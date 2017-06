Mi amigo el grillo

El otro día me comí un grillo. No fue un acto de crueldad, sino un ejercicio de responsabilidad. Estaba tomando notas para escribir un reportaje sobre un restaurante mexicano donde, además de la comida tradicional de ese país, sirven menús a base de alacranes, gusanos, escorpiones, escarabajos y grillos. Me pareció que no podía escribir sobre un menú de insectos si no los probaba, así que me armé de valor y, cuando el maître puso ante mí un táper lleno de grillos fritos y me invitó a probarlos, cerré los ojos, cogí uno, me lo metí en la boca, lo mastiqué sin pensar e intenté paladearlo por respeto a ustedes, amigos lectores: si escribía sobre insectos comestibles, lo menos que debía hacer era contarles a qué sabían.

La verdad es que me quedé como estaba porque aquel bichito negro, alado y frito tenía un sabor indefinible que luego, con el tiempo, he sido capaz de definir: sabía a kikos, es decir, a maíz frito, con un toque de especias picantes. Después, los sirven con guacamole, pero no pretendo divagar sobre la gastronomía insectívora y sus encantos, resumidos en una apreciación que hizo un señor experto en el tema: «Lo más rico de todo son las hormigas rojas de Tailandia, esas sí que saben». No, lo que pretendo es divagar sobre los grillos.

Desde que mastiqué uno, no se me va de la cabeza la sensación de haber cometido un desmán incalculable. ¿Cómo es posible que me haya comido, por mucho ejercicio de responsabilidad periodística que hubiera detrás, el único animal doméstico que he tenido en mi vida? Porque salvo algún ratoncito blanco, más propiedad de mis hermanas que mío, y un canario, que era de mi hijo, los únicos animales domésticos que he cogido, criado y mimado han sido grillos.

Mi infancia son recuerdos de días enteros buscando agujeros en el campo, guiado siempre por el cri-cri del grillo. Una vez localizada la madriguera, buscaba una pajita que introducía en el agujero y, al rato, el grillo salía al exterior, lo cogía y lo metía en una caja. Luego, ya en casa, introducía el animal en una grillera de plástico, una pequeña cárcel de colores con forma de brasero antiguo. Era un acto cruel, evidentemente, quizás más cruel que el de comerme un grillo frito, pero en los 60, era tan habitual que no había establecimiento que no vendiera grilleras al llegar la primavera.

En casa, alimentaba al grillo con hojas de lechuga y su canto, que se llama grillar y es una estridulación producida solo por los machos al raspar las alas anteriores con las patas posteriores, alegraba la terraza y la cocina. Entonces, en los pisos de Cáceres, los ruidos eran más variados que los que producen hoy los teléfonos móviles y la televisión: estaban el silbato del cartero, el chiflo del afilador, la trompetilla del basurero, los gritos del melonero, del vendedor de hielo, de tu madre llamándote por la ventana y, en primavera, el cri-cri del grillo.

Aquel bichito negro prisionero moría un día de viejo o de pena, nunca frito, y lo llevábamos a enterrar a las traseras de casa, donde hoy está el servicio técnico de Apple en Cáceres. Curiosa coincidencia esta de que hoy arreglen los iPhone sobre las tumbas de decenas de grillos. Otra coincidencia es que, al tiempo que dejaba de tener grillos en casa, me mandaron interno a estudiar a Zamora y el edificio donde dormía, un rascacielos de 14 pisos rojo y llamativo, recibía el apelativo de La Grillera porque lo sufríamos como una cárcel. Dentro montábamos mucha algarabía y también nos alimentaban con lechuga, además de con otras verduras, legumbres, pescados y carnes, pero no podíamos salir de La Grillera salvo un ratito los fines de semana y, en fin, nos sentíamos como grillos enjaulados.

Y ya ven, muchos años después, he acabado comiendo grillos. Es verdad que eran grillos ingleses, grillos de granja, grillos pequeñitos, extraños y salpimentados, pero cada vez que lo pienso, me siento raro, como si hubiera traicionado a mi mejor amigo.