Mentiras de patas cortas

Se nos dijo que había sido urgente, vital para España y un acto de patriotismo, descabalgar a Pedro Sánchez de la secretaría general de PSOE porque su objetivo comenzaba y terminaba en él mismo y que, para lograrlo, estaba dispuesto a apostar por los separatistas de Cataluña, abriendo rutas a los vascos, gallegos, canarios… Que Pedro Sánchez tenía un pacto secreto, que se había cegado y que, en un acto de responsabilidad patriótica, los barones socialistas, alentados por los felipes, guerras, bonos, corcueras, rubalcabas… tuvieron que cerrar filas para cortar de raíz los desmanes de quien no tenía otra meta que la presidencia del Gobierno, al precio que fuera, incluso pactando con Podemos y cuarteando a España.

Se nos dijo que España no podía seguir con un Gobierno interino, incapaz de tomar decisiones que afectaban a nuestro futuro inmediato y nos costaba millones de euros diarios. Que estábamos desprestigiándonos a nivel europeo, perdiendo cotas de poder y representación. Que en los foros internacionales preguntaban y hacían burlas por nuestra situación, que de un país fuerte y respetado, estábamos pasando a ser el alfiletero de una UE en la que cada día éramos menos creíbles.

Se nos argumentó que por encima del PSOE estaba España, que el “no es no” resultaba insostenible y que era urgente desbloquear una situación que nos llevaría a las terceras, cuartas, quintas… elecciones, mientras que el país se desangraba. El desastre era tan mayúsculo que el Gobierno interino no podía ni cambiar a los embajadores -¡gran tragedia!- y que Rajoy se perpetuaría sumando interinidades después de cada consulta electoral, porque sondeos infalibles aseguraban que el resultado de las terceras, cuartas… elecciones no iba a cambiar la situación.

Se nos aseguró que en el PSOE tenían una alternativa infalible, Susana Díaz, ganadora nata, cabeza política privilegiada y con un concepto de España que excluía cualquier veleidad separatista. Que solo ella podía afrontar el reto de sustituir al veleidoso porque, sin salir de Andalucía, ya tenía el 25% de los votos del partido, más otro 60% que arrastraba por su simpatía, trabajo y buen hacer. Vamos, la otra cara de la moneda, la amable y responsable, frente a un Pedro Sánchez, seguro perdedor y capaz de entregar España a sus enemigos y arruinar al PSOE al mismos tiempo. ¿Y? Mentiras de patas cortas, maldita hemeroteca.

Se ha visto que Rajoy no necesitaba al PSOE para lograr su investidura, como no lo ha necesitado para aprobar los PGE, en los que, negociando con otros, ha logrado la mayoría absoluta. Que quitar a Pedro fue poner a Rajoy y que Susana, la ganadora nata, ha perdido frente al nato perdedor. Que Pedro Sánchez se ha posicionado contra los separatistas, ofertando al Gobierno un frente común para evitar una consulta ilegal y que ha desoído los cantos de sirena de Podemos, que le ofreció retirar su moción de censura y su candidato.

Se ha comprobado que la inquina de la baronía y de los poderes fácticos socialistas tenía su origen en que Pedro Sánchez no se dejó embridar, no fue obediente ni sumiso y quiso mantenerse al margen de puertas giratorias y jarrones chinos. En que no aceptó ser el títere de la presidenta de Andalucía, ni escribir al dictado de medios de comunicación, empresas y multinacionales, que son el verdadero poder en la sombra.

Hasta aquí lo que ha pasado y lo que pase mañana, mañana lo contaré.