Una hogaza de ciruela

La plaza Ansano está en Plasencia y se ha convertido en uno de los rincones más interesantes de Extremadura. En esa plaza y sus inmediaciones abre la librería café La Puerta de Tannhäuser. Hay espacios donde el tiempo no cuenta: un paseo frente al mar en invierno, una ciudad histórica al atardecer de un martes cualquiera, esta librería café que te absorbe y en un instante elimina cualquier angustia para situarte en un aquí y un ahora sin interferencias molestas. No es de extrañar que La Puerta de Tannhäuser reciba galardones y que, sobre todo, sea capaz de atraer a escritores con gusto, que dan a conocer aquí su obra y no presentan sus libros en cualquier sitio.

En esta plaza, está el hotel Palacio Carvajal Girón, con su atrio, su patio y su azotea... Abren magníficas tiendas de vinos y productos de la tierra y destaca en un lateral la Ecotahona del Ambroz, que conocí por primera vez cuando estaba en Aldeanueva del Camino y ahora es una preciosa tienda de panes que da sabor y peculiaridad a esta plaza Ansano, que por sí sola ya merece una excursión a Plasencia y complementa la visita a palacios, plazas, catedral, templos y otras gracias.

En la Ecotahona del Ambroz ha comenzado ya la tercera edición del Circuito de Panes de Autor, que lleva adelante el colectivo La PEPA, o sea, la unión de 15 panaderías reconocidas en España por la calidad de sus productos, la apuesta por lo ecológico y lo saludable y la artesanía de su trabajo.

Son panaderías de Plasencia, Elche, Madrid, Molina de Segura, Valencia, Segovia, Santiago de Compostela, Tarifa, Alicante, Mataró, Sotillo de la Adrada, Mungia, Villamalea, Albacete o, próximamente, Níjar. El colectivo de La PEPA también está inmerso en otros proyectos como la edición junto con Libros con Miga de la revista PAN, la publicación de referencia en el sector.

El propósito de este circuito de panes de autor es intercambiar recetas entre panaderos, consumidores y apasionados del pan, un producto que está causando furor y ha visto nacer en los últimos años un sinfín de aficionados a la panadería que ocupan su ocio amasando y horneando.

El circuito de este año trae una interesante novedad: las panaderías elaborarán sus panes en equipo, agrupadas de dos en dos. Este empeño tiene la dificultad de trabajar en un mismo pan a kilómetros de distancia, pero permite intercambiar de manera práctica experiencias y tradiciones panaderas de diferentes regiones y ciudades españolas.

Así, los 618 kilómetros que separan Plasencia de Elche no serán un obstáculo para que elaboren al alimón la Ecotahona extremeña y la panadería Paneko Elx ilicitana una sustanciosa e increíble hogaza de ciruela y curry. El circuito dio comienzo el 22 de mayo y durará hasta el 9 de julio, ambos inclusive. Durante estas siete semanas, cada obrador elaborará un pan diferente en colaboración con otro y pondrá a la venta en sus establecimientos cada uno de esos panes diseñados especialmente para el circuito.

Este año, los panes del circuito serán un pan de cebollas y manzanas asadas con cúrcuma, una fougasse de pimiento molido y aceitunas negras, un pan candeal hidratado con vino tinto, la ya comentada hogaza de ciruela y curry, un pan de espinacas, pasas y piñones, ricas merendolas de chocolate de pipas y un pan gallego de queso y membrillo.

Hasta julio, los placentinos y los visitantes podrán disfrutar de estos y otros panes y dulces ecológicos, leer y comprar libros, hacerse con buenos vinos y mejores quesos o embutidos y todo sin salir de esta plaza Ansano, crisol de sabores, festín de estética, bonita, cuidada y entretenida.