dos compañeros que en el colegio, entre clase y clase, aprovechaban para clavarle chinchetas. Ya en el instituto era habitual que le robasen el material escolar o que le metiesen excrementos de perro en la mochila. Patricia es lesbiana y cree que su orientación sexual fue una de las razones por las que la «machacaron» en su colegio. Recuerda el ‘yuyu’, una agresión que consistía en cogerla entre varios en el aire, abrirle las piernas y golpear sus partes íntimas contra un árbol. Para Laura fue una tortura psicológica. Nunca la invitaron a un cumpleaños, nunca encontró pareja en la clase de Educación Física y se reían cada vez que debía salir a la pizarra. Tres personas que han sufrido acoso escolar relatan a HOY su calvario.

El ‘bullying’, (término inglés por el que se conoce el acoso) no es nuevo, pero es un fenómeno que se ha hecho más visible en los últimos años debido a las nuevas tecnologías y a varios casos graves que han acabado en suicidio y han salido a la luz. Cada historia es distinta, pero las víctimas coinciden en varios puntos. Recuerdan el colegio como un infierno, han estado aislados durante la mayor parte de su infancia, sin tener relaciones sociales, no se atrevieron a contárselo a sus familias, fracasaron en sus estudios y sufren secuelas.

Armando ha tenido que luchar para no ser agresivo «por la bola de rabia que se te forma» y hasta hace dos años no se atrevía a salir solo por la calle. Patricia hasta hace poco no se relacionaba con nadie. «No abría la boca por no molestar» y hoy en día siempre está a la defensiva. Laura tiene problemas para hacer amigos: «No me atrevo a mirar a una persona a la cara más de unos segundos».

Estos tres casos también coinciden en que no denunciaron las agresiones, algo común. Sus historias, además, tuvieron lugar hace 10 años. En esa época la sensibilidad sobre el acoso escolar era menor que en la actualidad por lo que aún estaban más solos.

«No son cosas de niños»

Los tres juntos, sentados en un sofá, mandan un mensaje claro: no, no son cosas de niños. Quieren que su sufrimiento sirva para que el acoso escolar se ataje desde el primer momento, desde que un niño comienza a ser vulnerable.

Para Patricia (no es su nombre real) ese momento llegó con 8 años. Ahora tiene 29. Era una buena estudiante en un colegio de un pueblo extremeño de unos 3.000 habitantes. «Lo llevaba todo bien, pero a veces me equivocaba y un profesor me puso un mote». Han pasado más de 20 años y sigue sin querer decir en alto el apelativo que la persiguió durante todo el colegio.

Patricia, víctima de acoso escolar / PAKOPÍ

Primero fue un maestro, pero el mote se extendió con rapidez. «Cada vez el machaque era mayor. Comenzaron a dejarme sola por ahí. Los compañeros no me hacían ni caso».

La situación empeoró en los siguientes cursos. Tanto ella como algunos de los alumnos más vulnerables comenzaron a soportar agresiones. Les maltrataban en forma de juego. «Lo llamaban yuyu», recuerda y respira hondo para poder explicar en qué consiste. «Es que unos cuantos te cogían por las piernas, te las abrían y te chocaban contra un árbol tus partes más íntimas».

Se hace el silencio. Laura interviene. «En mi colegio lo llamaba el cascanueces. Cogían a los chicos y lo hacían contra el poste de la portería». En el colegio de Armando también tenían sus propios juegos crueles. «¿Y no habéis escuchado nunca el ‘sinver’. Te ponían una sudadera encima de la cabeza y te pegaban guantazos». «El manteo», corrige Patricia. En su pueblo se llamaba así. «O el paseíllo», dice Armando. «De eso no me acordaba yo», dice Patricia, «pero sí, nos lo hacían».

A pesar de las agresiones, Patricia no habló con sus padres. «No te atreves». Ni siquiera cuando se convirtió en costumbre en su pueblo tirar naranjas contra la puerta de su casa para asustarla.

Esta joven cree que sus compañeros detectaron que ella era distinta. Era muy joven, pero comenzaba a tener claro que su orientación sexual «no era igual que el resto de las niñas». «Detectan que eres distinto», se lamenta Patricia. Laura matiza su afirmación. «Van a por el que es diferente».

Al llegar al instituto, en otra localidad de Extremadura, la situación de esta joven no mejoró. «Allí ya terminó de estropearse todo. Di con un grupito que me revolcaban hasta por el suelo. Me quisieron robar el jersey, me desaparecían libros...».

«Me fui perdiendo. Comencé a fumar porros, a saltarme clases», relata esta joven. Cuando estaba en el aula trataba de ser invisible y no hacía nada. Sus resultados académicos fueron muy malos y sus padres decidieron sacarla del instituto. Se puso a trabajar y pasó otros años complicados porque salió del armario en un pueblo muy pequeño y soportó muchos insultos.

Años después explica que le hubiese gustado estudiar algo relacionado con la Medicina, pero se marchó sin lograr ni el título básico. «Y era lista, me sabía las cosas, pero no, no se podía aguantar».

El bullying aún la acompaña hoy en día. «Me ha afectado. Yo no he echado cara hasta hace dos años. No abría la boca por no molestar. No me relacionaba con la gente, solo con mis allegados. De ahí no salía. Es una cosa que afecta a toda tu vida, no solo en el colegio».

Miedo a ir por la calle

Armando Rodríguez Pírez, de 25 años, también admite que sufre secuelas. «Soy una persona que no podía ir a comprar el pan solo. Hasta los 22 años. Es el miedo a que te digan algo. Tampoco puedo ir a cambiar una prenda de ropa sin alguien al lado».

Armando Rdoríguez, víctima de bullying

La diferencia que puso a este joven de Badajoz bajo el foco de los ‘abusones’ fue tener trastorno de hiperactividad y déficit de atención. Este problema provocó que lo cambiasen varias veces de colegio de niño. «A día de hoy no está bien controlado y hay profesores que siguen sin entender que hay niños que no pueden estar sentados y que no es porque no quieran. Tienen un trastorno».

Los problemas para Armando comenzaron con siete años. «Dos chicos empezaron. Lo tengo muy presente. Me acuerdo mucho de esa época. No se te olvida nunca. Recuerdo entrar en el colegio en septiembre y empezar con los insultos. Los profesores pensaron que era una cuestión de adaptación por ser nuevo en el centro, pero al curso siguiente, la situación empeoró. Aprovechaban, entre clase y clase, para pincharme con una chincheta. Me cogían a la salida y me pegaban».

Armando se negaba a decírselo a su madre. «No se dice por miedo. Miedo a represalias». Sin embargo, uno de sus compañeros de colegio sí advirtió a sus padres. Este joven dice que, cuando su madre se quejó, le dijeron que «eran cosas de niños». Esa frase se le ha grabado. «Me riñeron a mí por chivarme. Que eran cosas que se quedaban en el recreo me dijeron». «Con 8 o 9 años iba por la calle con mis padres y estos niños me veían y me insultaban. Tengo una imagen muy fresca. Estaba en el videoclub cogiendo una película con mi padre. Pasó un compañero y me tiró una caja encima y el padre no le dijo nada. El mío tampoco, por respeto».

Me clavaban chinchetas. Mi madre se quejó y le dijeron que eran cosas de niños. No lo son

«Terminando sexto de primaria. Mi madre iba a la salida todos los días por si acaso. Un día salí por otro sitio, me cogieron entre los dos y me pegaron una paliza increíble. Mi madre lo vio, llegó, cogió al niño y fue al director». A los autores de la agresión, sin embargo, no los expulsaron y al día siguiente volvieron a pegar a Armando. Solo entonces les castigaron.

En el instituto, como en el caso de Patricia, la situación se volvió peor. Le tiraban la mochila por la ventana, le metían excrementos de perro dentro, le robaron material escolar y seguían los insultos y las agresiones tanto en las aulas como en la calle.

«En el infierno, en una cárcel»

Escena de la película española 'bullying' que trata el tema del acoso escolar / HOY

Este pacense no solo está molesto con los que fueron sus compañeros, sino también con la comunidad educativa. Dice que los profesores aseguraban que él era el conflictivo por tratarse de un niño hiperactivo. «Llega un momento en que la moral la tienes por los suelos. No quieres ir al instituto. Buscaba cualquier excusa para decirle a mi madre que estaba malo y marcharme de clase. Me sentía en una cárcel, en un infierno».

Su tormento terminó cuando tenía 15 años gracias a un salvador. El repitió y entró en su clase un alumno nuevo. «Decían que era mala influencia porque se saltaba clases, pero fue el que me sacó del bache, aparte de mi madre». «El primer día que vino a clase, tiraron mi mochila. La vio volando, se levantó y dijo ¿pero qué pasa con todos vosotros? Y se enfrentó al que le respondió». Hoy es su mejor amigo. «Somos como hermanos y yo no estaba acostumbrado a tener amigos».

El miedo ha sido la principal consecuencia que arrastra Armando. También la agresividad –«estaba desquiciado», afirma–, contra la que ha tenido que luchar durante años. Otro daño ha sido el fracaso escolar. Le hubiese gustado estudiar Trabajo Social, ayudar a los demás. Su sueño es trabajar en un centro de menores y ayudarles.

Laura (nombre ficticio), de 26 años, también pensó en estudiar Bachillerato y en ir a la universidad, posiblemente a estudiar Psicología, pero tampoco pudo porque el colegio y el instituto se convirtieron en un calvario.

Laura es la más reticente a hablar. Lo explica. «Siempre he intentado olvidar todo eso». También tenía siete años cuando comenzó todo. Sus compañeros empezaron a aislarla. «El acoso psicológico es lo peor porque te persigue el resto de tu vida».

Si en clase de gimnasia el profesor pedía que nos pusiésemos por parejas yo no tenía nunca

Su clase le hacía el vacío. Puntualmente había alumnos nuevos en clase que se convertían en sus amigos durante un tiempo, pero el resto de su etapa escolar transcurrió sin relaciones sociales. «Cuando llegaba gimnasia el profesor pedía que nos pusiésemos en parejas y yo no tenía a nadie. Debía esperar a que alguien se quedase solo».

«Una cosa que no se me olvidará en la vida. Fue en un recreo. Vinieron dos compañeras de clase. Una de ellas me puso el antebrazo en el cuello y me estampó contra la pared y me dijo: mírame a los ojos. Me colocó la otra mano en el pecho y me dijo: te voy a hacer una pregunta. Me contó que, por mi corazón, sabría si mentía y si le quitaba la mirada, también. Me dice: ¿eres lesbiana? y yo respondí que no asustada. Se marchó. Nunca se me olvidará».

La niña sin cumpleaños

También recuerda muchos lunes de sufrimiento. «Llegar los chavales diciendo lo bien que se lo habían pasado en el cumpleaños de uno de ellos y yo con cara de ¿qué cumpleaños? Habían ido todos y a mí no me habían invitado. Me pasó siempre. Todos los cursos».

Tampoco iba a las excursiones y en las salidas por la ciudad no lo pasaba bien. «Siempre me quedaba sola. Intentaba acercarme al profesor para escuchar lo que decía, pero fuera de Badajoz no iba, no me atrevía».

Laura es muy tímida. «Siempre he sido una niña muy callada, súper buenecina». También cree que los profesores no supieron ayudarla. Recuerda a una de sus tutoras que siempre intentaba integrarla, aunque sin éxito, pero también hubo docentes que agravaron la situación, por ejemplo, al airear sus problemas delante de todos los compañeros. Para una niña vulnerable fueron momentos de humillación que tiene grabados.

Sus padres nunca supieron nada. «A día de hoy no les he contado todas las cosas que me pasaron». Igual que en los casos de Armando y Patricia, el traslado al instituto solo empeoró las cosas.

Llamar al 900 018 018 es el teléfono contra el acoso escolar. Es gratuito y la llamada no aparece en la factura. Está atendido por juristas y psicólogos

«En el instituto estaba el típico grupo de chicas que se creían las mejores, las reinas de todo, las intocables. Cara a cara no me solían hacer nada. Eran comentarios. Al pasar, me río de ti. Si sales a la pizarra, me voy a reír muchísimo de ti. A mí eso me ha repercutido en que hablar delante de gente me pone nerviosa, me pongo colorada, las manos me sudan. Exponer un trabajo delante de la clase era horrible».

Mientras habla, Laura se queda parada. «Acabo de recordar una cosa». Se pone colorada. «Mi abuela me hizo un gorro de lana y me lo puse. Subía por las escaleras a mi clase. Me vio una de mis compañeras y se empezó a reír. Bajé las escaleras, me quité el gorro, me lo guardé en la mochila y entré. Ella seguía riéndose y le dije que por qué se burlaba, que solo era un gorro, pero dijo que no era por mí, que era por otra cosa. Siempre era así».

Laura pasó a un grado medio y recuerda que, a pesar de tratarse de alumnos más maduros, seguía encontrándose con problemas. «Había una chica a la que le molestaba hasta que la mirase, así que tenía que tener cuidado para no hacerlo».

En su caso su salvación también llegó por una amiga, la primera que hizo. «Si no llega a ser por ella, no sé si estaría viva. No es que me plantease el suicidio, pero no sé si hubiese podido resistir el instituto sin ella».

Hay una última característica que une a estas tres víctimas de acoso escolar y a otras muchas: creen que no se hace suficiente para evitar esta lacra. Piden que las comunidades educativas intervengan antes, a temprana edad, para evitar que los niños sufran lo que ellos no pueden olvidar. «No es cosa de niños. Es grave», concluyen.