El Estado gastó en 2016 la mitad de lo que presupuestó invertir en Extremadura

La Administración central utilizó el pasado año menos de la mitad del dinero disponible para inversiones en la región. Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sitúan a Extremadura como la cuarta comunidad con menor gasto del Estado, por debajo de la media del conjunto de las autonomías.

La Intervención General de la Administración del Estado (Igae) da a conocer de forma periódica los datos de inversiones regionalizadas de las entidades que forman parte del sector público estatal. Su último informe recoge la situación al cierre de 2016. El pasado año incluyó por primera vez a las empresas y fundaciones, información que ahora también se contempla, lo que permite comparar dos ejercicios completos.

Este estudio contiene los créditos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, en concreto en el anexo de inversiones, y las obligaciones reconocidas, paso previo al abono efectivo de las facturas. De esa forma, permite conocer la ejecución real de la cuentas públicas.

En el caso de Extremadura, el informe señala que los Presupuestos Generales de 2016 asignaban a la región una cantidad de 338.478.590 euros, de los cuales se emplearon 160.312.889,42. Esto supone un 47,36% del total. En 2015 se utilizaron 265 millones de un total de 319,5, lo que representa un 83%.

Estos datos no incluyen las partidas destinadas a proyectos que se llevan a cabo en varias comunidades, en el extranjero, a los servicios centrales y aquellas que se consideran no regionalizables. Por tanto, no se puede afirmar que las citadas cifras correspondan exactamente al gasto de la Administración del Estado en la comunidad. Pero como esta circunstancia afecta a otras regiones, y además también se recogía en el informe de 2015, se pueden realizar comparativas bastante aproximadas.

Según este criterio, la inversión en Extremadura estuvo por debajo de la media de todas las autonomías, incluyendo a Ceuta y Melilla, ya que en el conjunto del país el Gobierno empleó el 59% de las partidas regionalizadas. La comunidad sería la cuarta con peor resultado, sólo por detrás de País Vasco (33,42%), Galicia (41,43%) y La Rioja (45,23%). A la cabeza, con un 113,22%, se situó Madrid, la única región en la que se gastó más de lo presupuestado.

Hay que tener en cuenta que este informe ofrece una foto fija de la situación en un momento determinado. Las inversiones en una comunidad pueden dispararse de un ejercicio a otro en función de proyectos concretos, o verse beneficiadas por la ubicación geográfica. Por ejemplo, el pasado año Castilla y León fue la segunda región con más dotación para inversiones en los Presupuestos del Estado, pero se debe a cuestiones como la extensión de la alta velocidad ferroviaria a Galicia, Asturias y País Vasco.

La importancia que pueden tener proyectos concretos también condiciona el análisis pormenorizado por comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, el alto o bajo grado de ejecución de las inversiones del Estado depende en buena parte de las obras de mejora de la red ferroviaria.

Peor para Adif

De los 338,5 millones destinados a la comunidad en las cuentas estatales del pasado año, casi 232 millones correspondieron al sector público empresarial y fundacional, del que se empezó a ofrecer información en el informe de 2015. En este apartado, la ejecución fue de 65,7 millones, el 28,3%.

En este grupo se encuentra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y su filial, Adif Alta Velocidad, que tiene encomendado el proyecto de construcción de un tren de altas prestaciones entre Plasencia y Badajoz. Esta entidad tenía asignada una dotación de 200,7 millones de euros, casi el 60% de todo lo que correspondía a Extremadura. De esa cantidad se gastó algo menos de 53,5 millones, el 26,6%.

Dentro de este apartado también destaca la sociedad mercantil Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), que contaba con 15,3 millones y gastó 3,5, el 22,5%. Por su parte, Adif disponía de 2,4 millones y reconoció obligaciones por importe de 3,15, el 130%.

El segundo grupo en importancia para la región es el que corresponde a la Administración General del Estado, donde se enmarcan los distintos ministerios. En este caso, de una dotación de 96,16 millones de euros para 2016 se utilizaron 69 millones, el 71,7%.

La mayor asignación fue para el Ministerio de Agricultura, que contaba con 46,2 millones de euros y utilizó 26,8, algo más del 58%. Fomento dispuso de 43,8 millones, de los que empleó 31,2, el 71,2%. Destacan también Interior, que con una asignación de 105.000 euros gastó más de 1,7 millones; y Hacienda, que no tenía partida alguna y llegó a 1,47 millones.

En cuanto a los organismos autónomos y agencias estatales, el pasado año tenían recogido en los Presupuestos del Estado 10,3 millones de euros para la comunidad, pero el gasto reconocido llegó a 25,5 millones. Destacan la Confederación Hidrográfica del Tajo, que de una previsión de 6 millones pasó de 11, y la del Guadiana, que no tenía ninguna asignación y llegó a 8,5 millones.

Por último, las entidades con presupuesto estimativo no tenían ninguna partida concreta para Extremadura el pasado año, pero se generó un gasto de algo más de 32.500 euros por parte del organismo Trabajo penitenciario y formación para el empleo.