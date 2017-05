La Junta descarta renunciar a obras para cumplir con el plan de ajuste

La Junta de Extremadura no renunciará a ninguna de las obras recogidas en el Presupuesto de 2017 para cumplir con el nuevo plan de ajuste enviado al Ministerio de Hacienda. En su lugar, apunta que la baja ejecución prevista en el capítulo de inversiones se debe a la propia tramitación administrativa de los expedientes.

Como ha adelantado HOY, el plan de ajuste elaborado por la Junta para poder acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico en 2017 señala que el capítulo de inversiones tendrá una ejecución inferior al 60% este año. En concreto, de los más de 285 millones de euros disponibles se emplearán cerca de 171 millones. Esto permitirá acercarse al cumplimiento de los objetivos de déficit sin tener que tomar medidas adicionales de recorte.

Sin embargo, la Junta asegura que los 114 millones de diferencia entre lo recogido en las cuentas y lo que prevé ejecutar no supondrá renunciar a las actuaciones previstas. Como explica el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, las distintas licitaciones seguirán su curso, aunque reconoce que la fase de obras se notará especialmente en los próximos años.

Economía tiene asignados 88,4 millones en inversiones para el presente año. Es la consejería que cuenta con mayor dotación, seguida de Medio Ambiente y Rural con cerca de 85 millones. Educación y el Servicio Extremeño de Salud también destacan por su presupuesto para nuevas infraestructuras.

De ese modo, el departamento que dirige José Luis Navarro no es el único que dispone de fondos en el capítulo 6, destinado a inversiones. Pero las características de la Consejería de Economía se pueden hacer extensivas al resto de áreas del Gobierno regional.

En el caso de los grandes proyectos, los trámites de presentación de ofertas y evaluación de propuestas son más largos. Por ejemplo, la obra de la ronda sureste de Cáceres, que se aprobó ayer, saldrá a licitación en unos días, pero los trabajos no empezarán hasta finales de año. En conclusión, en 2017 se destinará poco dinero a esta actuación.

En cuanto a obras más pequeñas, los trámites son más cortos, pero hay que tener en cuenta que el Presupuesto 2017 se aprobó en enero y que su ejecución no arrancó hasta febrero o marzo. Es decir, no todo el dinero previsto podrá gastarse este año. Algo bastante común en el capítulo de inversiones, que suele arrastrar proyectos de anualidades anteriores. En este sentido, 2015 y 2016 no han destacado por la puesta en marcha de nuevas actuaciones.

Comisión de control

Sin embargo, para el PP extremeño la propuesta recogida en el plan de ajuste para 2017 supone «un mazazo» para la región. El Grupo Popular permitió con su abstención la aprobación de las cuentas de 2016 a cambio de que se impulsaran determinadas infraestructuras, como las rondas de Cáceres y Badajoz. No consiguió lo esperado, pese a lo cual ha vuelto a apoyar las cuentas de este año, para lo que pidió medidas de refuerzo, como la creación de una comisión de control.

El diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón señala que la ejecución prevista en el plan de ajuste «supone un antes y un después en la negociación con la Junta en materia presupuestaria», lo que puede tener consecuencias de cara a los Presupuestos para 2018.

En su opinión, la Junta intentará controlar el déficit a costa de las palancas de generación de actividad. Por ese motivo, considera que puede ocurrir lo mismo que el pasado año, en el que subió la deuda, no se logró la estabilidad exigida y además no se generó empleo por la falta de inversiones. «Puede ser otro año en blanco para la región».

Por su parte, Ciudadanos también expresó ayer su preocupación por la ejecución prevista en el plan de ajuste y pidió explicaciones a la Junta.