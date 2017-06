Agroexpansión deberá abonar casi 350.000 euros por impagos a tabaqueros

El Juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Plasencia ha condenado a la empresa Agroexpansión a abonar 108.754 euros, más los intereses correspondientes, a Asociaciones Agrupadas Tab por el incumplimiento del contrato de compraventa de tabaco Burley y Virginia que ambas entidades firmaron en 2014. La sentencia, que también condena al abono de las costas a Agroexpansión, estima íntegramente el contenido de la demanda interpuesta por Tab al haberse entregado el tabaco por parte de los cultivadores sin que se realizase el preceptivo abono.

Carlos Martín y Dionisio Sánchez, presidente y gerente respectivamente de Asociaciones Agrupadas Tab, representado por el letrado Óscar Jiménez, del Bufete Gómez Esteban-Jiménez Moriano, se han mostrado visiblemente satisfechos después de conocer la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación. «Siempre es una buena noticia que la justicia te dé la razón cuando una empresa no te ha pagado el dinero que te debe y que les obligue a pagar», recalca Sánchez, mientras que Martín subraya que se trata de una sentencia buena para el sector por considerar que sienta un precedente. «Que se sepa que los contratos están para cumplirlos es, sin duda, bueno para el sector», recuerda antes de indicar que había sido el primer caso de impago de una empresa transformadora en el sector tabaquero.

Los testigos citados al juicio por parte de Agroexpansión dijeron que habían dejado de pagar «entre un 25 y un 30% del tabaco recibido porque su principal cliente estaba en una situación económica difícil y no les pagó», algo que el propio Sánchez no ve lógico. «Esto no puede ser motivo para dejar de pagar, porque entonces el cultivador nunca va a tener confianza. Por eso decimos que es importante para todo el sector, porque respalda los derechos de los tabaqueros y nos da confianza para seguir adelante», subraya.

La transformadora extremeña deberá abonar la deuda, además de costas procesales e intereses

Cuando en octubre de 2015 HOY se hizo eco de esta demanda, además del impago a Agroexpansión también existía otro mucho mayor, de 240.000 euros, de la misma empresa hacia la cooperativa Cotabaco, por el que también fueron demandados. Ambas afectadas recurrieron juntas a los tribunales, si bien se interpusieron demandas diferentes.

Acuerdo extrajudicial

Según ha podido saber HOY, la demanda de Cotabaco se ha suspendido al haber llegado a un acuerdo extrajudicial. Puestos en contacto con Pablo Díaz, presidente de Cotabaco, explica que el punto de partida de su demanda era idéntico al de Tab, si bien finalmente rubricaron un acuerdo y evitaron seguir en los tribunales.

Díaz manifiesta que desde el principio tuvieron claro que el juzgado les daría la razón, como así habrían reconocido también desde Agroexpansión, por lo que optaron por un acuerdo consistente en abonar la deuda pendiente en tres plazos. El primero, el año pasado, que ya se ha hecho efectivo; el segundo, en breve, tal y como confirma Díaz; mientras que el tercero deben ingresarlo en 2018. «El acuerdo está por escrito y firmado, así que en caso de incumplimiento lo tendríamos ganado en el juzgado», concluye.

«Situación muy grave»

Tanto el presidente como el gerente de Tab recuerdan que estos impagos generaron una situación muy grave por el alto coste que para el agricultor supone sacar adelante una plantación de tabaco, con inversiones millonarias de por medio.

«Un impago de este tipo en un sector como el tabaco se puede llevar por delante no solo al agricultor, sino también a una cooperativa. Y al final acaba afectando a todo el tejido social e industrial vinculado a este negocio», aseveran.

El inicio de los impagos se produjo en diciembre de 2014, si bien los retrasos en los pagos databan de meses atrás, aunque la entrega de tabaco concluyó en diciembre, por lo que todas las deudas deberían haberse liquidado en febrero.

Entonces desde Agroexpansión -recuerda Martín- comenzaron a pedir tiempo, argumentando problemas con la empresa que a su vez les compraba el tabaco. Entre mayo y junio de 2015 abonaron 50.000 euros, quedando la deuda actual. «Desde entonces solo pudimos mantener contacto con los empleados de Agroexpansión. De Vicente Sánchez, que fue quien firmó los contratos actuando en representación de la empresa, no volvimos a saber nada».

Los afectados recuerdan que Agroexpansión es una de las transformadoras en las que los agricultores tenían más confianza. Primero por tratarse de una factoría con sede en la provincia, concretamente en Malpartida de Plasencia, y segundo por la trayectoria de su fundador, Manuel Bermejo (fallecido en 2009), que fue presidente de la Junta Regional de Extremadura entre los años 1980 y 1982, participando en el proceso de construcción de la región como comunidad autónoma.