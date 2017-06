«Todo ahorrador debería preguntarse cómo tiene planificada su jubilación»

Dirige desde febrero del año pasado el Área de Inversiones de Santa Lucía, una de las principales aseguradoras de nuestro país. Por sus manos pasa la gestión de alrededor de mil inversiones diferentes por un montante superior a los 5.000 millones de euros, cantidad similar al presupuesto de Extremadura. El trabajo diario de Carlos Babiano Espinosa (Badajoz, 1983) consiste, básicamente y según sus palabras, «en tomarle la temperatura financiera al mundo» con el fin de que los clientes de Santa Lucía que han depositado sus ahorros en él y en su equipo logren la rentabilidad a la que aspiran a través de las inversiones que hacen en su nombre. Para conseguir los objetivos propuestos no hay que ser 'un lobo de Wall Street', un estereotipo del que Carlos Babiano huye como de la peste, sino alguien más discreto pero con las herramientas técnicas y el conocimiento, cuanto más depurado mejor, de la economía, de la estadística y hasta de la geopolítica. A sus escasos 34 años está en condiciones de exhibir un sólido currículum. Después de licenciarse en 2007 en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Extremadura («siempre agradeceré la formación que me dio», dice), ha hecho másteres en Estadística, en Dirección Aseguradora y en Bolsa y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles, una prestigiosa institución en la que ha acabado siendo profesor. Y después, desde 2010, ha ido escalando en puestos y responsabilidad, primero en la banca y más tarde en las aseguradoras. Habla Carlos Babiano de su trayectoria hasta su trabajo actual y aunque no oculta que le ha costado muchos esfuerzos, se superpone a esa sensación una imagen -evocadora como todas las de la infancia que sobreviven al tiempo-, que no descarta como la que le impulsó a elegir su camino profesional: la imagen de su padre, que es profesor en la UEx, siguiendo con interés los valores bursátiles a través del teletexto y transmitiendo implícitamente al joven Carlos que aquello podía ser importante.

En esta entrevista, Carlos Babiano habla de su trabajo, pero también de la economía cotidiana como una herramienta que, bien manejada, podría mejorarnos la vida. Por eso 'se moja' y habla de política económica, tanto española como extremeña, y de pensiones, y de deuda, los dos mayores factores de incertidumbre que a su criterio tiene nuestro país.

