Toda la vida volando

Los protagonistas de la foto que acompaña esta historia llevan una semana en la región y se van hoy de Extremadura. Han venido a ver vencejos. Son, de izquierda a derecha, Louis Philippe Arnhem, de Lovaina; Martine Wauters, de Bruselas; Bernard Genton, de Suiza, al igual que Charlotte Jacquart; los londinenses Mandi y Edward Mayer y el suizo Marcel Jacquart. Al final de la foto, aparece Jesús Solana (Cáceres, 1967), veterinario: es el culpable del viaje de estos ornitólogos europeos. Jesús no se va, se queda en su tierra, donde un buen día descubrió el apasionante mundo de los vencejos.

¿Sabían ustedes que los vencejos pueden volar durante años sin parar, que pueden dormir volando y que solo necesitan un nido para poner los huevos? ¿Sabían que hay cuatro especies: común, pálido, real, cafre y moro y que las cinco se dan en Extremadura? ¿Sabían que Alange es quizás el mejor lugar de Europa para ver vencejos y que estos viajeros europeos se quedaron literalmente extasiados ante el espectáculo que protagonizan los vencejos al atardecer en la plaza de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros?

"Me interesa todo lo relacionado con la naturaleza. Hace años, me fijé en un grupo de vencejos en Alange. Descubrí en su presa la mayor concentración europea de vencejo real y reparé en que 16 vencejos de la plaza de la iglesia no emigraban en invierno al África Subsahariana, algo que sí hace el resto de vencejos europeos. Desde 2010 hasta este año, solo han emigrado en el invierno de 2015-16", detalla Jesús Solana.

Este veterinario, funcionario de Sanidad Animal en la Junta de Extremadura, presentó el raro caso de los vencejos de Alange en un congreso sobre vencejos celebrado en la bella ciudad polaca de Szczecin (400.000 habitantes y situada a orillas del Oder). Solo se conocían dos casos de no emigración invernal: uno en Sevilla en los años 80 y una pareja en Livorno (Italia) hasta que restauraron el edificio donde anidaban.

A raíz de este congreso y de diversos vídeos de vencejos que Jesús ha subido a Youtube (se pueden ver tecleando: JSR1212 vencejo real en Mérida), el grupo de ornitólogos se puso en contacto con él y organizaron este viaje que los ha llevado de Sevilla a Alange y de aquí a las Villuercas y a Cáceres, donde estaban alojados. Louis Philippe preside el Foro Internacional de Vencejos, Aviones y Golondrinas. Bernard y Marcel han escrito el único libro en francés sobre el vencejo común. Edward es especialista en propuestas arquitectónicas para facilitar la nidificación del vencejo.

En este punto, el nido, llegamos al punto clave de la situación actual del vencejo en Europa. Este pájaro es el mejor insecticida natural que existe. Empezó criando en roquedos y acantilados. El desarrollo de la civilización urbana lo llevó a nidificar en los huecos de los edificios (es más limpio que golondrinas y aviones al no construir nidos). Pero al evolucionar la arquitectura y construirse edificios estancos, llega el drama: escasean los nidos y en España, según datos de SEO/BirdLife, en los últimos diez años, la población de vencejos ha bajado de 33 a 22 millones.

Un caso curioso se ha dado en el puente de la autovía sobre el Guadiana en Mérida. Allí había una importante colonia de vencejos reales, pero las obras de remodelación del puente han acabado con sus huecos-nido y los vencejos se desesperaban al regresar de África y no encontrar su antigua "casa". La labor de concienciación liderada por Jesús Solana ha logrado que se vayan a habilitar cajas-nido en el puente y otras medidas para este pájaro fascinante al que prestamos tan poca atención.