Trump no es de Torreorgaz

Durante el partido de baloncesto en el que el Cáceres ascendió a la Leb Oro, había un alero pelirrojo y peleón en el equipo contrario, el Guadalajara, al que los espectadores gritaban mucho. El jugador se encogía de hombros, dando a entender que necesitaba una explicación para saber de qué iba aquella película en la que era inopinado protagonista. Desde la grada, le chillaban: «Vete a Torreorgaz, 'colorao', vete a Torreorgaz». El muchacho parecía preguntarse si lo de irse a Torreorgaz equivalía en Cáceres a irse a tomar por salva sea la parte o irse a la esencia de la escatología o vaya usted a saber qué. Cómo explicarle a aquel alero de pelo rojizo y tez encarnada que lo de enviarlo a Torreorgaz se debía a que, en Cáceres, en cuanto aparece alguien pelirrojo, se sentencia que sus orígenes están en Torreorgaz.

La razón estriba en un párroco pelirrojo que estuvo destinado en el pueblo y que, según la leyenda, tuvo muchos hijos, caracterizados todos ellos por los tonos rojizos de su piel y de su cabello. De hecho, hay blogs torreorgacenses dedicados a recoger chascarrillos como el de la joven americana Emily Reay, expulsada de su instituto por ser pelirroja, o referencias fundamentales para el pueblo como el petirrojo, la Duquesa de Alba, el rey Gaspar o la Fanta naranja, los Risketos y la película 'Los niños del cura'.

Abundando en ese tema, no hay semana en la que no me encuentre por la calle con algún lector que me pide que escriba sobre los orígenes torreorgaceños de Donald Trump. Me gustaría que me contaran, con la exigencia de denunciarlos, casos de corrupción y opresión. Pero no, me piden que cuente que Donald Trump seguro que tiene algún antepasado de Torreorgaz.

El presidente de los Estados Unidos concedió no hace mucho una entrevista a la revista 'Time' y confesó al periodista: «Soy muy intuitivo y mis intuiciones acaban siendo correctas. No me equivoco. Y no lo debo de estar haciendo mal a base de intuiciones porque ya ve, soy presidente de Estados Unidos y usted, no». Es impensable que uno de Torreorgaz hiciera tamaña afirmación. Es más, no creo que haya muchos extremeños capaces de ser tan temerarios y de soltar tamañas bravuconadas en público.

Trump no es tan denostado como parece. Con la boca grande, todo el mundo lo critica, pero en familia o en petit comité, mucha gente lo admira y defiende por decir lo que ellos piensan, pero no se atreven a decir: «Trump suelta lo primero que le viene a la cabeza y por eso es fiable y creíble. Será un poco bruto y no mide bien, pero es sincero y no retorcido y calculador como el resto de los políticos, que callan lo que de verdad piensan para no ponerse en evidencia».

¿Son así los de Torreorgaz? Dejemos las leyendas pelirrojas y vamos al grano. ¿Sería capaz un extremeño o uno de Torreorgaz de guiarse por la intuición en lugar de hacerlo por el sentido común? Pues no, nunca, jamás. El extremeño, sea de Torreorgaz, Torremejía o Valencia de las Torres, si no está muy enfadado, es más reposado que impulsivo, no se fía de los presentimientos, sino de las evidencias, y antes de tomar una decisión, calcula, duda, consulta y baraja.

Los miércoles, venía a trabajar a casa una señora de Torreorgaz que era un ejemplo de cómo son en el pueblo: cabales, sensatos, prudentes y educados. Cuando alguna vez ha sucedido algo inaudito allí (recuerden el caso de la burra maltratada) el tema se ha zanjado discreta, pero tajantemente, y sanseacabó. La única salida de tono que perdura es ancestral, o sea, no estrafalaria, sino tradicional: en San Blasino, los jóvenes se tiznan de negro con corchos quemados y tiznan a los demás.

Al dramaturgo Juan Margallo, natural de Montánchez, en la misma comarca que Torreorgaz, le decían en Madrid que parecía muy serio, muy extremeño. Valdría también muy de Torreorgaz. No, el estilo Trump no es de aquí. Y el pelo, la verdad, tampoco.