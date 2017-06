Educación descarta conceder años sabáticos a los profesores

Los profesores no podrán coger años sabáticos. Así lo anunció ayer la Junta de Extremadura tras la propuesta de ANPE, el sindicato educativo quiere que los profesores de cuerpos no universitarios puedan acogerse a este beneficio que ya existe en otras comunidades, como Navarra o el País Vasco.

Consiste en que los docentes cobrarían el 85% de su salario trabajando la jornada completa durante cuatro años y, por tanto, acumularían el 15% restante. De esta manera, el quinto año percibirían también el 85% aunque no trabajaran. Durante esos doce meses no estarían obligados a ampliar su formación ni reciclarse. Podrían dedicarlo a cuidar de su familia, por ejemplo. Desde ANPE se indica que los profesores pueden sentirse «fatigados, cansados, presionados e incluso padecer el síndrome de burnout (estar quemado)». Como causantes de esto hablan del aumento de horas lectivas en los últimos años y de «pésimas condiciones laborales».

Desde ANPE se indica que lo solicitaron por primera vez hace ocho años y que hace un mes enviaron de nuevo un documento a la Consejería de Educación con esta petición y otras. Quieren negociar con la Junta esta posibilidad.

Desde el departamento dirigido por Esther Gutiérrez, sin embargo, rechazaron ayer esta posibilidad. «Hay otras prioridades en las que trabaja el equipo de la consejería en pro de la recuperación de derechos perdidos entre el colectivo de los docentes y del alumnado. La propuesta del sindicato ANPE no entra en los planes». Argumenta, entre otros motivos, que han sumado 600 profesores en los últimos dos años.

La Consejería de Educación ha anunciado esta semana que recupera las licencias no retribuidas para que los docentes no universitarios se formen. Esto es, que no cobrarían durante un año en el que estarían obligados a estudiar.

Pero no es lo mismo esas licencias para formación que el año sabático en sí. Esta ventaja existe en otras comunidades autónomas y se está desarrollando con éxito.

Basta como ejemplo Castilla y León, donde más de 900 profesores han disfrutado de un año sabático en los últimos diez años. ANPE toma esta comunidad como ejemplo. Allí el requisito consiste en una antigüedad como funcionario de siete años y no tener cumplidos 55. De esta manera, no afecta a los últimos años de cotización previos a la jubilación. El límite de permisos está establecido en 200 en cada convocatoria.

El País Vasco fue la región pionera. Lo adoptó en el año 2003. En la orden que regula este beneficio se explica el objetivo para conseguir un «buen funcionamiento del sistema educativo». «Es evidente que la mejora de las condiciones laborales del profesorado se traducirá en una mejora del propio sistema educativo vasco, ya que, con independencia del fin concreto al que cada beneficiario de esta medida destine ese año de descanso, lo que no cabe duda es que su disfrute contribuirá a reducir el estrés y otro tipo de enfermedades profesionales, así como a favorecer una mejor conciliación de la vida familiar y laboral», indica. El País Vasco también lo estructura en cinco años naturales, de los que el profesor trabaja los cuatro primeros percibiendo el 84% del salario y continúa con los mismos ingresos el quinto, aunque no trabaja.

En Aragón, 22 profesores disfrutarán del año sabático el próximo curso. De ellos, cinco son maestros y los otros 17 de Secundaria. Este número se aleja bastante del máximo permitido por la Administración, que fijó la posibilidad para 70 profesores. Los docentes aragoneses pueden disfrutar de esta posibilidad desde 2006. Eso sí, deben acumular una carrera de 15 años como funcionario para poder acogerse a ella.

En Navarra existe desde 2008 y, al igual que en Aragón, se puede solicitar cuando el funcionario lleva 15 años de ejercicio.