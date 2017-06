La Fiscalía de Badajoz cree adecuada la sentencia del caso Feval y no recurrirá

La Fiscalía Provincial de Badajoz no recurrirá la sentencia del caso Feval, pero todavía no ha decidido si solicitará el ingreso en prisión de los tres exdirectivos de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) que han sido condenados a ocho años, tres meses y un día de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Así lo avanzó ayer el fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán, después de que HOY se interesara por la posición que mantendrá el Ministerio Fiscal.

Desde la Fiscalía se indica que, aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida, su contenido ha sido bien recibido dado que «se estima la pretensión acusatoria» que expuso en el juicio el representante del Ministerio Fiscal. «Mostramos un respeto absoluto con la sentencia, que ha acogido la tesis de la continuidad delictiva». Galán ha recordado que el fallo sigue una de las tesis que forman parte de las variantes interpretativas que mantiene el Tribunal Supremo.

El fiscal jefe de Badajoz también quiso felicitar públicamente a Juan de Mena Colino, fiscal de la sección territorial de Villanueva de la Serena, «por el gran trabajo realizado».

Los tres condenados por estos hechos son el ex director general de Feval y ex diputado autonómico del PSOE, José Luis Viñuela; el ex administrador general de Feval, Juan Cerrato; y el ex subdirector general de Feval, José Villa.

La Fiscalía ha mostrado por tanto su intención de no recurrir, pero se desconoce la posición que mantendrán las otras partes representadas en el proceso. HOY trató de hablar ayer con los abogados de los condenados y con el letrado de la acusación particular, pero no pudo contactar con ellos.

Valoración política

El PP, por su parte, no ha decidido si recurrirá y si pedirá el ingreso en prisión de los condenados. Antes de tomar una decisión estudiará el asunto con sus servicios jurídicos. El coordinador general y vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, cargó ayer contra el PSOE de Extremadura por el caso Feval, al que se refirió como «el mayor caso de corrupción» que afecta a los socialistas extremeños, y reprochó al presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, que «no haya dado ninguna explicación» sobre este asunto. Efe recogió estas declaraciones hechas por Maillo en TVE.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, valoró que existe «una responsabilidad ‘in vigilando’ por parte de quien tenía la máxima representación», en referencia al jefe del Ejecutivo regional y líder del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara.

El líder popular dijo a Efe que se trata de personas que estaban «muy vinculadas al PSOE» y subrayó el hecho de que ya haya una sentencia «sobre unos hechos muy graves que denunció el PP, pero que negó el PSOE».

Para el portavoz del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Morales, la sentencia condenatoria refleja que no hubo «ninguna trama organizada ni contabilidad en negro», y que fue el entonces gobierno de Guillermo Fernández Vara el que ordenó el inicio de una auditoría interna. En su opinión, la sentencia «da la razón» a la manifiesta voluntad del entonces Ejecutivo regional de ofrecer «transparencia», pues fue Fernández Vara quien, en 2011, inició una auditoría interna que «ha dado como consecuencia esta sentencia».

Además, añadió que el entonces Gobierno regional socialista fue el que instó al órgano rector de Feval a cesar a los ahora tres condenados.

El líder regional de Podemos, Álvaro Jaén, valoró ayer que el fallo condenatorio a los tres exdirectivos de Feval refleja «las corruptelas» y señala «a los amigos del dinero público para malversarlo».

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, indicó que el jefe del Ejecutivo extremeño y líder regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, «tendrá que decir qué responsabilidades políticas tiene su partido en este caso».